Как сложилась судьба младшего сына Наполеона Бонапарта

Младший сын Наполеона Бонапарта, единственный, рожденный в законном браке, Наполеон Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт прожил короткую жизнь, Он стал наследником престола и был провозглашен императором Наполеоном II, но так и не был коронован. Несмотря на свое высокое происхождение, он был изолирован от французского двора и родителей и фактически стал узником при австрийском дворе. Его ждала великая судьба, но надежд бонапартистов Орленок так и не оправдал, скончавшись в возрасте 21 года.













Свадьба Наполеона I с эрцгерцогиней Марией-Луизой, 2 апреля 1810 г.



После 13 лет брака Наполеон Бонапарт решил развестись с бездетной Жозефиной, чтобы жениться на женщине, которая смогла бы ему подарить наследника престола. К тому моменту у него уже было два незаконнорожденных сына – от Элеоноры Денюэль де ла Плень и Марии Валевской. При этом брак должен был стать династическим и укрепить положение Наполеона, породнив его с действующим легитимным монархом другого государства. Наполеон посватался к сестре российского императора Александра I, но получил отказ. Тогда его выбор пал на дочь австрийского императора Франца I Марию-Луизу. Их свадьба состоялась в 1810 г., а через год у них родился сын Наполеон Франсуа Жозеф Шарль, получивший титул Римского короля.

Рождение Наполеона Франсуа ЖозефаПосле экономического кризиса и военного краха Наполеон в 1814 г. отрекся от престола в пользу законного сына, однако победители объявили Бонапартов низложенными и восстановили во Франции власть Бурбонов. Императрица и сын были разлучены с Наполеоном и отправлены в Австрию. Поражение в битве при Ватерлоо в 1815 г. положило конец власти Наполеона Бонапарта. Его повторное отречение от престола в пользу сына не нашло поддержки, и хотя парижские законодательные органы в июне 1815 г. признали Наполеона II императором, коронован он так и не был и фактически никогда не царствовал.Императрица Мария-Луиза с сыномС 4-х лет Наполеон Франсуа Жозеф, прозванный Орленком из-за того, что орел был геральдическим символом французского императора, рос без отца. Мать была увлечена новым романом – ее избранником стал граф Найперг, от которого она родила четверых детей, а вскоре ее и вовсе разлучили с первым сыном. Кроме вполне понятных психологических проблем ребенка, обделенного вниманием родителей, были и трудности политического характера: Орленок постоянно находился под наблюдением австрийских властей и с детства был объектом интриг.Томас Лоуренс. Наполеон II в детствеПри австрийском дворе позаботились о том, чтобы имя Наполеона вообще не упоминалось, а его сына стали называть вторым именем, на немецкий лад – Францем. Орленка заставили забыть французский язык и говорить только по-немецки. Его лишили наследственных прав на герцогство Пармское, но пожаловали титул герцога Рейхштадтского, по названию одного из поместий в Богемии . Его воспитывали как австрийского принца, он рос в замке Шенбрунн около Вены, но несмотря на высокое положение, он был фактически пленником при дворе. Члены правительства не спускали с него глаз, ведь бонапартисты возлагали на Орленка большие надежды как на вероятного претендента на французский престол.Наполеон II, герцог РейхштадтскийЮноша увлекался военной историей, много читал и мечтал о военной карьере и великих делах, но его способности так и не успели проявиться. Его гувернер о нем писал: «Недоверчивый , возможно, из-за своего положения, которое весьма здраво оценивал, он направлял на людей пристальный, испытующий взгляд, умел склонить их к разговору, наблюдать за ними и распознавать». В 20 лет Орленок был уже в чине подполковника, но через год он заболел туберкулезом легких и в 1832 г. скоропостижно скончался. Какое-то время ходили слухи о том, что он был отравлен, но они не нашли подтверждения.Наполеон II, герцог РейхштадтскийОрленок так и не осуществил ни своих мечтаний, ни возложенных на него надежд бонапартистов. Прямых потомков у Наполеона I Бонапарта не осталось, и французский престол занял двоюродный брат Орленка, принц Луи Наполеон, провозгласивший себя в 1852 г. императором Наполеоном III. Воссоединиться со своим отцом Орленку довелось только после смерти, когда по приказу Гитлера его останки были перевезены в Париж и захоронены рядом с могилой Наполеона Бонапарта.Орленок, Наполеон Франсуа ЖозефНаполеон II стал одной из самых загадочных и романтических фигур французской истории. Его судьба вдохновила Эдмона Ростана на создание пьесы в стихах «Орленок», которая стала настольной книгой Марины Цветаевой, в юности боготворившей Наполеона и его сына и поклонявшейся им с такой страстью, что даже заменила икону в киоте на портрет Наполеона. Орленку посвящен ряд ее стихотворений.Орленок , Наполеон Франсуа Жозеф на смертном одреЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)