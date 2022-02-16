Китайская живопись: волшебные картины на шёлке

Обезьяна. Автор: Caroline Young.
Современный художник Кэролайн Янг (Caroline Young) известна во всём мире своими нежнейшими и красочными картинами, написанными на китайском шёлке. В её работах можно встретить замысловатые узоры, интригующие сюжеты и чарующие женские образы, повествующие захватывающие истории о чувствах, любви и переживаниях...
Живопись на шёлке требует к себе особого внимания и кропотливого труда. Чаще всего такие картины пишут тушью, минеральными и растительными красками (наподобие акварели). При этом используют несколько различной толщины кистей, чтобы сделать штрихи более лёгкими и практически невесомыми или же наоборот, мощными и тяжёлыми. Так же особое внимание уделяется плавности и хаотичности линий, благодаря которым, художник придаёт образам большую выразительность. В сюжетах полотен зачастую лежат определённые жанры: пейзажи, горы, реки, цветы, птицы, животные и, конечно же – портрет и анималистический жанр. Ведь китайцы чтят не только свои традиции, но и придают особое значение символизму и космогонии. Именно поэтому, в основе всех картин есть начало символизирующее Небо и Землю...
Танцовщица по имени Фу. Автор: Caroline Young.
Вечер. Автор: Caroline Young.
Свобода. Автор: Caroline Young.
Секреты в бамбуковом лесу. Автор: Caroline Young.
Бессмертная мелодия Автор: Caroline Young.
Мужество и преданность. Автор: Caroline Young.
Зимняя серенада. Автор: Caroline Young.
Танец гладиолусов. Автор: Caroline Young.
Дочь короля драконов. Автор: Caroline Young.
Сёстры в красном тереме. Автор: Caroline Young.
Летний бриз. Автор: Caroline Young.
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