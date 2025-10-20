Чем изначально был Сфинкс и что случилось с его пропорциями

Каждый человек, посетивший Гизу и увидевший лично Сфинкса, поймет, что с ним что-то не совсем правильно. Хотя это и на фото или картинке можно заметить. Дело в том, что тело у него громадное, а вот голова непропорционально маленькая. Особенно это странно выглядит, если учесть, что египтяне всегда очень щепетильно относились к пропорциям, создавая любое произведение искусства.
1. Чья голова у Сфинкса
Многие считают, что Сфинкс имеет голову царя Хеопса на огромнейшем теле льва / Фото: 24smi.org
Многие считают, что Сфинкс имеет голову царя Хеопса на огромнейшем теле льва с полностью плоской верхней частью – спиной, да еще и в окружении воды. Другие говорят, что это голова Хефрена. Второй вариант действительно существует на статуе, которая находится в музее в Каире. Но между этими головами есть существенное различие – форма лица. У Хефрена оно удлиненное, а у Сфинкса прямая противоположность – круглое.
Немецкий археолог Людвиг Борхардт отмечал в своей статье у нераскопанного полностью Сфинкса наличие у головы полос на месте глаз, головной убор, точнее тонкости орнамента полос на нем / Фото: egiptomaniacos.foroactivo.com
Еще до того, как Сфинкс был полностью раскопан и были найдены только возвышающиеся над песками голова с шеей, Л. Борхардт, немецкий археолог, написал занимательную статью. В ней отмечалось наличие у головы полос на месте глаз, головной убор, точнее тонкости орнамента полос на нем. Головной убор Немес являлся религиозным, священным, из чего следует, что лицо должно было принадлежать фараону.
Проанализировав головные уборы этого типа, он обнаружил, что данные узоры были характерны для Среднего Царства, а это за несколько веков после Хефрена и Хеопса. Свои исследования он опубликовал в одном из научных журналов. После того, как в 1926 г. Сфинкса частично раскопали, а полностью раскопки были завершены в 1936 г., стало понятно, что статуя уходит своими корнями далеко в прошлое. Ее вырезали во времена Старого Царства. Но ведь Борхардт не мог знать, какое было у Сфинкса тело, так как не видел его и судил исключительно по голове.
Проанализировав головные уборы этого типа, археолог обнаружил, что данные узоры были характерны для Среднего Царства, а это за несколько веков после Хефрена и Хеопса / Фото: egyptforever.hu
В итоге получается, что изначально статую вырезали в Старом Царстве, а уже потом, в период Среднего Царства была еще раз вырезана голова. Считается, что Сфинкс имеет львиное тело, а как все на самом деле?
2. Сфинкс на входе в Некрополь – сторожевая дикая собака
В Древнем Египте люди поклонялись богу Анубису, который изображался в том же положении, что и фигура Сфинкса / Фото: blackfacts.com
Возможно, голова Сфинкса была изменена путем удаления лишних деталей / Фото: YouTube
В Древнем Египте люди поклонялись богу Анубису – дикой сидящей собаке. На самом деле это вымерший вид диких собак. Анубис являлся хранителем умерших, Некрополя. Он часто изображался в том же положении, что и фигура Сфинкса. Поэтому можно предположить, что изначально именно Анубис и был Сфинксом. Со временем голова была изменена, и сделали это просто отбив лишние детали. Ведь чтобы видоизменить лицо, убрать прочные камни гораздо проще. Отсюда и нарушение пропорций.
Предположительно, изначально Сфинкс выглядел так / Фото: sofyapremudraya.livejournal.com
