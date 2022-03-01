Секрет идеально белоснежного белья

Чтобы белые вещи стали вновь белоснежными, а также прекрасно отстирались, то просто добавьте в барабан любой смягчитель. Это может быть специальное средство из магазина, нашатырный спирт или кислородный отбеливатель.

Последний особенно предпочтителен, однако, его необходимо правильно использовать, чтобы добиться идеального эффекта.





Возьмите необходимое количество отбеливателя на одну стирку и залейте стаканом горячей воды (кипятком). Размешайте ложкой, растворите все гранулы. Если же вы просто добавите отбеливатель в барабан, то он не до конца растворится и, следовательно, не будет действовать в полную силу. Теперь просто перелейте полученную смесь прямо в барабан к белым вещам, добавьте порошок и стирайте в режиме «60 градусов, хлопок».



После пары таких стирок бельё станет идеально белоснежным, как и раньше!



Подробнее о том, как отстирать белые вещи, смотрите в видео ниже:

