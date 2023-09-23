Как в центре Манхэттена появился небоскрёб без окон

Нью-Йоркский район Манхэттен знаменит на весь мир своими многочисленными небоскрёбами. И каждый из них, вроде бы и похож на остальные, однако всё-таки уникальный. Однако есть там и такое высотное сооружение, которое резко выбивается из основного городского пейзажа этого района, а всё потому, что у него нет ни одного окна. Впрочем, именно эта особенность является одним из доказательств, что данный небоскрёб в сердце Нью-Йорка, не просто так именуется как «самое безопасное здание в Америке».
Самый нестандартный небоскрёб на Манхэттене. /Фото: titus.kz
На самом деле, это сооружение, хоть и высотное, однако несколько непримечательное. Потому путешественник, который ходит по улицам района Манхэттен, может и не сразу заметить, что небоскрёб по адресу Томас-стрит, 33 чем-то существенно отличается. В конце концов, на первый взгляд кажется, что перед взором проступило очередное здание в архитектурном стиле брутализма, да ещё и оно отлично вписывается в окружающий высотный ландшафт.
Брутальный небоскрёб из Нью-Йорка. /Фото: wikipedia.org
А вот если хорошенько присмотреться, то вполне реально заметить одну странную характерную черту фасада этого высотного здания: у него отсутствуют окна. Причём абсолютно: на всех 29 этажах сооружения не удастся найти даже небольшого слухового отверстия. Фактически единственным, что хоть как-то скрашивает однообразный вид здания — это несколько вентиляционных шахт, размещённых в районе 10-го и 29-го этажей. Весь же остальной периметр небоскрёба представляет собой сплошные глухие стены.
Высотка без единого окна. /Фото: inside-lighting.ru
Чтобы понять смысл такой архитектурной странности, достаточно обратиться к истории сооружения здания. А воздвигнуто оно было в 1974 году по проекту архитектора Джона Уорника (John Warnecke), который больше известен под псевдонимом Варнек. И к нему обратились не просто так, а всё потому, что представителю династии архитекторов, окончившему Стэнфорд, предстояло решить непростую архитектурную задачу — построить такое высотное здание, чтобы оно, неся сугубо техническое назначение, не изуродовало при этом общий облик знаменитого района Нью-Йорка.
Здание, которое даже подсветки вечером не имеет. /Фото: titus.kz
И архитектор сумел справиться с этой задачей: 29-этажный небоскреб на Томас-стрит, 33, был построен с целью размещения в его стенах трёх цифровых междугородных автоматических телефонных станций. Весь фасад из глухих стен и пары вентиляционных шахт разбавлен разве что входом в небоскрёб, который является единственным сообщением внутренней части сооружения с внешним миром. Собственно, и допуск туда сильно ограничен: пускают только тех, кто имеет допуск самого высокого уровня от высших государственных огранов США.
Вход в недоступное сооружение. /Фото: maximonline.ru
Именно из-за его назначения оно было создано таким образом: размещение основного узла телефонной связи в стране потребовало таких серьёзных мер. О том, как именно защищёно здание, известно немного: по данным редакции Novate.ru, стены выполнены из железобетонных панелей, с отделкой шведским гранитом, а каждый этаж имеет высоту в 5,5 метров. Необходимоть охраны тяжёлого оборудования, также обусловило тот факт, что каждый квадратный метр этажа может выдержать нагрузку до 1,5 тонны веса. Вот поэтому этот небоскрёб назвали «самым безопасным зданием в Америке», так как оно способно противостоять радиоактивному заражению местности на протяжении двух недель после ядерного взрыва.
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