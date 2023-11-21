Как простой крестьянин стал великим объединителем Японии: Взлёты и падения Тоётоми Хидэёси

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Воссоединение Японии было долгим и трудным процессом. Но к концу шестнадцатого века Страной Восходящего Солнца правил один человек – Тоётоми Хидэёси, крестьянин, который благодаря своим боевым навыкам и стратегическому военному мышлению снискал похвалу военачальника Оды Нобунаги. О том, как простой человек стал приемником военно-политического лидера периода Сэнгоку и осуществил мечту своего учителя об объединении страны



Воссоединение Японии было долгим и трудным процессом. Но к концу шестнадцатого века Страной Восходящего Солнца правил один человек – Тоётоми Хидэёси, крестьянин, который благодаря своим боевым навыкам и стратегическому военному мышлению снискал похвалу военачальника Оды Нобунаги. О том, как простой человек стал приемником военно-политического лидера периода Сэнгоку и осуществил мечту своего учителя об объединении страны , расширив её границы – далее в статье.

Ранние годы и становление



Портрет Тоётоми Хидэёси. \ Фото: en.wikipedia.org.



К сожалению, мало что известно о детстве Тоётоми Хидэёси. По одной из версий его отец был крестьянином из провинции Овари, который иногда служил асигару, или пехотинцем в армиях клана Ода. Также есть предположения, что



В юности он присоединился к храму, но быстро отказался от этого образа жизни. Затем Хидэёси забрёл на территорию Имагавы, конкурирующего клана Ода, и служил некоторым местным правителям. Замешанный в ограблении, Тоётоми бежал обратно в Овари в 1557 году и поступил на службу к клану Ода в качестве крестьянина и асигару во время Сэнгоку Дзидай: период воюющих кланов.



Тоётоми Хидэёси в парадных одеждах. \ Фото: googleusercontent.com.





Его боевые навыки были быстро замечены, и Тоётоми отправили служить непосредственно под началом Оды Нобунаги

От крестьянина до генерала



Битва при Окэхадзаме.





Тоётоми отличился во многих аспектах при Оде Нобунаге. Он проявил сильные



Хидэёси также отличился как дипломат. В 1564 году он убедил нескольких самураев провинции Мино отказаться от своих дайме и присоединиться к Ода. В 1567 году он стоял за победой Нобунаги при осаде замка Инабаяма. Этот окончательный успех сделал его одним из главных генералов Нобунаги. В 1570 году Тоётоми Хидэёси героически защищал отступление Нобунаги



Сражение Тоётоми и Акэти.





В 1582 году Ода и его наследник



Обезопасив свой фланг, Хидэёси начал форсированный марш в сторону Киото, проходя по сорок километров в день. К нему присоединились товарищ генерал Нива Нагахидэ и второй сын Нобунаги, Ода Нобутака. В июле 1582 года войска Тоётоми и Акэти встретились в битве при Ямадзаки. Будучи искусным в использовании огнестрельного оружия, Хидэёси отразил атаку своего соперника и поймал его в ловушку. Когда его армия была разгромлена, Акэти попытался бежать, но был пойман и убит солдатами Тоётоми. После этой победы Хидэёси вступил в Киото и прибрал к рукам власть Оды Нобунаги, положив начало периоду смут.



От генерала до правителя



Битва при Ямадзаки: Тоётоми Хидэёси и Акэти Мицухидэ, Утагава Ёситора, 1868 год.





В начале 1583 года Хидэёси



Напряжённость между Тоётоми и другими членами совета быстро возросла. Он даже сражался против своего товарища Сибаты Кацуиэ в битве при Сидзугатакэ, одержав победу. Несколько дней спустя мятежный генерал совершил сэппуку.



Ода Нобунага. \ Фото: cloudfront.net.





Второй вызов

Объединение Японии



Тоётоми Хидэёси - великий объединитель. \ Фото: en.wikipedia.org.





