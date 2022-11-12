Крупнейшие кражи произведений искусства в истории, которые привели к большим потерям для всего мира

Старейшее в истории ограбление произведений искусства

«Страшный суд» Ганса Мемлинга. / Фото: sve2012.livejournal.com

Самое часто похищаемое произведение искусства

Губерт и Ян Ван Эйк, Гентский алтарь, закончен в 1432 году, Собор Святого Бавона, Гент, Бельгия. / Фото: stringfixer.com

Нацистский грабеж во времена Третьего рейха

Солдаты несут картины вниз по ступеням замка в Нойшванштайне, Германия, в мае 1945 года. / Фото: washingtonpost.com

Экспонаты выставки «Дегенеративное искусство». Художники Макс Бекман «Автопортрет с красным шарфом» и Ганс Кац «Портрет мужчины в красном».

Самый часто похищаемый художник в истории

Самая известная кража произведений искусства

Кража в музее Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, 1990 год.

Преступления против искусства