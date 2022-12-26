Все, что вы хотели, но не успели узнать о кофе

Поговорим о кофе? Ведь для многих кофе это – своего рода религия, приятный и волшебный ритуал и едва ли не образ жизни. А первая чашка кофе за день – как «первая любовь». Поэтому, мы надеемся, что фанатам кофейных церемоний будут интересны эти весьма необычные факты о кофе.
Пить кофе по утрам вовсе не обязательно
Многие из нас уверены в том, что без своевременно принятой дозы утреннего кофе мы просто-напросто не сможем проснуться, но это не так. Наше тело совершенно естественно каждое утро производит гормон кортизол, и именно он помогает нам взбодриться. Все это объясняется зависимостью нашего организма от циркадных ритмов, то есть от обусловленных сменой дня и ночи биологических ритмов. Поэтому совершенно не обязательно, чтобы проснуться и оторвать голову от подушки, пить кофе в 6 утра, а вот ближе к 10, когда уровень «чудо-гормона» понижается, очень даже уместно будет выпить чашку любимого «наркотика».
Кофе не ведет к обезвоживанию
Есть повод для радости! Утверждение о том, что кофеин обладает «нехилым» мочегонным эффектом, мягко говоря, не является истинным. Если в течение дня пить кофе умеренно, то есть максимум пару чашек в день, никаких осложняющих жизнь последствий наблюдаться не будет. Разнообразные медицинские исследования позволяют сделать вывод, о том, что диурез не изменяется от того, пьет ли человек кофе или другие напитки с кофеином. Так что, если помнить об умеренности, то можно не отказывать себе в удовольствии выпить пару чашек любимого напитка.
Кофе «открыли» каффские козы
По легенде, все происходило в 850 году до нашей эры в Эфиопии, в провинции Каффа. Местные козы, отведав непонятных красных ягодок, вдруг так взбодрились, что, едва усмирив их, пастух решил и сам попробовать загадочные ягоды. Эффект оказался чудодейственным. Спустя какое-то время, усталость сменилась бодростью, и, согласно все той же легенде, вскоре пастухи научились готовить из волшебных ягод чудодейственный бодрящий напиток. Так что спасибо эфиопским козам за их хороший вкус!
Пейте, люди, кофе, будете здоровы!
Кофе кроме кофеина содержит еще 30 биологически активных веществ, включая магний, кальций, витамин PP и В2, органические кислоты, теофиллин. К тому же кофе является одним из самых больших источников антиоксидантов, которые, как известно защищают организм от всевозможных болезней и замедляют процесс старения организма. И как следствие, кофе защищает от риска заболеть сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера, Паркинсона. У почитателей кофе гораздо реже встречаются цирроз и заболевания печени, а также такое сердечное заболевание, как фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия). Это ли не повод выпить пару чашечек кофе в день?
Волшебный жиросжигатель
Благодаря содержанию кофеина, теобромина и теофиллина, а также хлорогеновой кислоты, кофе увеличивает метаболизм организма в среднем от трех до одиннадцати процентов. Кофе стимулирует нервную систему, которая запускает расщепление жиров в организме, и, как следствие, любимый напиток реально помогает избавляться от лишнего веса. Ведь не зря кофеин входит в состав большинства пищевых добавок, гарантирующих улучшение метаболизма и жиросжигание
Кофейный пояс планеты
Кофейные деревья, в основном, выращивают в строго определённой области, так называемом «Кофейном поясе» Земли. Так называется тропическая зона между Северными и Южными тропиками. Также кофе выращивают в Южной Бразилии и Южной Африке, которые относятся к климатическим аномалиям.
Кофеин – это кристалл
Кофеин – это крошечные кристаллы белого цвета. Да! Да! Именно белого, и именно их попадание в организм обеспечивает такой бодрящих эффект.
«Кофе бывает разный: желтый, зеленый, красный»
Хотите узнать, как выглядело содержимое вашей любимой кофейной чашки до того, как кофейные ягоды превратились в кофе? Внутри этих желтых, красных и зеленых ягод как раз и прячутся волшебные зерна кофе.
«Раз – и готово!»
Уникальный кофеин начинает действовать уже через 10 минут после первого глотка. Вот это скорость!
«Метаморфозы кофейных зерен»
Многие любят растворимый кофе, а теперь вы еще и будете знать, что изобретен он был в 1890 году новозеландцем Дэвидом Стренгом, и называли его тогда «кофе Стренга», а продавали в банках.
«Black Ivory, и этим все сказано»
Black Ivory – самый дорогой кофе в мире стоимостью 50 долларов за чашку, изготавливается из слоновьих экскрементов. Слонику нужно съесть всего лишь тридцать три килограмма кофейных ягод для того, чтобы в результате получился один килограмм кофе для особых ценителей экзотики.
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