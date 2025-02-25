Харбин: зачем русские построили город в Китае?

История Харбина уникальна. Город, основанный русскими на территории Китая, до сих пор остается удивительно похож на старые районы Москвы и Санкт-Петербурга. Вывески с китайскими иероглифами смотрятся странно, словно какой-то шутник развесил их в преддверии тематического фестиваля. Что же делали русские так далеко от своей Родины?

Китайско-восточная железная дорога

Как поселок на реке Сунгари стал Харбином

Нападения на Харбин

Убежище для русского дворянства