Крутые фишки, которые превратят ваш участок в сад с обложки

Создать сад мечты гораздо проще, чем вы думаете. Мы подскажем, как даже небольшой участок превратить в прекрасный цветущий оазис.

Если вы мечтаете о саде, который словно бы сошел со странички глянцевого журнала о ландшафтном дизайне, но думаете, что у вас ничего не получится, отчаиваться все же не стоит. Эффектность и красота участка зависят не от размера, а от того, умеет ли владелец правильно организовывать пространство и эффективно использовать советы дизайнеров.



Подберите цветовую палитру

Найдите точку обзора

Создайте рокарий

Заполните пустоты

Используйте все преимущества ландшафта

Высаживайте растения по высоте с севера на юг

Заполните клумбы гравием

Выберите композиционный центр

Замените газон лугом

Заполните клумбу шишками

Следите за углом зрения

В оформлении клумб используйте не более трех цветов

Обратите внимание на декоративно-лиственные культуры

Включите в свой ландшафт окружающие виды

Высадите цветы в горшки

Чередуйте цветочные и декоративнолистные растения

Не бойтесь белого цвета

Используйте изогнутые линии

Обложите клумбы камнем

Не забывайте про вертикальное озеленение

Используйте дорожку как связующий элемент

Поиграйте с перспективой

Соорудите перголу или арку

Работайте с освещением

Играйте на контрасте форм

Выбор цветовой гаммы для клумб во многом зависит от стилистики сада. Регулярный (французский) парк отличается симметрией, правильными геометрическими формами и наличием открытых пространств. Для этого стиля характерны белый, бежевый, терракотовый, песочный и голубой цвета. Пейзажный (английский) сад можно узнать по мягким линиям, плавным переходам и стремлению к естественности. Именно поэтому основным цветом классического английского сада является зеленый. Главным критерием для подбора цветовой гаммы является гармоничность. Наиболее удачными считаются сочетание белого, желтого и фиолетового цветов.Красивая панорама должна открываться с любой обзорной точки. Иными словами, на виду не должно быть ничего, что могло бы испортить удовольствие от просмотра. По такому же принципу выбирают место для беседок и зон отдыха: все «лишнее» должно оставаться за кадром.Рокарий – это не просто нагромождение камней, около которого то тут, то там возвышаются хаотично расположенные верхушки растений. Это тщательно спланированная и хорошо продуманная композиция. И все-таки создать и поддерживать ее в соответствующем состоянии гораздо проще, чем альпийскую горку, а свою декоративную функцию рокарий выполняет ничуть не хуже.Большое свободное пространство в центре сада требует соответствующего оформления границы. В качестве акцентов можно использовать вечнозеленые деревья и кустарники. Главное, соблюдать правило пропорций. Высокие и раскидистые деревья уместны на большой территории. Для оформления маленьких участков лучше использовать низкорослые культуры или карликовые формы растений.Бывают ситуации, когда обыграть рельеф гораздо выгоднее, чем изменить. Небольшая яма может превратиться в основу для пруда или кострища, холм – в рокарий или альпинарий.Очень важным аспектом планирования сада является его расположение по отношению к сторонам света. Это касается выбора места не только для конкретных растений, но и для более общих групп. Яблони, груши и другие высокорослые плодовые и декоративные деревья, а также тенелюбивые растения лучше размещать у северного края участка. Сразу за ними идут вишни, сливы, абрикосы и другие среднерослые культуры. Более низкие по высоте деревья и ягодные кустарники лучше высаживать южнее. Самые солнечные места отводите засухоустойчивым и светолюбивым растениям. Такая последовательность поможет избежать затенения низких растений высокими и существенно упростит уход за садом.Если времени на уход за растениями у вас очень мало, обустройте одну или несколько гравийных клумб. Этим вы избавите себя от хлопот, связанных с частой прополкой. А если уложить гравий на выстеленную на землю пленку или геотекстиль, то о сорняках можно будет даже не вспоминать. Главное, выбрать растения, подходящие для выращивания в подобных условиях.У любой, даже самой, на первый взгляд, небольшой композиции должен быть центр: раскидистое дерево, пышноцветущий кустарник, альпийская горка, водоем, кострище, беседка, мостик, фонтан… Определившись с основной фигурой, можно приступать к ее обыгрыванию.Британцы любят шутить, что создать идеальный английский газон очень просто – достаточно скашивать его один раз в неделю, но на протяжении двухсот лет. Засеять и забыть – это уж точно не про газон. Поэтому если у вас нет времени для того чтобы тратить его на поддержание изумрудного травяного ковра, обратите внимание на специальные травосмеси, которые бы помогли вам создать имитацию природного луга.Соседство с хвойным лесом может принести вашему саду даже не двойную, а тройную пользу. Это не только декор, но и долгоиграющее органическое удобрение для многолетников, а также надежная защита корней растений от раскапывания дикими и домашними животными.