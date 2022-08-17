«Выпей немного вина, дорогая!» или как алкоголь влияет на женщин?

Алкоголь – это, несомненно, хорошая вещь, особенно если он дорогой и качественный. Все мы временами грешим этим делом и можем позволить себе пропустить рюмочку-другую. Но, несмотря на это, алкоголь должен быть строго дозирован, и пить различные спиртные напитки необходимо в умеренных количествах. Тут главное не переборщить, потому что на утро будет не только плохо, но и можно заиметь зависимость от этого напитка.
В этой статье мы расскажем вам о том, как алкоголь может повлиять на женский организм, и что бывает с теми, кто «на донышке» перепутал с пол литром за раз, и при этом такая «оплошность» происходит изо дня в день.
«Ну я же совсем чуть-чуть! А чуть-чуть не считается!»
Женщины по своей природе слабые и беззащитные существа, ну, по крайней мере, некоторые из них. Если посмотреть на даму в 21 веке, то складывается впечатление, что мужчины и женщины поменялись местами, и мы сейчас объясним почему так происходит. Давайте посмотрим, что же из себя представляет нынешняя женщина? Сильная, независимая, легкая на подъем и стойкая. Большинство женских забот, с которыми «слабый пол» сталкивается каждый день, не каждый мужчина бы выдержал, и это неопровержимый факт. На женские плечи возлагаются просто титанические заботы, такие как уборка, готовка, стирка, уход за ребенком, мужем, работа, несносный начальник и многое другое. Для того чтобы все это делать каждый день, необходимы просто титанические усилия, согласитесь.
Даже если женщина вдруг внезапно заболела, и у нее температура, она все равно стоит у плиты, стирает, убирает, содержит дом в чистоте и уюте, и многое другое. Некоторые после трудовых будней могут пропустить пару бокалов вина просто, чтобы расслабиться и забыть о том, что завтра будет тоже самое, что и сегодня. Но сегодня бокальчик вина поможет, а что будем делать завтра? Все также пить? А проблема исчезнет? Конечно же, нет. Но вот этот суррогат спокойствия очень прельщает, не так ли? Увы, но алкоголь – не панацея от всех проблем, а проблем у женщины может быть масса.
«На душе кошки скребутся, пора прекратить все это»
Увы, но даже если вы выпьете бутылку рома, проблемы в личной жизни, роботе и дома не исчезнут. Это доказанный факт. На время станет легче, но уже буквально спустя несколько часов, будет все также плохо. Все мы знаем, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, и поэтому некоторые обстоятельства могут выбить их из колеи. К сожалению, решать их алкоголем – не вариант. Уж лучше хорошенько пореветь, чем травить себя неизвестно чем. Порой человеку необходимо лишь высказаться и выплакаться, чтобы стало легче. Это своего рода терапия для души. Когда мы выпускаем все негативные эмоции и показываем все то, что болит, то становится легче. Тем более, закрываться в сложный период в себе и при этом пить, не просыхая, удел глупца, ведь вы обязаны понимать, что рядом с вами находятся люди, которые способны вам помочь. Это ваши родители, друзья, родственники и знакомые. Не закрывайтесь в себе, ищите помощь, но не в бутылке.
Алкоголь не может излечить душевные раны, он может лишь усугубить ситуацию, даже несмотря на то, что по началу вам будет казаться, что все хорошо. Если вы не хотите показывать своим родным и близким то, насколько вам плохо, то обратитесь к психологу. Не бойтесь таких специалистов, потому что на все сто процентов ничего плохого они вам посоветовать не смогут. Благодаря тому, что вы проговорите вслух свою проблему, психолог сможет вам показать несколько путей ее решения, ибо не бывает безвыходных ситуаций. Зачастую нам просто не нравится тот или иной выход, и именно поэтому создается впечатление, что выхода нет.
Алкогольный дурман и его влияние на организм
Наверное, всем нам говорили, что в принципе алкоголь очень вреден для организма. Но давайте посмотрим, на что же именно он влияет. Итак, в организме человека страдают фактически все органы. Он влияет на гормональную систему и центральную нервную систему. Помимо этого, у женщины под воздействием алкоголя может страдать психика. Кроме явных видимых проблем во внешности, женщина в прямом смысле слова может потерять себя как личность. Грани того, что можно, а чего нельзя, просто-напросто смываются, и происходит деградация личности человека, которая может быть причиной слабоумия, кратковременной амнезии и белой горячки.
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