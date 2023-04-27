10 неожиданных фактов о вине
Перед тем, как стать вином и попасть в бутылку, виноград проходит очень долгий и сложный путь, сопряжённый со множеством опасностей на разных стадиях. Например, едва проклюнувшуюся лозу могут погубить вредители, а созревший урожай — птицы. Мы собрали для вас самые интересные факты о вине, раскрывающие некоторые его секреты.
Вино очищают через натуральные фильтры
После давки винограда в полученной жидкости остаются твёрдые частички и мусор, и их обязательно нужно удалить. Во многих европейских странах до девяностых годов для фильтрации использовали порошковую бычью кровь. Современные виноделы для очистки вина используют диатомовую землю (окаменелые остатки водорослей с твёрдой оболочкой), исингласс (коллаген, получаемый из плавательного рыбьего пузыря) и бетонит (вулканическую глину). Иногда для очистки применяют яичные белки и ирландский мох.
Возраст вина определяют радиоуглеродным методом
Для выявления мошенничества насчёт возраста вина (когда этикетка и сама бутылка очень старые, а вино может быть нового урожая) аукционные дома, винные брокеры и коллекционеры прибегают к радиоуглеродному методу анализа. Он довольно точен и позволяет установить возраст напитка с точностью до года или двух.
Состояние вина диагностируют при помощи МРТ
Магнитно-резонансную томографию применяют не только для постановки диагноза людям и животным. В 2002 году профессор химии из калифорнийского университета запатентовал методику использования МРТ для диагностики состояния старых вин. Она позволяет узнать, в правильных ли условиях хранили вино и не испортилось ли оно, не открывая бутылку.
Вино можно мгновенно состарить
Недавно китайские учёные разработали методику, благодаря которой можно искусственно состарить дешёвое молодое вино. Пропущенный через бутылку в течение трёх минут электрический ток делает вкус вина более благородным. Сами учёные не до конца уверены в том, что именно при этом происходит, однако очевидно, что электричество меняет структуру белков, альдегидов и эфиров, тем самым мгновенно состаривая вино.
Для слежения за виноградниками используют дроны
На некоторых элитных виноградниках в Напе и Бордо используют дроны, оптические сканеры и чувствительные к температуре приборы, отслеживая состояние лоз и кистей винограда. Также дроны ответственны за сбор данных, помогающих виноделам проанализировать эффективность использования удобрений и подобрать оптимальное время для сбора урожая.
В качестве удобрений для винограда используют черепа животных
Некоторые виноделы не хотят использовать химикаты в качестве подкормки винограда. Для улучшения PH почвы и борьбы с болезнями виноградной лозы они используют так называемый Препарат №505. Он состоит из черепа животного (в основном используют овец, коров или коз), наполненного измельчёнными дубовыми чипсами. Прежде, чем добавить Препарат №505 в почву, его закапывают во влажное место на один или два сезона.
Горчица помогает в борьбе с вредителями винограда
Многие виноделы высаживают между рядами виноградников горчицу или редьку. Эти растения содержат глюкозинолаты — природные пестициды, помогающие бороться с вредителями. В частности горчица защищает виноградные лозы от нематодов — крошечных червей, способных уничтожить урожай.
Розы в виноградниках сродни канарейкам в шахтах
В давние времена в шахтах использовали канареек в качестве сигнализации об утечке рудничного газа. Если его содержание повышалось, птичка падала в обморок или сразу умирала. Розы, посаженные между рядами виноградников, играют похожую роль. Если в воздухе есть споры плесени, то они сначала поразят розы, а уже потом виноград. Вовремя заметив заболевшие розы, винодел успевает спасти свой драгоценный виноград, опрыскав его специальными средствами.
Для защиты винограда используют хищных птиц
Чёрные дрозды и скворцы не прочь полакомиться виноградом, в кратчайшие сроки они могут уничтожить 20% урожая. Для защиты от этих птиц многие виноделы от Новой Зеландии до Калифорнии стали использовать хищных птиц, например соколов. За день сокол может уничтожить одну или две птицы-вредителя, а его содержание обходится совсем недорого.
В дегустационных залах скоро можно будет встретить хищные растения
Вокруг открытых ёмкостей с вином в дегустационных залах виноградников часто летают фруктовые мушки — дрозофилы. Никому не хочется заметить такого мерзкого гостя в своём бокале вина, поэтому виноделы ищут способы избавиться от них. Например, в Калифорнии виноделы исследуют способы использования для борьбы с мушками росянок и других хищных растений. Если они докажут свою эффективность, то их начнут использовать во многих дегустационных залах по всему миру.
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