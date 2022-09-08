8 умных приборов, которые помогают сэкономить на воде и электричестве в квартире

В современных магазинах можно найти большое количество вещей, призванных не только облегчить ваш быт, но также сэкономить семейный бюджет. Предлагаем ознакомиться со списком гаджетов, покупка которых поможет бережнее расходовать ресурсы и сохранять бытовую технику в рабочем состоянии на протяжении многих лет.
1. Сетевой энергосберегающий фильтр
Благодаря кнопкам можно отключать не все приборы, а лишь один или несколько. / Фото: fb.ru
В каждой квартире есть бытовые устройства, которую большую часть времени находятся в режиме ожидания, но все равно потребляют немалое количество электроэнергии, за которое нам приходится платить в конце месяца. Это телевизор, стиральная машина, микроволновка, компьютер и прочие приборы, которые «простаивают», пока мы находимся на работе, или используются несколько раз в неделю.
Избежать бессмысленного потребления электроэнергии можно двумя способами: каждый раз выключать устройства из розетки, что очень неудобно, или купить сетевой фильтр, который автоматически отключает гаджеты от питания, когда ими никто не пользуется. По словам производителей, прибор поможет прилично сэкономить и окупится уже через шесть месяцев.
Кроме экономии электроэнергии, сетевые фильтры также помогают уберечь бытовую технику от скачков и перепадов напряжения, которые зачастую становятся причиной поломок или даже сгорания устройств.
2. Диммеры
Диммеры помогают регулировать уровень освещенности. / Фото: shop.p-el.ru
Другое название этого прибора – регулятор мощности света. Специалисты советуют устанавливать такие гаджеты по всему дому, чтобы можно было регулировать интенсивность освещения в вечернее время. Это не только экономит электричество и, соответственно, наши деньги, но также помогает создать уютную или романтичную атмосферу – стоит лишь повернуть диммер.
Первые версии этого устройства не были многофункциональными: они справлялись исключительно с одной задачей – меняли яркость осветительных приборов. Современные модели могут предложить потребителю нечто большее: они автоматически включаются и отключаются, реагируют на голосовые команды, плавно регулируют освещение, что позволяет уберечь лампочки от перегорания в ходе резких скачков тока.
3. Умная розетка
Умная розетка помогает управлять приборами на расстоянии. / Фото: ixbt.com
Раньше такая розетка была редкостью и воспринималась многими людьми как нечто бесполезное. Однако чуть позже, ознакомившись с характеристиками прибора более подробно, многие поняли, что он здорово экономит финансы. Розетка позволяет удаленно управлять питанием любой бытовой техники, подключенной к сети. Для этого достаточно скачать приложение на телефон. Также управление можно осуществлять с помощью голосовых команд в том случае, если вы находитесь дома.
Например, если вы находитесь на работе, запрограммированный таймер может включить/отключить бытовую технику или источник света. Эта функция особенно удобная, если у вас есть загородный дом или дача: благодаря розетке вы можете заранее включить отопление или кондиционер – пока вы доедете, в помещении уже будет оптимальная температура. А вспомните, сколько раз вы забывали выключить утюг! Теперь не придется отпрашиваться с работы домой или переживать весь день, что в квартире может случиться пожар. Отключите утюг через приложение.
Когда будете выбирать розетку, обращайте внимание на дополнительные функции. Одни модели оснащены датчиками дыма, загазованности или влажности, и другие присылают оповещение на телефон, что в сети отсутствует напряжение.
4. Счетчик для душа
Счетчик помогает контролировать количество потраченной воды в душе. / Фото: thegadgetflow.com
Это устройство пришло к нам из Японии и европейских стран. Как вы знаете, стоимость коммунальных услуг за границей намного выше, чем у нас, поэтому жителям приходится прибегать к помощи разнообразных приборов, которые помогают контролировать расход газа, света и воды. Если у вас не получается экономить воду в процессе принятия душа, и в конце месяца приходится платить баснословные суммы за коммунальные услуги, счетчик придется как нельзя кстати. С его помощью можно выставить «контрольный объем» воды. Как только вы достигните его, раздастся звуковой сигнал, предупреждающий о том, что установленный лимит исчерпан. После этого вам уже не захочется стоять под душем по 30 минут или каждый принимать ванну. Также счетчики запоминают, какое количество воды понадобится для будущих водных процедур. По словам пользователей, устройство позволяет сэкономить до 30% воды.
