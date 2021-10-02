10 вещей, которых вы не знали об IKEA

Каждого из нас выручали магазины IKEA. Красивая мебель и милые аксессуары для дома не раз привносили в него уют и к тому же были по карману. Но что мы знаем об этом бренде, кроме того, что он шведский? Fresher.ru предлагает повысить свою эрудированность на эту тему.
Факт №1: IKEA основана в 1943 году
История компании IKEA началась в 1943 году. Создателю компании Ингвару Кампраду в то время было 17 лет.Именно в этом возрасте предприимчивый Ингвар открыл магазин по доставке небольших предметов декора на дом. Теперь ему за 90 и на его счету больше 3,4 миллиарда долларов.
Факт №2: IKEA – акроним
IKEA – это не шведское слово, перевод которого вы не знаете.
IKEA – акроним, содержащий инициалы владельца (Ингвар Кампрад), первую букву названия фермы, где он вырос (Elmtaryd), и города, где ферма находилась (Agunnaryd). Всё таки сентиментальные люди полны очарования.
Факт №3 Цены на продукцию магазинов IKEA не менялись с 2008 года
Приятный факт для тех, кто знает толк в экономии.
Факт №4 IKEA – первый магазин со структурой склада
Ранее структуру склада в магазине никто не применял. Идея создать IKEA с отголосками логистики пришла основателю в день открытия первого магазина. Работники магазина не справлялись с огромным наплывом покупателей. Тогда Кампрад принял решение открыть двери склада и разрешить покупателям брать оттуда всё что им нужно. Такой подход быстро стал рабочей моделью IKEA.
Факт №5 Можно делать всё что пожелаешь
Покупатель имеет право переставить предметы в интерьере комнаты, сесть и почитать шведские книжки. Можно даже уснуть в кровати IKEA и вас никто не прогонит.
Факт №6 Магазины IKEA строятся по принципу лабиринта
Каждый из нас блуждал по просторам IKEA в поисках какого-нибудь банального предмета. Это связано с принципом лабиринта. Чтобы потенциальный покупатель посмотрел как можно больше товаров и как итог захотел сделать больше покупок. И всё же есть возможность «перепрыгнуть» через отделы, однако этих вариантов немного. Принцип лабиринта в торговом зале – также изобретение IKEA.
Факт №7 Магазины IKEA появляются только в пригородных гипермаркетах
Это связано с тем, что аренда за городом гораздо ниже. У IKEA есть определенный лимит на расходы по арендной плате. Благодаря этому цены на товары удается держать невысокой.
Факт №8 Стоимость товара определяется прежде всего ценой и только потом дизайном
Цена каждого товара задуманного для продажи в магазинах IKEA известна уже до того, как он будет спроектирован. Отсюда следует, что дизайн в магазинах IKEA – момент второстепенный, когда дело касается стоимости.
Факт №9 IKEA больше не шведская компания
С 1 января 2012 года IKEA перешла к голландской компании Stiching INGKA Foundation. Однако Ингвар Кампрад все еще является совладельцем компании.
Факт №10 Каждый десятый европеец зачат на кровати IKEA
Этот довольно занимательный факт оставим без комментариев. А тем, кто задумывается о детях идея в копилку.
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