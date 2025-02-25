Харбин: зачем русские построили город в Китае?

История Харбина уникальна. Город, основанный русскими на территории Китая, до сих пор остается удивительно похож на старые районы Москвы и Санкт-Петербурга. Вывески с китайскими иероглифами смотрятся странно, словно какой-то шутник развесил их в преддверии тематического фестиваля. Что же делали русские так далеко от своей Родины?
Китайско-восточная железная дорога
Китайско-восточная железная дорога
КВЖД была одной из важнейших частей грандиозной Транссибирской магистрали. Ветка связывала Европу и Азию, Восток и Запад, позволяя отдаленным районам Сибири и Китая развиваться экономически.
Председатель Совета министров Российской империиВитте и канцлер Ли Хунчжан
Для того, чтобы китайские власти были посговорчивее, председатель Совета министров Российской империи С.Ю. Витте даже предложил канцлеру Ли Хунчжану «взятку» – три миллиона рублей, целое состояние. Официальные лица факт передачи, конечно, не подтвердили, но секретом это вознаграждение не было.
Как поселок на реке Сунгари стал Харбином
Проект КВЖД был разработан в конце XIX века, и одним из самых сложных участков был мост над рекой Сунгари. В одноименном поселке были построены первые бараки, в которых и жили русские строители.
Мост над рекой Сунгари.
Первым, официально зарегистрированным жителем поселения, стал инженер Адам Шидловский. Именно он заложил первую постройку на территории, где раньше стояли лишь временные хижины рыбаков. Но даже возведение самых простых хижин стала настоящим испытанием.производили настолько примитивные, что сложить из них что-то более значимое, нежели курятник, было невозможно. Все строительные материалы, включая гвозди, приходилось «добывать» – везти из России или заказывать доставки из южных районов Китая. Вокруг поселка на многие километров ни души, только болота и полчища комаров.
Инженер Адам Шидловский
Но, не смотря на все сложности, под руководством Шидловского строительные работы проходили быстро и слаженно. Поселок сначала был назван Мостовым, а затем, когда число рабочих выросло, он получил свое современное название Харбин. Топонимика названия остается загадкой – в путонхуа (государственном языке) аналогов ему нет, вероятно, это одно из диалектических наименований, искаженное в дальнейшем русскоязычными жителями.
Русский город Харбин.
Но, даже получив китайское «имя», город не стал азиатским. Напротив, он напоминал государство в государстве – действовали российские законы, администрация была полностью из Москвы и Санкт-Петербурга, охраняли Харбин тоже только русские войска. Была создана даже специальная валюта – рубль от русско-азиатского банка. До 1903 года, только 11% жителей были азиатами – остальные приехали из России.
На улицах Харбина. Около 1903 года.
Вокруг железнодорожного полотна сохранялась «защитная зона» – принадлежащая России, несмотря на то, что значительная часть пути проходила по территории другой страны. Это было обусловлено и соображениями безопасности – Япония была настроена воинственно и постоянно засылала диверсантов, ведь в ее интересы никак не вписывалось усиление враждебных императору государств.
Флаг Российский.
Коновязи.
Говор казаков.
Нет с былым и робкой связи – Русский рок таков.
Инженер. Расстегнут ворот.
Фляга. Карабин.
Здесь построим русский город,
Назовем Харбин.
Без тропы и без дороги
Шел, работе рад.
Ковылял за ним треногий
Нивелир – снаряд.
Перед днем Российской встряски,
Через двести лет,
Не Петровской ли закваски
Запоздалый след?
Это строки известного харбинского поэта Арсения Несмелова о первых поселенцах-строителях
Нападения на Харбин
Удивительно, но Китай, которому постройка железной дороги была выгодна, также регулярно совершал нападения на бывший тогда русским Харбин. В 1900 году ситуация накалилась, и китайские войска попытались захватить город. Они трижды нападали с разных сторон, но все атаки оказались неудачными. Эти налеты назвали «боксерскими», так как они были инициированы в первую очередь местным населением, в частности, «Братством большого кулака». Рыбаки, носильщики и многие другие потеряли работу, не смогли справиться с конкуренцией и попытались захватить Харбин.
Охрана моста.
Точку в противостоянии поставила эпидемия чумы в 1910 году – многие погибли, огромное количество русских и китайцев спешно покинули город из-за недостаточно качественного медицинского обслуживания. Отсутствие чистой воды и полного набора медикаментов не давало шансов на выздоровление.
Убежище для русского дворянства
Русские в Харбине.
После запуска КВЖД начали оживать и близлежащие территории – закипела торговля, начато строительство. В 1917 году грянула Октябрьская революция, и в Харбин начало переселяться русское дворянство. Именно в этот период и сформировалась уникальная архитектура города, так напоминающая Москву и Санкт-Петербург. Строились церкви, театры, школы, открылось шесть высших учебных заведений. Многие переселенцы стремились сохранить привычный уклад жизни, поэтому щедро жертвовали деньги на ремонт дорог, постройку новых зданий.
Русские офицеры в Харбине.
Еще более двадцати пяти лет Харбин жил так, словно революции никогда и не было. Он разросся, успел побывать столицей марионеточного государства Манчжурия-го, частью Японии, а затем и Китая. Но на какой бы территории не оказался город, Харбин сохранил в себе частичку русской души.
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