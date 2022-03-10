Современные многофункциональные шкафы, которые украсят любой интерьер

Современные шкафы, которые украсят любой интерьер.
Шкаф - это один из тех элементов интерьера, которому традиционно уделяют внимание не в самую первую очередь. При это, именно шкаф во многом задает атмосферу помещения. Более того, неудобный и не вместительный шкаф (как впрочем и излишне большой) может хорошенько подпортить жизнь.
1. Функциональный модульный шкаф
Стильный и оригинальный модульный шкаф - отличное решение, которое визуально увеличит пространство гостиной комнаты.
2. Популярная модель
Популярная модель мебельной стенки, которая вместила в себя темные и светлые оттенками древесины.
3. Современный шкаф
Стандартная модель современного шкафа с двумя зеркальными вставками.
4. Угловой шкаф
Угловой шкаф, выполненный из одной породы древесины.
5. Модульный шкаф
Вместительный шкаф из серии модульной мебели для гостиной комнаты.
6. Шкаф нестандартной формы
Небольшой угловой шкаф нестандартной формы - отличное решение для экономии пространства.
7. Трехстворчатый шкаф
Простой трехстворчатый шкаф из светлой породы древесины.
8. Мебельная стенка венге
Оригинальная стенка с подсветкой в интерьере гостиной комнаты.
9. Классическая стенка
Классическая стенка с белыми полосками в интерьере гостиной комнаты.
10. Контраст и уют
Контрастный темно-светлый венге в интерьере прихожей.
11. Интересный шкаф-купе
Интересный шкаф-купе с пескоструйными узорами на зеркале в интерьере прихожей.
12. Стильный шкаф-купе
Классический шкаф-купе - отличный выбор для любого дизайна прихожей.
13. Отличный дизайн шкафа-купе
Просто отличный дизайн шкафа-купе с пескоструйным узором на зеркале.
14. Светлый шкаф-купе
Простой, но оригинальный шкаф-купе в классическом интерьере спальной комнаты.
15. Угловой шкаф-купе
Угловой шкаф-купе неправильной формы в прихожей.
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