Дефицитные вещи из ГДР, о которых мечтали многие советские граждане

Продукция производства ГДР в советские времена очень ценилась гражданами. Мебель, вещи, игрушки и прочие товары народного потребления из этой страны купить было почти невозможно, чаще всего их доставали по знакомству, иногда существенно переплачивая. Зато радость обладания была неподдельной и очень сильной! Читайте в материале, какие дефицитные вещи из ГДР хотели иметь в своих домах обычные советские люди.
Посуда из фарфора, и сервиз «Мадонна» как эталон красоты
Знаменитый сервиз «Мадонна». /Фото: historyhumanlife.com
Немецкие столовые приборы и изящная посуда из фарфора вызывали восторг у советских женщин. Иметь такую красоту хотели многие, но не все могли ее достать. Лидером среди сервизов, без сомнения, была «Мадонна». Этот набор выпускался в нескольких видах (столовый, кофейный, чайный), количество предметов при этом могло быть разным. Если удавалось достать эту посуду, она сразу же занимала почетное место в серванте, за стеклом, и стояла там, словно на витрине. Доставали «Мадонну» только во время праздников или когда очень надо было похвастаться перед гостями. А потом мыли и снова убирали за стекло.
Современным людям непросто понять, почему советским людям так нравились эти симпатичные, но в целом заурядные фарфоровые сервизы. Зато домохозяйки времен СССР прекрасно знали, почему так происходит: посуда, которая стояла в магазинах, была однотипной, неизящной и не особо качественной. Навязчивые цветочки, бесконечные птицы и листики и вездесущий горох могли надоесть кому угодно. И тут — «Мадонна», выполненная из тонкого фарфора, с изысканными изгибами, отличным качество и непривычной росписью на темы крестьянской и городской жизни позднего Средневековья. Это были очень аккуратные копии знаменитой мейсенской росписи (конец 18 и начало 19 века). Конечно же, такой сервиз просто обязан был гордо стоять за намытым стеклом в серванте.
Сегодня такого ажиотажа, естественно нет. Но сервиз «Мадонна» весьма популярен среди коллекционеров. Его можно увидеть на интернет-аукционах, при этом цена на набор не такая уж маленькая.
Шкаф «Хельга» – символ благосостояния
Удобный шкаф «Хельга». /Фото: static.daru-dar.org
Отечественные мебельные стенки и шкафы выглядели не слишком презентабельно. Люди обставляли свои дома, стараясь создать уют. Но и мебель невысокого качества достать было непросто: предварительная запись, кошмарные очереди, даже взятки. Что уж говорить о потрясающем универсальном шкафе «Хельга» из ГДР! Это был очень стильный и вместительный шкаф, который можно смело назвать сервантом, комодом и гардеробом одновременно.
Изготавливали его из массива сосны, а для отделки использовали натуральный шпон (клен, орех). Чем дороже была модель, тем интереснее она выглядела: облицовка африканским эбеновым деревом, романтичные вензеля, латунная раскладка на стеклах. И, как дань моде семидесятых-восьмидесятых, естественно, полировка. Это была действительно уникальная вещь, в которой можно было хранить как верхнюю, так и нижнюю одежду, белье, и прочие мелочи. Для этого существовали удобные полки и ящички. Ну и сервант — куда же без него, ведь обязательно хотелось расставить любимый и дефицитный хрусталь, а также купленный по большому «блату» сервиз «Мадонна».
Куклы, которые были «как настоящие» и железная дорога с мельчайшими подробностями
Куклы из ГДР были дефицитом. /Фото: s9.travelask.ru
В СССР, конечно же, выпускали кукол. И их покупали: детям обязательно нужны игрушки. Но советские куклы были похожи друг на друга, словно близнецы, у них чаще всего не открывались и не закрывались глаза, волосы делали из пластмассы, а одежда была скучной. То ли дело куклы из ГДР. О, эта мечта всех советских школьниц. Немецкий малюсенький пупсик или, наоборот, большая кукла, напоминающая трехлетнего ребенка Да, это был действительно желанный подарок. Немецкие игрушки отличались высоким качеством, вниманием к деталям, и были просто очень красивыми. Достать куклу из ГДР мечтали все родители. Потому что лучший подарка для девочки в те времена придумать было сложно.
Машинки из ГДР коллекционировали все подростки. /Фото: i.pinimg.com
Подростки с огромным восторгом занимались коллекционированием немецких моделей автомобильной техники и грезили о том, что им подарят немецкую железную дорогу. Все автомобили, вагоны, тепловозы были выполнены с высочайшей точностью. У машинок открывались дверцы, капот, багажник, крутился руль. В маленьком железнодорожном вагончике можно было включить настольную лампочку на столике. Железная дорога из ГДР была жутким дефицитом. Но когда удавалось ее достать, играли всей семьей — настолько качественно и красиво она была сделана.
Бытовая техника, которую простой инженер никогда бы не смог купить
Бытовая техника в СССР не отличалась высоким качеством, потому импортные товары были очень востребованы.
С качественной электроникой и бытовой техникой в СССР были проблемы. Отечественные модели не отличались высоким качеством, а импортные, в частности из Германии, увидеть в магазинах было практически не реально. Обычно телевизоры, портативные магнитофоны, миксеры, плееры и прочие желанные вещи люди везли из командировок. А потом уж решали — использовать технику самим или же сдать в комиссионку и получить неплохую прибыль. Цена на качественную бытовую технику была очень велика, и не каждый советский гражданин мог выложить две, а то и три зарплаты на покупку. Зато можно было рассчитывать, что техника прослужит долго и будет радовать отличным качеством.
Существует даже легенда (а, может, и нет), что генеральный секретарь СССР Брежнев однажды попросил посла в ГДР Абрасимова, чтобы тот прислал ему хороший мощный ручной фен. Что уж говорить о простых гражданах. Они готовы были некоторое время экономить на всем, чтобы получить в свое распоряжение хороший импортный цветной телевизор.
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