Самые отдалённые и труднодоступные места на планете

На нашей перенаселённой планете, насчитывающей порядка 7,3 миллиарда человек, кажется, почти невозможно найти уединённые места, куда можно было бы сбежать от повседневной суеты. В течение последних десятилетий люди всё чаще вступают во владения всё большего числа мест, которые когда-то были нетронутой природной красотой.

25. Вестманнаэйяр (Vestmannaeyjar), Исландия

24. Ла-Ринконада (La Rinconada), Перу

23. Уезд Медог (Medog County), Китай

22. Берег Скелетов (Skeleton Coast), Намибия

21. Полуостров Кейп-Йорк (Cape York Peninsula), Австралия

20. Архипелаг Кергелен (Kerguelen Islands), Заморские владения Франции

19. Муннар (Munnar), Индия

18. Иттоккортоормиит (Ittoqqortoormiit), Гренландия

17. Оймякон, Россия

16. Кубер-Педи (Coober Peddy), Австралия

15. Анга-Роа (Hanga Roa), остров Пасхи, Чили

14. Тристан-да-Кунья (Tristan da Cunha), Британские заморские владения

13. Зас-Фе (Saas-Fee), Швейцария

12. Манакапуру (Manacapuru), Бразилия

11. Остров Буве (Bouvet Island), Зависимая территория Норвегии

10. Иннаминкка (Innamincka), Австралия

9. Остров Фула (Foula), Шотландия

8. Станция Мак-Мердо (McMurdo Station), Антарктика

7. Адак (Adak), Аляска

6. Деревня Бантам (Bantam Village), Кокосовые острова (Килинг)

5. Супай (Supai), Аризона

4. Фарерские острова (Faroe Islands), Дания

3. Икалуит (Iqaluit), Канада

2. Лаура (Laura), Маршалловы острова

1. Свальбард / Шпицберген (Svalbard), Норвегия