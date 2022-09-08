8 умных приборов, которые помогают сэкономить на воде и электричестве в квартире

1. Сетевой энергосберегающий фильтр

Благодаря кнопкам можно отключать не все приборы, а лишь один или несколько. / Фото: fb.ru

2. Диммеры

Диммеры помогают регулировать уровень освещенности. / Фото: shop.p-el.ru

3. Умная розетка

Умная розетка помогает управлять приборами на расстоянии. / Фото: ixbt.com

4. Счетчик для душа

Счетчик помогает контролировать количество потраченной воды в душе. / Фото: thegadgetflow.com

5. Лампы с датчиком движения

Датчики в лампах реагируют на звуки и движение. / Фото: santprice.ru

6. Аэратор для крана

Аэратор насыщает воду пузырьками воздуха

7. Датчик протечек

Датчик определяет уровень воды на полу. / Фото: santehmarka.ru

8. Стабилизатор напряжения

Устройство помогает избегать перепадов напряжения. / Фото: irecommend.ru