Хидэёси унаследовал контроль над центральной Японией от Оды Нобунаги. Тем не менее, некоторые группировки, такие как монахи-воины Негоро-гуми, оспаривали его власть. Так, кампаку осадил религиозный орден в замках Негоро-дзи и Ота в 1585 году, проявив жестокость, подобную жестокости своего хозяина в его кампаниях против Икко-икки. В том же году



Миниатюрная модель Императорского дворца в Киото.





Летом 1585 года Тоётоми руководил завоеванием провинций Эттю и Хида, продемонстрировав стратегическое мышление. В считанные дни обе провинции были завоеваны и полностью интегрированы в царство Тоётоми. Всего год спустя он вторгся на Кюсю, один из крупнейших островов японского архипелага, контролируемый кланом Симадзу. Хидэнага,

Реформы и преследование христиан



Японское изображение распятия 1597 года. \ Фото: nl.wikipedia.org.





Чтобы



Хидэёси непосредственно влиял на культурные и церемониальные дела. Он приказал внести многочисленные изменения в традиционную чайную церемонию. В одной из своих вспышек гнева в он приказал Сэн-но Рикю, знаменитому чайному мастеру, покончить с собой. Тем не менее, Тоётоми руководил многими проектами, вдохновлёнными эстетикой Рикю. Он также проявлял непосредственный интерес к Но, японскому танцевально-драматическому искусству и поддерживал традицию дайме, ведущих некоторые пьесы. Ко всему прочему Хидэёси сам выучил наизусть множество главных ролей, исполнив их перед императором.



Двадцать шесть христианских мучеников Нагасаки, XVIII-XIX века. \ Фото: bing.com.





Он также не терпел религиозное разнообразие и в 1587 году изгнал христианских миссионеров с острова Кюсю, начав относиться к христианским дайме с подозрением. В последние годы своего правления он пытал, изувечил и провёл парадом по многим городам двадцать шесть христиан-католиков, включая шестерых иностранных миссионеров и нескольких маленьких детей. Их помнят, как двадцать шесть мучеников Японии, они были распяты в феврале 1597 года в Нагасаки. Это было сделано для того, чтобы

Преемник



Слева направо: Тоётоми Хидэёси сидит со своими жёнами и наложницами. \ Тоётоми Цурумацу.





Сын Хидэёси умер в сентябре 1591 года. Затем будущее династии Тоётоми оказалось под ещё большей угрозой, когда вскоре после этого умер его сводный брат. Таким образом, в январе 1592 года Хидэёси назначил своим преемником своего



Йодо-доно. \ Фото: wikimedia.org.





Вторая жена Хидэёси, Йодо-доно (Ёдо), в 1593 году родила еще одного сына: Тоётоми Хидэёри. Глубоко обеспокоенный безопасностью своего новорождённого, тайко начал

Вторжение в Корею



Армия Мин в Корее.





Он мечтал завоевать Китай и



Тоётоми назначил Укиту Хидэиэ главным командующим вторжением, и в апреле 1592 года он приказал ему отправиться в плавание. За четыре месяца японские сухопутные войска захватили корейские позиции и оккупировали большую часть страны, включая Сеул и Пхеньян.



Статуя адмирала И Сун Сина в Сеуле. \ Фото: kakaocdn.net





В 1593 году король Чонджо из Чосона обратился с призывом о помощи к своему сюзерену, императору Ваньли из династии Мин в Китае. Последний ответил, послав силы численностью сорок три тысячи человек во главе с Ли Ру Сонгом, которым удалось отбить Пхеньян. Тем не менее, японцам удалось отбить китайское наступление под Сеулом в битве при Пёкчегване.



Япония одержала победу на суше. Но на море, несмотря ни на что, прославленный корейский



Ко второй половине 1598 года сухопутная армия Японии была отрезана от снабжения, а военно-морской флот серьёзно пострадал. Тем не менее, Тоётоми отказался признать поражение.

