8 реальных локаций на планете, которые выглядят настолько впечатляюще, будто их создал ИИ

1. Озеро Сорвагсватн (Фарерские острова)

Озеро над океаном - вполне себе реальный природный объект. /Фото: nordtravel.art

2. Тоннель любви (Украина)

Выглядит одинаково впечатляюще в любое время года. /Фото: anytrain.com.ua

3. Салар де Уюуни (Боливия)

Место, которое вполне заслуженно прозвали зеркалом мира. /Фото: vsviti.com.ua

4. Национальный парк Намиб-Науклуфт (Намибия)

Талант природы и талант фотографов вместе дают уникальный по красоте результат. /Фото: pikabu.ru, reddit.com

5. Улица в г. Бонн (Германия)

Как будто на европейскую улицу японские сакуры высадили. А нет, погодите, так оно и есть. /Фото: pinterest.com, pikabu.ru

6. Национальный Геологический Парк Чжанъе Данксия (Китай)

Для создания этого нереального пейзажа природа трудилась очень долго. /Фото: dailypeople.ru

7. Шахта Нэйка (Мексика)

Так, скорее, будет выглядеть день колонизаторов с Земли на другой планете, однако всё по-настоящему и без полётов в космос. /Фото: tvoi-uvelirr.ru, loveopium.ru

8. Пещера Шондонг (Вьетнам)

Лес в глубокой пещере - не такая уж и фантастика. /Фото: infoniac.ru