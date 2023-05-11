Изначально чайные пакетики были шёлковыми
В 1908 году нью-йоркский торговец чаем Томас Салливан разослал своим постоянным клиентам образцы продукции в маленьких шёлковых пакетиках. Каково же было его удивление, когда восхищённые любители чая прислали ему восторженные отзывы не только по поводу самого чая, но и инновационного способа его заваривания! Многие покупатели предположили, что пакетики должны заменять заварочную посуду, и поэтому поместили их в кружки и залили кипятком.
Салливан был ухватистым бизнесменом и не упустил возможности запатентовать и усовершенствовать своё случайное ноу-хау. Шёлк был дороговат для промышленного производства чайных пакетиков, поэтому Томас экспериментировал с различными материалами, предлагая чай в саше из марли, а позже — из бумаги, к которой были прикреплены верёвочки, чтобы удобнее было извлекать пакетик из чашки. С тех пор чайные пакетики практически не изменились и пользуются огромной популярностью по всему миру.
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