Наследие



24 июля 1587 года Хидэёси провозгласил запрет на христианство. \ Фото: en.wikipedia.org.





Катастрофические новости из



Хидэёси умер в сентябре 1598 года, оставив казну клана Тоётоми пустой из-за продолжающегося конфликта с Кореей. Правящий совет быстро отозвал своих оставшихся солдат из Кореи, тем самым положив конец войне.



Токугава Иэясу. \ Фото: blogfiles.naver.net.





В последующие



источник



К сожалению, мало что известно о детстве Тоётоми Хидэёси. По одной из версий его отец был крестьянином из провинции Овари, который иногда служил асигару, или пехотинцем в армиях клана Ода. Также есть предположения, что будущий правитель Японии родился в 1537 году в Накамуре под именем Хиёси-мару. Поскольку Хидэёси родился в семье крестьянина, у него не было фамилии.В юности он присоединился к храму, но быстро отказался от этого образа жизни. Затем Хидэёси забрёл на территорию Имагавы, конкурирующего клана Ода, и служил некоторым местным правителям. Замешанный в ограблении, Тоётоми бежал обратно в Овари в 1557 году и поступил на службу к клану Ода в качестве крестьянина и асигару во время Сэнгоку Дзидай: период воюющих кланов.Его боевые навыки были быстро замечены, и Тоётоми отправили служить непосредственно под началом Оды Нобунаги , амбициозного молодого дайме, который собирался оставить свой след в истории. При нём Хидэёси стал его личным носителем сандалий, что считалось привилегией среди асигару.Тоётоми отличился во многих аспектах при Оде Нобунаге. Он проявил сильные организационные и административные навыки, что побудило дайме назначить его руководителем ремонта замка Киосу. Хидэёси также проявил исключительные боевые навыки в битве при Окэхадзаме в 1560 году против клана Имагава, после чего Нобунага возвёл его в ранг вассала и самурая. В 1561 году он руководил строительством замка Суномата, возведя его в кратчайший срок.Хидэёси также отличился как дипломат. В 1564 году он убедил нескольких самураев провинции Мино отказаться от своих дайме и присоединиться к Ода. В 1567 году он стоял за победой Нобунаги при осаде замка Инабаяма. Этот окончательный успех сделал его одним из главных генералов Нобунаги. В 1570 году Тоётоми Хидэёси героически защищал отступление Нобунаги после поражения от его врагов и внёс большой вклад в победу в битве при Анэгаве. А спустя три года он был назначен дайме трёх районов завоёванной провинции Оми, где резко увеличил производство огнестрельного оружия.В 1582 году Ода и его наследник были внезапно преданы одним из их главных генералов, Акэти Мицухидэ. После храброй борьбы эти двое совершили сэппуку. В то время Тоётоми осаждал Такамацу, важный оплот клана Мори. Услышав о предательстве Акэти, он применил свои дипломатические навыки, заключив выгодный мир со своими врагами, сохраняя при этом смерть Нобунаги в секрете.Обезопасив свой фланг, Хидэёси начал форсированный марш в сторону Киото, проходя по сорок километров в день. К нему присоединились товарищ генерал Нива Нагахидэ и второй сын Нобунаги, Ода Нобутака. В июле 1582 года войска Тоётоми и Акэти встретились в битве при Ямадзаки. Будучи искусным в использовании огнестрельного оружия, Хидэёси отразил атаку своего соперника и поймал его в ловушку. Когда его армия была разгромлена, Акэти попытался бежать, но был пойман и убит солдатами Тоётоми. После этой победы Хидэёси вступил в Киото и прибрал к рукам власть Оды Нобунаги, положив начало периоду смут.В начале 1583 года Хидэёси созвал всех могущественных союзников Оды Нобунаги в замок Киёсу, чтобы определить, кто будет править кланом Ода. Оставшиеся сыновья предыдущего правителя, Нобукацу и Нобутака, были втянуты в ссору. Тоётоми и старейшины клана Ода выбрали Оду Хидэнобу, сына умершего Нобутады, главой клана. Впоследствии было решено, что завоёванные территории будут разделены между генералами Нобунаги и что совет из четырёх военачальников поможет Хидэёси управлять из Киото.