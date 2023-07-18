8 самых шокирующих документальных фильмов

Некоторые из них ЗАПРЕЩЕНЫ К ПОКАЗУ в различных странах мира. Фильмы буквально меняют представление о жизни, и вы уже никогда не будете мыслить так, как раньше. Делитесь с друзьями и смотрите!



1. "Я и Другие"

Документальный фильм снятый в советское время, рассказывает о том как люди подвержены мнению толпы. Вы - это личность или лишь чья-то копия? Посмотрите, очень интересно.























2. "Разменная монета" - ФИЛЬМ ЗАПРЕЩЕН В США







Фильм рассказывает о том, кто и зачем устроил 11 сентября. Если Вы не видели этот фильм, то наверняка будете шокированы. Факты в картине просто неопровержимы.



























3. "Дом" - ФИЛЬМ ЗАПРЕЩЕН В 36 СТРАНАХ!!!







Этот фильм вызвал бурное обсуждение во



- ФИЛЬМ ЗАПРЕЩЕН В 36 СТРАНАХ!!!Этот фильм вызвал бурное обсуждение во всемирной сети . Очень качественные съемки Люка Бессона и проблема окружающей среды сделали свое дело.























4. "Секрет"







Фильм, который рекомендуют психологи и бизнес-тренеры как номер 1 к просмотру. Фильм раскрывает секрет о том, как правильно мыслить, чтобы любое желание сбывалось.



























5. "Курск - Подводная лодка в мутной воде" - ЗАПРЕЩЕН К ПОКАЗУ В РОССИИ





Фильм раскрывает тайну затонувшей подлодки "Курск". Это могло быть начало Третьей мировой войны.



























6. "Ефимов - Лекция в ФСБ"







Лекция о том, как и кто нами



Лекция о том, как и кто нами управляет , к чему стремится "Тайное мировое правительство" и как этого избежать.























7. "Дух времени 1" - ЗАПРЕЩЕН В США







Вы знали, что США контролируется несколькими семьями? Они взяли под контроль печать долларов и теперь просто дают США в долг. Эти семьи банкиров также взяли контроль и над другими странами.



























8. "Никола Тесла - Властелин мира"







Возможно, самый великий ученый в истории человечества, имя которого только сейчас становится известно большинству



Возможно, самый великий ученый в истории человечества, имя которого только сейчас становится известно большинству . Тесла опередил свое время на несколько веков вперед. Интернет, телефон, телевизор, радио и многое-многое другое - это результаты его работы.



















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