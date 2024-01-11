Модный приговор: брюки клеш – почему моряки носили именно их

Почему на флоте были популярны клеш.
Именно брюки клеш вместе с тельняшкой создают в глазах большинства людей на планете узнаваемый образ моряка. Такими моряков себе представляют даже дети. А почему матросы носят брюки именно такого покроя, а не какого-то другого. Есть ли у них какие-то практические особенности? Как и следовало ожидать, на флоте брюки клеш появились неслучайно.
Немного истории
Началось все в 19 столетии.
Определенно точно то, что брюки клеш появились на флоте и неразрывно связаны с морскими традициями. Брюки, расширенные в калошах к низу, носили еще во времена парусных судов. Точно известно и то, что название предмета одежды происходит от французского слова «cloche» («колокол»). Любопытно, что несмотря на французские корни, первыми, кто принял такую форму официально стали Соединенные Штаты в 1810 году. В Россию клеш попали несколько позже.
Брюки клеш – почему моряки носили именно их.
Практический момент
Благодаря такой форме брюки легко снять.
Подобная форма брюк была выбрана из-за удобства покроя. Такие штаны не стесняют движения и позволяют легко заниматься повседневными обязанностями на корабле. Что не менее важно – они легко закатываются при необходимости. Они также исключительно удобны, когда речь заходит о подъеме по рее. Наконец, штаны легко снимаются даже через ботинки. Это очень важно, так как у матросов всегда есть риск упасть в воду. В такой ситуации может понадобиться быстро избавиться от лишней одежды, чтобы не пойти ко дну. Издание Novate.ru обращает внимание на то, что по этой же причине, все морские куртки имеют широкий вырез – они легко снимаются через голову.
Брюки клеш – почему моряки носили именно их.
В России брюки клеш использовались с 19 века. Постепенно они также попали в гражданскую среду. Многие считали такую одежду невероятно модной и были правы. Впрочем, с уходом парусного флота стала меняться и специфика работы матроса, а вместе с ней брюки клеш стали выходить из обихода.
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