Чем изначально был Сфинкс и что случилось с его пропорциями

1. Чья голова у Сфинкса

Многие считают, что Сфинкс имеет голову царя Хеопса на огромнейшем теле льва / Фото: 24smi.org

Немецкий археолог Людвиг Борхардт отмечал в своей статье у нераскопанного полностью Сфинкса наличие у головы полос на месте глаз, головной убор, точнее тонкости орнамента полос на нем / Фото: egiptomaniacos.foroactivo.com

Раскопки Сфинкса продолжались около 10 лет: с 1926 по 1936 годы / Фото: yandex.ru

Проанализировав головные уборы этого типа, археолог обнаружил, что данные узоры были характерны для Среднего Царства, а это за несколько веков после Хефрена и Хеопса / Фото: egyptforever.hu

2. Сфинкс на входе в Некрополь – сторожевая дикая собака

В Древнем Египте люди поклонялись богу Анубису, который изображался в том же положении, что и фигура Сфинкса / Фото: blackfacts.com

Возможно, голова Сфинкса была изменена путем удаления лишних деталей / Фото: YouTube

Предположительно, изначально Сфинкс выглядел так / Фото: sofyapremudraya.livejournal.com