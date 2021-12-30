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Монолитный особняк, в который воры точно не заберутся


Safe House – дом, напоминающий бункер.

Safe House – дом, напоминающий бункер.

«Мой дом – моя крепость», - это выражение как нельзя лучше подходит к этому странному особняку. На первый взгляд может показаться, что это какой-то бункер, однако, если хозяева нажмут особую кнопку, то он начнет преображаться в жилой дом за считанные секунды.

Архитекторский проект польской фирмы KWK Promes.

Архитекторский проект польской фирмы KWK Promes.

Владелец этого дома когда-то стал жертвой грабителей, поэтому при заказе нового жилища он пожелал получить дом, в котором ему было бы не страшно за свою жизнь. Архитекторы из польской фирмы KWK Promes поняли эти слова слишком буквально и спроектировали конструкцию, напоминающую больше огромный бункер, нежели жилой дом.
Откидывающийся мостик.

Откидывающийся мостик.

Этот дом имеет два этажа и жилую площадь в 580 квадратных метров. Издалека его можно принять за неприступное монолитное сооружение, но стоит только хозяину нажать кнопку, и конструкция начинает «оживать». Сбоку откидывается мостик, с обратной стороны поднимаются защитные жалюзи. На окнах открываются защитные ставни.
Дом во время «открытия».

Дом во время «открытия».


Монолитный бетонный особняк в Польше.

Монолитный бетонный особняк в Польше.

После трансформации этот дом превращается в довольно открытое жилище. Интерьер в помещениях выполнен в светлых тонах, которые резко контрастируют с темным бетоном снаружи.
Интерьер выполнен в нейтральных тонах.

Интерьер выполнен в нейтральных тонах.

 
Рядом с домом есть крытый бассейн.

Рядом с домом есть крытый бассейн.

Рядом с домом находится крытый бассейн, в котором можно плавать в любое время года. А защитные жалюзи одновременно могут служить экраном для просмотра фильмов.
Защитные жалюзи используются в качестве экрана.

Защитные жалюзи используются в качестве экрана.

В Швейцарских Альпах можно отыскать не менее оригинальный жилой особняк.

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Монолитный особняк, в который воры точно не заберутся

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Монолитный особняк, в который воры точно не заберутсяПодписаться на мой Instagram
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