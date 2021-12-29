Продукты, которые хоть раз путал каждый, но не вы

Маленьких казусов, вызванных путаницей, вовсе не стоит стыдиться. В аэропорту Зальцбурга есть специальное объявление для тех, кто прилетел в Австрию вместо Австралии.

По сравнению с этим перепутать продукты, почти одинаковые на вид или похожие по названию, уже не кажется таким уж зазорным.

Мы, бывало, путали не только продукты из нашей подборки, но даже соль с сахаром. Поэтому решили раз и навсегда расставить точки над «и» и разобраться, как больше не заказывать в ресторане и не приносить из магазина не то, что хотелось. А в бонусе притаился особо коварный продукт, который так и норовит нас запутать.



1. Лобстер и лангуст

2. Клубника и земляника

3. Ваниль, ванилин и ванильный сахар

4. Укроп и фенхель

5. Корица и кассия

6. Помело и свити

7. Барбарис и ягоды годжи

8. Киноа и кускус

9. Устрица и мидия

10. Мюсли и гранола

11. Мандарин и клементин

12. Рис и булгур

13. Лайм и бергамот

Бонус: помидор и томат

Оба этих морских животных относятся к одному виду ракообразных. А в приготовленном и приправленном виде они получаются весьма похожими на вкус. Отличить их друг от друга можно по клешням. Лобстеры — гордые обладатели больших жестких клешней, похожих на тиски, а вот лангустам достались одинаковые тоненькие ножки.Раньше эти ягоды отличали друг от друга просто: земляника дикая и растет в лесу, а клубника садовая. Но сейчас почти у каждого огородника на участке красуется парочка кустиков земляники, которую они и сами нередко путают с клубникой.Основная разница между этими ягодами заключается в том, что лесная земляника может расти без вмешательства человека, плоды обладают более сильным и сладким вкусом, но в сорванном виде хранятся совсем недолго.Клубникой называют в основном селекционные сорта земляники, которые требуют ухода. Ее ягоды крупнее и чуть менее сладкие, зато хранятся дольше.Разницу между этими продуктами уловить довольно просто. Ваниль — натуральная приправа, которую получают из стручков ванильного растения. Ванилин — ее искусственный заменитель, имитирующий вкус и запах. А ванильный сахар — это подсластитель с наполнителем из натуральной ванили или ванилина.Укроп и фенхель похожи по внешнему виду и структуре листьев, но имеют совершенно разные вкус и аромат. Запах фенхеля скорее похож на солодку, а укроп имеет собственный, ни с чем не сравнимый аромат. К тому же укроп выращивают именно как зелень. А фенхель ценится не только за вершки, но и за корешки.И традиционная для нас корица, и ее разновидность кассия — приправы с похожим вкусом, получаемые из коры разных сортов коричных деревьев. Путаница возникает из-за того, что, к примеру, в Штатах именно кассия продается под видом корицы и пользуется наибольшей популярностью. Она дешевле в производстве и имеет более выраженный коричный аромат, но при этом у нее нет тех тонких граней запаха, которыми обладает корица.Оба фрукта относятся к семейству цитрусовых и похожи по внешнему виду, поэтому их часто путают. Помело — желтый плод с кислинкой и даже горчинкой, похожий по вкусу на грейпфрут, но не настолько ядреный. Свити — плод селекции помело и белого грейпфрута, который выращивают ради более сладкого вкуса, как и следует из названия (оно образовано от английского sweet — «сладкий») .Эти ягоды похожи, пожалуй, только внешне. На деле годжи относятся к семейству пасленовых, поэтому они ближе к картошке, чем к барбарису. Да и на вкус они совершенно разные. Барбарис дает больше кислинки, годжи слаще и имеют волокнистую структуру, похожую на сушеное яблоко.Внешне отличить киноа от кускуса действительно трудновато — обе крупы имеют мелкие гранулы желтоватого цвета. Но на деле это два совершенно разных продукта. Киноа — натуральные семена дерева из того же семейства, что и шпинат со свеклой. Оно не содержит глютена и богато белком и клетчаткой.Гранулы кускуса получают из переработанной пшеницы с добавлением манки. То есть на деревьях он не растет, а еще не подходит для безглютеновой диеты.И устрицы, и мидии — это моллюски, которые высоко ценятся любителями морепродуктов. Устрицы обычно крупнее и имеют более твердые раковины, а внутри они более мясистые. У мидий створки тоньше, темнее и более продолговатые, а еще есть ножка, с помощью которой они могут передвигаться под водой (хоть и предпочитают этого не делать).Кстати, именно в устрицах больше шанса найти жемчужинку, мидии производят их гораздо реже.Оба этих продукта состоят из зерен, орехов, семян и сухофруктов. Основная разница между ними состоит в том, что мюсли продаются в сыром виде, а гранола запекается с подсластителем и маслом, которые связывают ингредиенты вместе.Мюсли можно замачивать и в холодной, и в горячей жидкости, а гранолу подают холодной — с небольшим количеством молока или прямо в виде сухой закуски.Оба этих фрукта — разновидности цитрусовых, похожие и внешне, и на вкус. Но клементины все же немного слаще, имеют более яркий цвет и гладкую кожицу, которую легче чистить. Мандарины крупнее и более плоские, как будто приплюснутые сверху и снизу. Кожура у них толще, грубее и имеет неровную текстуру с многочисленными впадинками.На вид эти две крупы очень похожи, особенно в отварном виде. Но в отличие от риса, который «рождается» целыми зернышками, булгур получают искусственно из высушенной и раздробленной пшеницы. Он содержит больше белка и клетчатки, зато рис — чемпион по фолиевой кислоте.Казалось бы, уж эти продукты точно невозможно перепутать — настолько разные у них вкус и назначение. Лайм обычно используется для получения сока, который можно добавить в заправку для салата или другое блюдо. А бергамот чаще всего встречается в добавках для чая.Но, оказывается, на вид эти два продукта очень похожи, ведь бергамот — это тоже цитрусовый плод. Так что на полке в магазине их было бы просто не отличить.Мы привыкли использовать эти слова в качестве синонимов для обозначения красного мясистого овоща. На деле между ними все же существует разница. Томат — более специализированный термин, которым можно называть саму овощную культуру, а помидором, соответственно, обычно именуют плод растения томат.