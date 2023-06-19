Как приготовить шашлык: 5 маринадов для разных сортов мяса

Вот и пришёл долгожданный май – время пикников, вылазок, и, конечно же, шашлыков. А чтобы мясо получилось поистине восхитительным, стоит заранее позаботиться о маринаде и подготовиться как следует.
1. С помидорами и розмарином
Шашлык из баранины. \ Фото: vcg.com.
Для тех, кто отдаёт предпочтение говядине, баранине или же курятине – маринад с помидорами и розмарином придётся весьма кстати. Мясо получается невероятно нежным, сочным и настолько ароматным, что на запах сбегутся все вокруг.
Ингредиенты:
• Лук репчатый белый или фиолетовый крупный - 2 шт;
• Помидоры крупные - 2 шт;
• Базилик фиолетовый - 1 крупный пучок;
• Соль - 1 ч.л;
• Перец молотый чёрный и красный (смесь) - 1 ч.л;
• Кориандр семена - 1 ч.л.
Сочный и ароматный шашлык. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Базилик хорошенько вымыть;
• Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней воде;
• Обобрать листочки;
• Лук очистить и произвольно нарезать;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать на несколько частей;
• Все ингредиенты выложить в чашу блендера;
• Приправить солью, перцем, кориандром;
• Перебить всё до однородной массы;
• Получившимся маринадом залить мясо;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 3-4,5 часа.
2. С яйцами и водкой
Шашлык из свинины. \ Фото: facebook.com.
Любите шашлык из свинины? Тогда этот рецепт маринада для мяса сто процентов стоит попробовать.
Ингредиенты:
• Лук фиолетовый или белый крупный - 3 шт;
• Яйца - 5 шт;
• Водка - 100 мл;
• Соль - по вкусу;
• Перец красный молотый - 0,5 ч.л;
• Перец чёрный молотый - 0,5 ч.л;
• Паприка сладкая красная - 0,5 ч.л.
Сочный и румяный шашлык. \ Фото: tlife.gr.
Способ приготовления:
• Лук очистить и нарезать тонкими кольцами;
• Яйца взбить с водкой (миксером);
• Добавить соль, перец, паприку и ещё раз слегка взбить;
• Мясо и лук переложить в кастрюлю;
• Залить маринадом;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 8-12 часов;
• Замаринованное мясо можно готовить на мангале или же в духовке.
3. С маслом и молоком
Шашлык из курицы. \ Фото: youtube.com.
Шашлык из курицы можно сделать гораздо вкуснее и сочнее, если замариновать его в маринаде из молока с маслом.
Ингредиенты:
• Лук фиолетовый или белый крупный - 3 шт;
• Чеснок - 6-7 зубков;
• Оливковое масло - 170 мл;
• Молоко - 50 мл;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Куриный шашлык. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок очистить;
• Пропустить через мясорубку с самой мелкой сеткой или же перебить блендером;
• Масло смешать с молоком, солью и перцем;
• Залить луково-чесночную массу;
• Тщательно перемешать и замариновать мясо;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 1-1,5 часа.
4. С киви и луком
Румяный, ароматный и невероятно вкусный. \ Фото: shawarmaprince.com.
Ещё один рецепт маринада, который радует приятным кисло-сладким вкусом и нисколько не уступает маринаду с лимоном, а быть может даже и превосходит его.
Ингредиенты:
• Киви крупное - 1 шт;
• Лук фиолетовый или белый крупный - 3 шт;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец красный молотый - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Приятного аппетита. \ Фото: vk.com.
Способ приготовления:
• Киви очистить;
• Натереть на мелкой тёрке или перебить в блендере;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Слегка помять и приправить солью;
• Масло смешать с солью и перцем;
• Добавить к киви с луком;
• Перемешать и замариновать мясо;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на пару часов.
5. С кефиром
Шашлык. \ Фото: pinterest.ru.
Маринад с кефиром подойдёт практически для любого вида мяса, поэтому смело готовьте его и наслаждайтесь румяным и сочным шашлыком.
Ингредиенты:
• Кефир 2,5% жирности - 0,5 л;
• Лук белый или фиолетовый крупный - 2 шт;
• Чеснок - 4-6 зубков;
• Масло подсолнечное - 4-6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Шашлык с маринадом на кефире. \ Фото: gdepoest.kz.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс;
• Перец смешать солью, маслом, луково-чесночной смесью и кефиром;
• Перемешать;
• Замариновать мясо;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Поставить в холодильник на 30-40 минут.
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