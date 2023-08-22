Как подготовить смородину к будущему году

В конце лета и осенью смородина нуждается в особом уходе. Именно от того, как садовод позаботится о кустиках после периода плодоношения и как подготовит смородину к зимовке, будет зависеть качество и количество урожая в будущем году.

Первое, что необходимо сделать — навести порядок вокруг кустиков: убрать старую мульчу, в которой за лето могли накопиться бактерии и грибки. Также необходимо тщательно очистить приствольные круги от опавших листьев и прочего мусора.

Второй шаг — необходимо удалить все сломанные и поврежденные ветки, побеги, которые сильно загущают куст и препятствуют свободной циркуляции воздуха. Также следует удалить старые ветки 4-ого и 5-ого года жизни. Отличить их можно по темной коре и большому количеству ответвлений.







Оставшиеся после обрезки ветки необходимо тщательно проверить на наличие вздутых почек, что говорит о том, что побеги заражены смородиновым клещом. Такие побеги в обязательном порядке обрезаются.







После обрезки куст нуждается в обильном поливе водой, что поможет снять стрессовую нагрузку.

Не стоит забывать и о подкормки кустикв. Осенью смородина нуждается в удобрениях, содержащих калий и фосфор. Для подкормки кустиков можно использовать суперфосфат из расчета 30-40 гр удобрения на 1 кв.м и фосфат калия из расчета 20 гр на 1 кв.м.

В конце октября кусты мульчируются перепревшем компостом или навозом из расчета 20-30 л мульчи на 1 кустик.







Завершающий этап подготовки смородины к зиме — обработка от болезней и вредителей. Для защиты смородины подходят препараты, содержащие медь, к примеру 1% бордоская жидкость.

Помимо этого важно провести корневую обработку смородины от стеклянницы с использованием эффективного препарата Актара.

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