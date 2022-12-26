Все, что вы хотели, но не успели узнать о кофе

Поговорим о кофе? Ведь для многих кофе это – своего рода религия, приятный и волшебный ритуал и едва ли не образ жизни. А первая чашка кофе за день – как «первая любовь». Поэтому, мы надеемся, что фанатам кофейных церемоний будут интересны эти весьма необычные факты о кофе.









Пить кофе по утрам вовсе не обязательно

Кофе не ведет к обезвоживанию

Кофе «открыли» каффские козы

Пейте, люди, кофе, будете здоровы!

Волшебный жиросжигатель

Кофейный пояс планеты

Кофеин – это кристалл

«Кофе бывает разный: желтый, зеленый, красный»

«Раз – и готово!»

«Метаморфозы кофейных зерен»

«Black Ivory, и этим все сказано»