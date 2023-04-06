Фирменный метод посадки кабачков и огурцов

Если у вас бывает холодное лето, либо огурцы с кабачками плохо растут, воспользуйтесь хорошим способом выращивания! Этот метод обеспечит вас ранним и продолжительным урожаем кабачков и огурцов.







В 50 л мешок из-под земли наполовину насыпьте растительные остатки (перепревшая трава, компост и т. д.), наполовину — землю. Высадите огурчик, у которого раскрылись только семядоли.







Сверху накройте 5 л бутылкой, у которой отрезано дно и откручена крышка. Теперь по мере подрастания огурчика можно будет подсыпать землю и обрывать нижние листья, а в конце концов даже пересадить на участок, обрезав низ у мешка. Таким образом, огурец будет расти быстро и долго!







А рассаду кабачка хорошо посадить в ящик. Тогда он тоже даст ранний урожай!







Землю следует аккуратно пролить, не задев растение, и также накрыть бутылкой.



