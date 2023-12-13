Зачем добавлять соду в лоток кошачьего туалета

Каждый владелец кошки сталкивался с такой проблемой, как неприятный запах из туалетного лотка. Даже дорогие наполнители не всегда эффективно справляются со своей задачей.







Решить проблему поможет копеечный продукт, который есть на каждой кухне. Этот продукт — пищевая сода.







Эффективность соды обусловлена тем, что она обладает уникальной способностью связывать неприятные запахи. Все, что необходимо сделать — насыпать 50 гр соды в лоток и хорошо перемешать с наполнителем.







Делайте это каждый раз при замене наполнителя в лотке, и проблема с неприятными запахами будет решена.

Сода в лотке полностью безопасна для кошки.





Читать далее →