5. Лампы с датчиком движения
Датчики в лампах реагируют на звуки и движение. / Фото: santprice.ru
В последнее время невероятно популярными стали светодиодные энергосберегающие лампочки. Люди, которые ими пользуются, признаются, что с точки зрения экономии электроэнергии у таких лампочек нет равных. Однако прогресс не стоит на месте. Теперь можно установить в квартире специальные умные лампочки с датчиком движения. То есть, они будут светиться только тогда, когда вы будете находиться в определенной зоне. Обратите внимание, что такие лампочки включаются лишь в том случае, если в комнате отсутствуют другие источники света – они не будут гореть одновременно с люстрой или ночником. Чаще всего лампы устанавливают в коридорах.
Также есть беспроводные светильники, реагирующие на движение и звуки, в виде пластин. Они крепятся на специальные магниты, которые идут в комплекте. Их удобно располагать на шкафчике в зоне мойки или готовки на кухне, над зеркалом около туалетного столика и пр.
6. Аэратор для крана
Аэратор насыщает воду пузырьками воздуха
Аэратор представляет собой насадку на кран, которая насыщает воду пузырьками воздуха, создавая мягкую струю. Образовавшиеся пузырьки создают видимость сильного напора воды, но при этом ее потребление существенно уменьшается. В среднем, экономия достигает до 40%, что можно заметить уже спустя несколько недель после начала использования. Обратите внимание, что аэраторы могут быть, как встроены непосредственно в смеситель, так и продаваться в виде отдельной насадки. В любом случае они достаточно бюджетные. Есть еще одно преимущество – вода, которая насыщается пузырьками воздуха, лучше проявляет себя в очищении поверхностей.
7. Датчик протечек
Датчик определяет уровень воды на полу. / Фото: santehmarka.ru
Так как хозяева чаще всего предпочитают маскировать трубы коробами или закрывать мебелью, чтобы они не портили интерьер, факт протечки воды не всегда получается определить сразу. В этом случае датчик протечек является невероятно полезным приобретением. Благодаря ему вы сможете предотвратить поломки и дальнейший ремонт, но что самое главное – не зальете соседей снизу. Принцип работы датчика такой – он определяет уровень воды на полу и, если он повышенный, подает сигнал на контроллер.
Лайфхак: Иногда остается незамеченным тот факт, что в бачке унитаза подтекает вода. Соответственно, вы платите лишние деньги, даже не осознавая, какая именно неисправность приводит к таким результатам. Чтобы определить поломку, используйте пищевые красители. Откройте бачок, налейте в него небольшое количество краски и понаблюдайте. Если окрашенная вода окажется в унитазе, значит, вы переплачиваете.
8. Стабилизатор напряжения
Устройство помогает избегать перепадов напряжения. / Фото: irecommend.ru
Перепады напряжения в квартирах – не редкость. Если вы заметили, что дома часто перегорают или мигают лампочки, долго закипает чайник, медленно нагреется электрическая духовка либо несколько бытовых приборов не могут работать одновременно, значит, самое время приобрести стабилизатор. Он защитит все устройства, которые работают от сети, благодаря чему получится избежать поломок приборов, а также короткого замыкания или даже возгорания.
Если предыдущие устройства в нашем списке помогают экономить на счетах за электричество, то стабилизатор предотвращает возможные расходы, с которыми можно столкнуться вследствие перепадов напряжения. Прибор незаменим в частных домах, на дачах, а также в электрических многоквартирных домах.
И напоследок интересный факт: почему в Америке дома строят из картона и фанеры? Ответ вы найдете в видео
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