Напряжённость между Тоётоми и другими членами совета быстро возросла. Он даже сражался против своего товарища Сибаты Кацуиэ в битве при Сидзугатакэ, одержав победу. Несколько дней спустя мятежный генерал совершил сэппуку.Второй вызов правлению Хидэёси был брошен Одой Нобукацу и Токугавой Иэясу. Последний был близким другом и союзником Нобунаги и, таким образом, представлял серьёзную угрозу правлению Тоётоми. Две силы встретились в битве при Комаке-Нагакуте в 1584 году. Хидэёси примирился с Нобукацу и Иэясу, отправив свою мать и сестру в качестве опекунов к дайме Токугава. Год спустя он стал единственным признанным правителем Японии, став Кампаку: императорским регентом. Это позволило его семье получить статус клана и получить формальное господство над Осакой.Хидэёси унаследовал контроль над центральной Японией от Оды Нобунаги. Тем не менее, некоторые группировки, такие как монахи-воины Негоро-гуми, оспаривали его власть. Так, кампаку осадил религиозный орден в замках Негоро-дзи и Ота в 1585 году, проявив жестокость, подобную жестокости своего хозяина в его кампаниях против Икко-икки. В том же году войска Тоётоми отправились на остров Сикоку, где в то время господствовал Тёсокабэ Мототика из провинции Тоса. После короткой кампании Мототика сдался и принял правление Хидэёси.Летом 1585 года Тоётоми руководил завоеванием провинций Эттю и Хида, продемонстрировав стратегическое мышление. В считанные дни обе провинции были завоеваны и полностью интегрированы в царство Тоётоми. Всего год спустя он вторгся на Кюсю, один из крупнейших островов японского архипелага, контролируемый кланом Симадзу. Хидэнага, сводный брат кампаку, высадился на восточном побережье, в то время как Хидэёси напал на провинцию Тикудзэн. Остров был завоёван за считанные месяцы. В 1590 году Тоётоми завоевал регион Канто. Он заставил клан Ходзе сдаться и признать его правление, построив замок рядом с их главной цитаделью в рекордно короткие сроки. После этой кампании вся Япония прочно перешла под его власть.Чтобы умиротворить страну, Хидэёси приказал устроить «охоту за мечами». Различные сёгуны и дайме использовали эту стратегию для разоружения своих подданных, дабы предотвратить беспорядки или прямые восстания. Однако «охота за мечами» приняла беспрецедентные масштабы. В 1588 году кампаку запретил крестьянам и фермерам владеть мечами, конфисковал оружие и строго наказывал любого, кто сопротивлялся. Оружие было переплавлено, чтобы соорудить огромную статую Будды.Хидэёси непосредственно влиял на культурные и церемониальные дела. Он приказал внести многочисленные изменения в традиционную чайную церемонию. В одной из своих вспышек гнева в он приказал Сэн-но Рикю, знаменитому чайному мастеру, покончить с собой. Тем не менее, Тоётоми руководил многими проектами, вдохновлёнными эстетикой Рикю. Он также проявлял непосредственный интерес к Но, японскому танцевально-драматическому искусству и поддерживал традицию дайме, ведущих некоторые пьесы. Ко всему прочему Хидэёси сам выучил наизусть множество главных ролей, исполнив их перед императором.Он также не терпел религиозное разнообразие и в 1587 году изгнал христианских миссионеров с острова Кюсю, начав относиться к христианским дайме с подозрением. В последние годы своего правления он пытал, изувечил и провёл парадом по многим городам двадцать шесть христиан-католиков, включая шестерых иностранных миссионеров и нескольких маленьких детей. Их помнят, как двадцать шесть мучеников Японии, они были распяты в феврале 1597 года в Нагасаки. Это было сделано для того, чтобы воспрепятствовать обращению японцев в христианство.