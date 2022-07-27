Плохое расписание: 8 сигналов, что вы хронически недосыпаете

8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Проспать сигнал будильника и опоздать на работу или (о, нет!) важные переговоры – бытовой кошмар едва не каждого второго. Будильник контролирует нашу жизнь со школьной скамьи и уже вскоре становится не только помощником, но и злейшим врагом. Ведь отнимает у нас такую ценность – время сна. Статистика гласит, что большинство населения планеты хронически не высыпается. Казалось бы, дело житейское. Но вы можете даже не догадываться, насколько качество сна влияет на ваше самочувствие и быт, пока не отправитесь в отпуск без потребности вставать в 7.00. А регулярный недосып может незаметно обернуться неприятными симптомами, описанными ниже. И это – только начало.
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Время от времени все мы сталкиваемся с не самыми приятными вещами из этого списка. Но если вы заметили, что всё, описанное ниже, применимо к вам 7 дней неделю, пора срочно что-то менять. А начать нужно с собственного распорядка дня. Ведь врачи убеждают: хроническое недосыпание идёт рука об руку с депрессией, сосудистыми заболеваниями и даже ожирением. Наградите себя хотя бы дополнительным часом сна или даже обратитесь к специалисту, если заметили, что….
…вы постоянно пропускаете сигнал будильника, даже не замечая этого
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Парадоксально, но регулярно пропущенный сигнал будильника – это сигнал для вас о том, что вы спите мало или столкнулись с нарушением сна. К примеру, постоянно просыпаетесь от каждого шороха или включенного света, а в итоге не можете достигнуть фазы глубоко сна за всю ночь. Не спорим: пробуждаться по «приказу» устройства – это тяжко. Устройте себе проверку: если через час после пробуждения вы всё ещё чувствуете себя безвольным зомби, мечтающем только о подушке, с большей долей вероятности, что-то не так либо с вашим режимом, либо с обустройством спальни.
… вы засыпаете при каждом удобном (и неудобном) случае
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Казалось бы, самый очевидный симптом. Но при этом многие из нас умудряются всё время его игнорировать. Запомните: постоянно засыпать в метро, автобусе, а то и на рабочем месте – это не совсем здорОво.
… что вы только что прочитали?
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Глубокий качественный сон необходим вашему мозгу, особенно его префронтальной коре. Именно этот отдел (кроме прочего) ответственен за мыслительную деятельность, внимательность, моторику, планирование и принятие решений. Недостаток сна приводит к заторможенному выполнению столь важным органом своих прямых обязанностей. Как следствие, вы постоянно в расфокусе, вам сложно сосредоточиться, выполнение простых задач может загнать в тупик, а ещё вы наверняка забываете, о чём только что спросил коллега или что вы прочли минуту назад. Звучит знакомо? Значит, вам необходимо новое расписание.
… вы плохо контролируете эмоции
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Без причины накричали на вон ту женщину с не-такой-уж-большой сумкой в метро или расплакались под песню Елены Ваенги? Хорошие новости: возможно, это ПМС. Но если вы мужчина, то дела обстоят хуже. Скорее всего, вы плохо спите. И дело даже не в количестве, а в качестве. Регулярное «проскакивание» фазы глубоко или медленного сна всегда сказывается на настроении. И напрямую связано с депрессией. Присмотритесь внимательно к своей спальне: возможно, вам мешает фонарь под окном или мигающая лампочка кондиционера? Даже такие, на первый взгляд, мелочи запросто могут быть виновниками нарушений сна.
… вам постоянно хочется есть
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Постоянные походы к холодильнику или автомату со вкусняшками могут свидетельствовать о недосыпе или хронических нарушениях сна. Ваше тело требует чего-то жирного или сладкого не потому, что голодно, а потому, что хочет взбодриться за счёт калорий и сахара. Возможно, вам просто не хватает энергии?
… вы регулярно откладываете занятия спортом
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Ваше тело находится на слишком низком энергетическом заряде, чтобы таскать железо. И, всё же, дыхательные упражнения и растяжка вам сейчас необходимы: после насыщения кислородом шансы проснуться будут куда выше. Ах, да: иногда усталость может оказаться банальной ленью.
… и занятия любовью тоже
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
В авторитетном медицинском журнале The Journal of Sexual Medicine были опубликованы результаты исследования, согласно которому некачественный сон способен ощутимо влиять на соотношение гормонов в организме. В частности, угнетать выработку некоторых «гормонов влечения» (к примеру, андрогена). Так что постоянное «не сегодня» может свидетельствовать не столько об ухудшении отношений в паре, сколько о банальной усталости. Более того, те же исследователи обнаружили, что всего лишь один дополнительный час сна ночью усилил сексуальное влечение у 14% испытуемых. Делайте выводы.
… вы поправляетесь
8 симптомов хронического недосыпа и нарушений сна
Без видимой на то причины. Возможно, и тут проблему следует искать в спальне. Во всех смыслах. Прибавка в весе может быть связана с угнетением половых гормонов, а также с нарушением нормы выработки гормона роста или кортизола. А это – возможные последствия нехватки сна. Собственно, как и постоянное чувство голода. Не зря ведь в 2010 году американские исследователи установили странную взаимосвязь между объёмом талии участниц эксперимента и продолжительностью их фазы глубоко сна ночью.
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