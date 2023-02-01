Ужасающие находки в ледниках

Лед — лучший способ сохранить что-либо, известный с незапамятных времен. Льды нашей планеты хранят в себе немало тайн, которые нам еще предстоит разгадать. А то, что уже было найдено, поражает фантазию и только подстегивает интерес для дальнейших поисков.









Гигантский вирус

Ледяная дева инков, Перу

Мумия принцессы Укока, Алтай

Мумия мальчика, Гренландия

Ледяной человек, Альпы

Хуанита из Перуанских Анд

Замерзший мамонт

Мамонтенок Юка

Обломки самолета Сигизмунда Леваневского

Останки солдат Первой мировой в Альпах

Супружеская пара

Замороженный детеныш шерстистого носорога