Разделка сельди на филе за 2 минуты!

Здравствуйте, друзья!

Скоро Новый год. И пора задуматься о том, какие блюда мы будем подавать к праздничному столу. И, конечно же, у многих из нас на новогоднем столе будет салат "Селедка под шубой".

А сегодня я хочу поделиться своим простым способом разделки соленой сельди. 2 минуты - и готово!

Хотя сейчас многие практичные хозяйки скажут: "Зачем разделывать сельдь, если можно купить готовое филе?!" Можно. Но знаете ли вы, что покупная сельдь-филе проходит специальную обработку, чтобы все косточки исчезли? Мой способ позволяет быстро удалить кости из филе самым натуральным и безопасным методом.

Приступим!

Берем обыкновенную магазинную соленую сельдь или сельдь, засоленную в домашних условиях.

1. Теперь по диагонали отрезаем голову.

2. Достаем внутренности.

3. Промываем сельдь холодной водой изнутри.

4. Делаем разрез вдоль хребта и удаляем верхний плавник.

5. Разрезаем брюшко и удаляем нижние плавники.

6. Полностью разрезаем верх рыбы вдоль хребта и убираем центральную кость.

7. Разделяем рыбу на две половины. каждую очищаем от кожицы.

8. Пальцами или с помощью пинцета убираем кости, расположенные по краю пластины рыбного филе.