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8 самых шокирующих документальных фильмов

Некоторые из них ЗАПРЕЩЕНЫ К ПОКАЗУ в различных странах мира. Фильмы буквально меняют представление о жизни, и вы уже никогда не будете мыслить так, как раньше. Делитесь с друзьями и смотрите!

1. "Я и Другие"
Документальный фильм снятый в советское время, рассказывает о том как люди подвержены мнению толпы. Вы - это личность или лишь чья-то копия? Посмотрите, очень интересно.




8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука







 2. "Разменная монета" - ФИЛЬМ ЗАПРЕЩЕН В США



Фильм рассказывает о том, кто и зачем устроил 11 сентября. Если Вы не видели этот фильм, то наверняка будете шокированы. Факты в картине просто неопровержимы.






8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука







3. "Дом" - ФИЛЬМ ЗАПРЕЩЕН В 36 СТРАНАХ!!!



Этот фильм вызвал бурное обсуждение во всемирной сети. Очень качественные съемки Люка Бессона и проблема окружающей среды сделали свое дело.






8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука







4. "Секрет"



Фильм, который рекомендуют психологи и бизнес-тренеры как номер 1 к просмотру. Фильм раскрывает секрет о том, как правильно мыслить, чтобы любое желание сбывалось.






8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука







5. "Курск - Подводная лодка в мутной воде" - ЗАПРЕЩЕН К ПОКАЗУ В РОССИИ


Фильм раскрывает тайну затонувшей подлодки "Курск". Это могло быть начало Третьей мировой войны.






8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука







6. "Ефимов - Лекция в ФСБ"



Лекция о том, как и кто нами управляет, к чему стремится "Тайное мировое правительство" и как этого избежать.






8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука







7. "Дух времени 1" - ЗАПРЕЩЕН В США



Вы знали, что США контролируется несколькими семьями? Они взяли под контроль печать долларов и теперь просто дают США в долг. Эти семьи банкиров также взяли контроль и над другими странами.






8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука







8. "Никола Тесла - Властелин мира"



Возможно, самый великий ученый в истории человечества, имя которого только сейчас становится известно большинству. Тесла опередил свое время на несколько веков вперед. Интернет, телефон, телевизор, радио и многое-многое другое - это результаты его работы.






8 самых шокирующих документальных фильмов документальные фильмы, история, наука





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