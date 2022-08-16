Лобстеры, хамон, лосось: чем кормили пассажиров на борту авиалайнеров 40-50 лет назад

Обед на борту Boeing 747, ок. 1975 год.
Относительно недавно компания Scandinavian Airlines по случаю своего 70-летия выпустила серию ностальгических снимков, на которых можно увидеть, как кормили пассажиров на борту скандинавских авиалайнеров в период с 1950-х по 1980-е гг. Разнообразие деликатесов просто поражает воображение.
Иногда сам шеф-повар подавал блюда в 1975 году в самолетах Скандинавских авиалиний.
Полвека назад билеты на самолеты стоили весьма недешево, поэтому отправиться в путешествие по воздуху могли позволить себе далеко не все. Но, глядя на эти снимки, становится ясно, что в стоимость билетов входил не только перелет, но и высококачественное ресторанное обслуживание.
Справа: снимок ок. 1965 года, слева: подача блюд в постель, около 1955 года.
Еда для пассажиров первого класса подавалась в фарфоровой посуде, на некоторых рейсах присутствовал даже сомелье. Тем, кто летал Скандинавскими авиалиниями, предлагали отведать несколько видов колбас, лосося, хамон, лобстеры. Более того, это разделывалось прямо перед пассажирами.
Первоклассное обслуживание пассажиров на борту Scandinavian Airlines в 1950 году.
Обед на борту DC-8, ок. 1965 год.
На этом снимке пассажирам на выбор предлагается: свинина холодного копчения, говяжья колбаса, овечья колбаса, вяленая колбаса, лосось, сливочное масло, хлеб, сало с жаренными кусками бекона с тимьяном и яблоком, шнапс, кровяная колбаса, зеленый салат.
Первый класс: на обед подается лобстер, ок. 1975 год.
Обслуживание пассажиров Скандинавских авиалиний в 1955 году.
Пассажиры эконом-класса еду на фарфоровых подносах уже не получали, но их меню также отличалось разнообразием.
Приготовление индеек, которые затем подавались на борту самолетов, 1965 год.
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