Сын Хидэёси умер в сентябре 1591 года. Затем будущее династии Тоётоми оказалось под ещё большей угрозой, когда вскоре после этого умер его сводный брат. Таким образом, в январе 1592 года Хидэёси назначил своим преемником своего племянника Тоётоми Хидэцугу и дал ему титул кампаку. Он стал тайко (регентом в отставке), но было ясно, что он был реальной силой, стоящей за новым официальным правителем.Вторая жена Хидэёси, Йодо-доно (Ёдо), в 1593 году родила еще одного сына: Тоётоми Хидэёри. Глубоко обеспокоенный безопасностью своего новорождённого, тайко начал проявлять серьёзные признаки паранойи. Он приказал своему племяннику и наследнику Хидэцугу отказаться от своего титула и отправиться в изгнание на гору Коя. В 1595 году Тоётоми приказал, чтобы Хидэцугу и все его родственники покончили с собой; те, кто отказался, были привлечены к ответственности и убиты, включая женщин и детей. В дополнение к его случайным приступам ярости, паранойя Хидэёси была значительным предзнаменованием его медленного погружения в безумие. Человек, завершивший работу Оды Нобунаги, вот-вот должен был превратиться в откровенного безумного тирана, чьи действия поставили Японию на грань краха.Он мечтал завоевать Китай и считал , что для достижения этой цели ему нужно было пройти через Корейский полуостров, которым в то время правила династия Чосон. Дважды он пытался убедить Корею разрешить ему безопасный проход через их земли, и дважды ему было отказано. Разочарованный, Хидэёси приказал готовиться к вторжению в 1591 году. Это было началом Имдинской войны.Тоётоми назначил Укиту Хидэиэ главным командующим вторжением, и в апреле 1592 года он приказал ему отправиться в плавание. За четыре месяца японские сухопутные войска захватили корейские позиции и оккупировали большую часть страны, включая Сеул и Пхеньян.В 1593 году король Чонджо из Чосона обратился с призывом о помощи к своему сюзерену, императору Ваньли из династии Мин в Китае. Последний ответил, послав силы численностью сорок три тысячи человек во главе с Ли Ру Сонгом, которым удалось отбить Пхеньян. Тем не менее, японцам удалось отбить китайское наступление под Сеулом в битве при Пёкчегване.Япония одержала победу на суше. Но на море, несмотря ни на что, прославленный корейский адмирал И Сун Син (Ли Сунсин) сумел перекрыть линии снабжения Киото. Затем корейский флот приступил к уничтожению японских военно-морских сил в серии сражений.Ко второй половине 1598 года сухопутная армия Японии была отрезана от снабжения, а военно-морской флот серьёзно пострадал. Тем не менее, Тоётоми отказался признать поражение.Катастрофические новости из Кореи оказали пагубное влияние на Хидэёси и имперский регент вскоре смертельно заболел. Видя приближение своей смерти, Тоётоми созвал совет из пяти старейшин, чтобы принять регентство, пока его сын Хидэёри был ещё несовершеннолетним.Хидэёси умер в сентябре 1598 года, оставив казну клана Тоётоми пустой из-за продолжающегося конфликта с Кореей. Правящий совет быстро отозвал своих оставшихся солдат из Кореи, тем самым положив конец войне.В последующие несколько лет члены совета отвернулись друг от друга. Токугава Иэясу сумел выйти победителем в последовавшем за этим противостоянии. Затем он основал сегунат Токугава, положив начало периоду Эдо. Клан Токугава правил Японией до реставрации Мэйдзи в 1868 году. Несмотря на свои недостатки, Тоётоми Хидэёси по-прежнему прославляется сегодня как второй великий объединитель Японии, наряду с Одой Нобунагой и Токугавой Иэясу.

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