Деревянные аэропорты России, большинство из которых до сих пор функционирует

Деревянные аэропорты России.
Воздушное сообщение России – это не только суперсовременные воздушные ворота Москвы и Санкт-Петербурга. Это еще и десятки крохотных аэропортов в отдаленных городах. Глядя на некоторые из них, сложно даже понять, что это за здания: деревянные одноэтажные домики, где нет ни терминалов в привычном смысле этого слова, ни потока пассажиров рядом.
Аэропорты, представленные в этом обзоре, обслуживают нужды малой авиации. Некоторые из них уже давно закрыты, другие используются до сих пор.
1. Сеймчан
Аэропорт Сеймчан.
Этот аэропорт обслуживает Среднеканский район Магаданской области. Здание было построено в 1944 году. Из аэропорта совершается регулярный рейс в Магадан, а также чартерные рейсы для нужд геологов, санитаров, сотрудников лесной охраны и ледовой разведки. Первоначально база была введена в эксплуатацию для перегона американских самолетов в СССР, которые поставлялись по договору ленд-лиза, это была одна из станций на воздушной трассе между Аляской и Сибирью. На сегодняшний день старинное здание – единственное из сохранившихся на всей трассе.
2.Пертоминское
Аэропорт Пертоминское.
Поселок Пертоминское находится в Архангельской области. Население здесь всего около 350 человек. Для воздушного сообщения с административным центром используется аэропорт в близлежащем аэропорту в Васьковском сельском поселении, рейсы совершаются дважды в неделю.
3.Нижняя Пеша
Аэропорт Нижняя Пеша.
Нижняя Пеша – центр арктического туризма. История этого села насчитывает более 180 лет, а население составляет всего чуть более 700 человек. Из местного аэропорта осуществляется воздушное сообщение с Нарьян-Маром и Архангельском.
4.Енисейск
Аэропорт Енисейск.
Аэропорт в Енисейске для грузового и пассажирского сообщения с труднодоступными поселками Енисейского района. До 2016 года он активно эксплуатировался, несмотря на то, что нуждался в ремонте. В прошлом году полеты уже не совершались.
Аэропорт Енисейск.
5.Соловки
Аэропорт Соловки.
Аэропорт построен еще в довоенные годы на Соловецких островах, и в годы Второй мировой войны активно использовался военно-воздушными силами БВФ. В настоящее время аэропорт все еще используется, хотя пассажиропоток постепенно снижается. Часто рейсы бывают отменены из-за сложных погодных условий, и тогда острова изолированы от материка.
Аэропорт Соловки.
6.Красноселькуп
Аэропорт Красноселькуп.
Село Красноселькуп располагается в Ямало-Ненецком автономном округе. Местный аэропорт принимает внутренние рейсы из Тюмени и Салехарда, работает только летом и зимой, поскольку весной и осенью грунтовую взлетную полосу размывает. Это один из немногих аэропортов малой авиации, которые реконструируются в настоящее время. Планируется, что обновленный аэропорт будет принимать большинство современных самолетов.
7.Нюрба
Аэропорт Нюрба.
Поселок Нюрба в Якутии был известен в советские годы благодаря тому, что здесь проводилась добыча алмазов, а также здесь базировался крупнейший вертолетный авиаотряд. Сегодня в городе проживает чуть менее 10 тысяч человек, аэропорт находится в плачевном состоянии, но рейсы в Якутск регулярно совершаются, также осуществляются чартеры в Иркутск.
Деревянный аэропорт.
8.Белозерск
Аэропорт Белозерск.
Город Белозерск располагается в Вологодской области. Сохранившееся здесь деревянное здание аэропорта закрыто. Потребности жителей области обслуживает современный аэропорт международного сообщения «Череповец», отремонтированный в 2000-х годах.
9.Оссора
Аэропорт Оссора.
Аэропорт в Оссоре уже более двух лет находится на полной реконструкции, планируется, что ремонт здания и взлетно-посадочной полосы будет завершен к концу 2018 года. Сроки выполнения строительных работ неоднократно срывались и переносились из-за трудностей с доставкой материалов на Камчатку.
10.Туруханск
Аэропорт Туруханск.
Село Туруханск находится в Красноярском крае. Авиасообщение – единственный способ связи с «Большой землей» в весенний и осенний период, поскольку автомобильного и железнодорожного сообщения нет. На территории аэропорта до сих пор сохранилось старое деревянное здание, но с 2014 года функционирует и новое, построенное по блочно-модульной схеме.
Аэропорт Туруханск.
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