Как убрать заломы, вмятины на замшевой или кожаной обуви

Кожаная и замшевая обувь всегда выглядит шикарно. Правда, продолжается это недолго. По-настоящему хорошо такая обувка может выглядеть только до тех самых пор, пока она стоит на прилавке магазина. Как только человек начинает носить туфли или ботинки на своих двух, то на них со временем появляются различные дефекты: складки, вмятины, заломы. Большой проблемы в них нет, но внешний вид они портят. Исправить ситуацию можно своими силами. Правда предпринимаемые меры будут зависеть от масштаба проблемы.
1. Как убрать небольшие дефекты?
Пихаем бумагу. |Фото: protkan.com.
Если проблема носит незначительный характер и складки на замшевой или кожаной обуви только начали появляться, то лучше всего набрать бумаги (газет), скомкать ее и напихать в обувь. После этого любимые туфли рекомендуется обработать подходящим кремом. Бумажный наполнитель можно будет вытягивать, как только туфли высохнут. Также небольшие вмятины легко убираются при помощи подходящей по цвету обувной краской или обувным воском.
Заводим арсенал средств для обуви. |Фото: aredi.ru.
Если речь идет о небольших недавно появившихся заломах, то обувь следует обработать любым смягчающим кремом. Подождать 15 минут и после этого набить скомканными газетами. После этого обувь отправляется «отдыхать» положенной на боковую сторону. Процесс ремонта займет 2-3 дня. При этом покрывать туфли кремом следует 2 раза в сутки. Когда вмятины разгладятся, обувь стоит обработать подходящим воском.
2. Как убрать масштабные дефекты?
Хорошо помогает разглаживание обуви. |Фото: podomu.info.
Для решения такой проблемы нам понадобится тряпка из микрофибры, газеты, гладильная доска и утюг. Итак, набиваем туфли, кроссовки или ботинки газетами. Смачиваем тряпку из микрофибры в воде и кладем ее на нос обуви. Ждем несколько минут, тем временем разогреваем утюг до средней температуры. Горячим утюгом проглаживаем места заломов на обуви строго через влажную микрофибру. Ждем высыхания обуви. Вытягиваем бумагу. Радуемся. Можно нанести защитный крем или воск, если есть в хозяйстве.
3. Как убрать царапины и трещины, появившиеся из-за складок?
Царапины устраняются воском. ¦Фото: matiasoddone.com.
Устранить повреждения такого рода крайне не просто. Не исключено, что добиться нужно результата самостоятельно вообще не получится. Но если все же попытаться, то для начала очень важно обувь хорошо вымыть, высушить и обезжирить. В дальнейшем трещины и царапины можно попытаться закрасить лаком для ногтей, клеем для работы с кожей или воском. Само собой все перечисленное должно быть или прозрачным, или иметь цвет обуви. Если трещины закрашиваются воском, то реставрировать цвет ранее поврежденного участка можно при помощи цветного обувного крема или обычного фломастера.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии