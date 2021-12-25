Зачем кладут туалетную бумагу в холодильник + еще 7 полезных советов по ее применению в хозяйстве

Наша бабушка хранит туалетную бумагу по всему дому. Бумажное изделие можно найти в шкафу, на подоконнике, в холодильнике. Бабушка применяет её не только по назначению. Для неё туалетная бумага – это настоящая палочка-выручалочка.

Способы применения

1. На подоконниках стоит много цветочных и декоративных культур. Зимой она укутывает горшки бумагой, чтобы растения не мерзли, оставляя только отверстие для полива.

2. Туалетная бумага является постоянной помощницей на кухне. После жарки котлет, мяса, рыбы туалетной бумагой можно промокнуть жир в сковородке, собрав последний и выбросив его в мусорное ведро, чтобы не засорять трубы стока. Также плиту протирают от жирных пятен с помощью этого бумажного изделия.

3. Чтобы избавиться от неприятного запаха обуви, необходимо положить на ночь по шарику из туалетной бумаги, в который положена пищевая сода, в каждый ботинок, сапог, туфель или кроссовок. Утром обувь уже ничем пахнуть не будет.

Бумага впитает лишнюю влагу, продукты останутся свежими продолжительное время. 4. Вместо того, чтобы хранить колбасные изделия и сыр в полиэтиленовых пакетах, лучше заверните их бумажные полотенца или бумагу (недешёвый вариант изделия, от некачественной бумаги сыпется производственная пыль). Это продлит их годность.Бумага впитает лишнюю влагу, продукты останутся свежими продолжительное время.

5. Если на образовавшееся пятно на одежде положить кусок туалетной бумаги и сбрызнуть её перекисью водорода, а затем прогладить горячим утюгом, то загрязнение исчезнет за несколько минут.

6. Кроме того, на туалетной бумаге клеят семена свеклы, редиса, а затем рулон раскладывают на грядке и присыпают землёй. Получается быстрый посев.

7. Также из туалетной бумаги делают так называемые улитки для проращивания семян.

Теперь туалетную бумагу мы с мужем всегда берём много, с запасом.