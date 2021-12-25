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Разделка сельди на филе за 2 минуты!

Разделка сельди на филе за 2 минуты!

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Здравствуйте, друзья!
 
Скоро Новый год. И пора задуматься о том, какие блюда мы будем подавать к праздничному столу. И, конечно же, у многих из нас на новогоднем столе будет салат "Селедка под шубой". 
 
А сегодня я хочу поделиться своим простым способом разделки соленой сельди. 2 минуты - и готово! 
 
 
Хотя сейчас многие практичные хозяйки скажут: "Зачем разделывать сельдь, если можно купить готовое филе?!" Можно. Но знаете ли вы, что покупная сельдь-филе проходит специальную обработку, чтобы все косточки исчезли? Мой способ позволяет быстро удалить кости из филе самым натуральным и безопасным методом. 
 
Приступим!
 
Берем обыкновенную магазинную соленую сельдь или сельдь, засоленную в домашних условиях. 
 
1. Теперь по диагонали отрезаем голову.
 
2. Достаем внутренности.
 
3. Промываем сельдь холодной водой изнутри.
 
4. Делаем разрез вдоль хребта и удаляем верхний плавник.
 
5. Разрезаем брюшко и удаляем нижние плавники.
 
6. Полностью разрезаем верх рыбы вдоль хребта и убираем центральную кость.
 
7. Разделяем рыбу на две половины. каждую очищаем от кожицы.
 
 8. Пальцами или с помощью пинцета убираем кости, расположенные по краю пластины рыбного филе. 

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Филе готово!
Подавайте его с лучком и оливковым маслом или добавляйте в салаты.

 

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