Во время обустройства участка нужно постоянно иметь в виду, что угол зрения среднестатистического человека составляет около 28 градусов. Поэтому изолированные и самодостаточные композиции, например, скульптурная группа или отдельно стоящий фонтан, должны быть видны целиком. Если вы хотите, чтобы элемент композиции казался больше, его располагают так, чтобы он слегка выходил «за кадр».В одной растительной композиции не должно сочетаться более трех цветов. Любая клумба нуждается в соответствующем фоновом оформлении. С этой целью можно использовать можжевельники, карликовые вечнозеленые, деревья с плакучей кроной или газон. Любители неожиданных решений по достоинству оценят декоративные травы и злаки.Если у вас недостаточно времени для того, чтобы ухаживать за цветущими растениями, обратите внимание на декоративно-лиственные. Пусть это будет не 10, а всего 2-3 вида, зато они будут представлены большим количеством оттенков.Классическая школа ландшафтного дизайна очень часто использует прием включения в ландшафт сада окружающих видов. Взгляд человека автоматически присоединяет к саду пространство, которое хорошо просматривается со стороны участка, но в него не входит. Даже если из вашего сада просматривается не широкое поле или живописное озеро, а соседская яблоня или туя, не спешите отгораживаться от нее высоким глухим забором. Его прямые линии отсекут часть пространства и визуально уменьшат участок. Чтобы этого не произошло, сделайте границу менее заметной: используйте сетку рабицу, высадите вдоль забора деревья и кустарники, которые бы затеняли забор и делали переход более плавным.Когда для содержания клумб не хватает времени и места, на помощь приходят цветочные горшки и другие емкости. Растения в контейнерах не требуют серьезного ухода, их легко пересаживать и перемещать по участку. Настоящая находка для тех, кто любит разнообразие.При оформлении клумб старайтесь чередовать цветущие и декоративно-лиственные растения. Подобное сочетание поможет сохранить яркость и свежесть композиции. Подбирайте растения так, чтобы на протяжении всего сезона на клумбе обязательно оставались какие-нибудь цветущие сорта.Многие слышали о том, что одежда темных тонов делает фигуру более стройной, но далеко не все знают, почему так происходит. На самом деле черный цвет не уменьшает предмет, а подчеркивает его границы. В то же время светлые тона их размывают. Такой эффект называют иррадиацией. Если вы хотите зрительно увеличить протяженность клумбы, высадите цветы, расположив их от светлых сортов к темным. Светлый материал сделает садовую дорожку более широкой, а ограду участка – более размытой.Изогнутые линии помогут сгладить излишне резкие контуры и визуально расширят границы. Извилистые дорожки немного отодвинут клумбы в сторону и создадут иллюзию слегка расширенного пространства. Однако увлекаться этим не стоит, т.к. на первом месте должно стоять удобство. Извилистость увеличивает длину дорожки, поэтому размещать их нужно в тех местах, где они не будут усложнять работу по участку.Каменная ограда клумб и деревьев выглядит солидно и гармонично независимо от того, какой тип породы был использован при ее сооружении. Гладкие валуны смягчат прямые линии, а неровно отломанные скальные породы сделают композицию более монументальной.Тренд на вертикальное озеленение не сбавляет оборотов уже который год. Поэтому если вам нужно оживить глухую стену, обратите внимание на подвесные конструкции. В ход идет все – от приоконных ящиков до подвесных кашпо.Садовые дорожки связывают в единую сеть все главные элементы участка. Поэтому если у вас не получается создать цельный образ сада, вы всегда можете использовать дорожки в качестве связующего звена.Главный закон перспективы гласит: чем дальше от человека находится предмет, тем меньшим он кажется. Этим стоит воспользоваться при обустройстве дорожек. Чтобы границы сада казались более отдаленными, сделайте дорожку не прямой, а извилистой и плавно сужающейся к концу.Перголы и арки добавят участку изысканности и утонченности. Наиболее выигрышно смотрятся сооружения белого цвета. Они хорошо сочетаются с растениями ярких и насыщенных цветов.Вечернее освещение помогает расставить акценты в нужных местах и обращает внимание на самые интересные элементы композиции. Правильно подобранные фонари и светильники помогают открыть участок с другой стороны. Днем в глаза в первую очередь бросаются яркие цвета, а вечером – темно-синяя гамма. Теплый желтый свет дает меньше контраста, чем холодный белый. Чтобы общее впечатление сложилось более цельным, все фонари и светильники должны быть одинаковой или близкой цветовой температуры.Действительно красивые композиции получаются, если они основаны на контрасте. Деревья с пирамидальной кроной хорошо сочетаются с шаровидными кустарниками, а пруд с извилистыми берегами смягчает резкие контуры квадратной лужайки.Дачные угодья могут стать настоящим произведением искусства. Конечно, это потребует времени и знания определенных приемов. И все-таки конечная цель гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд.