Разделка сельди на филе за 2 минуты!

Здравствуйте, друзья!
Скоро Новый год. И пора задуматься о том, какие блюда мы будем подавать к праздничному столу. И, конечно же, у многих из нас на новогоднем столе будет салат "Селедка под шубой".
А сегодня я хочу поделиться своим простым способом разделки соленой сельди. 2 минуты - и готово!
Хотя сейчас многие практичные хозяйки скажут: "Зачем разделывать сельдь, если можно купить готовое филе?!" Можно. Но знаете ли вы, что покупная сельдь-филе проходит специальную обработку, чтобы все косточки исчезли? Мой способ позволяет быстро удалить кости из филе самым натуральным и безопасным методом.
Приступим!
Берем обыкновенную магазинную соленую сельдь или сельдь, засоленную в домашних условиях.
1. Теперь по диагонали отрезаем голову.
2. Достаем внутренности.
3. Промываем сельдь холодной водой изнутри.
4. Делаем разрез вдоль хребта и удаляем верхний плавник.
5. Разрезаем брюшко и удаляем нижние плавники.
6. Полностью разрезаем верх рыбы вдоль хребта и убираем центральную кость.
7. Разделяем рыбу на две половины. каждую очищаем от кожицы.
8. Пальцами или с помощью пинцета убираем кости, расположенные по краю пластины рыбного филе.
Филе готово! Подавайте его с лучком и оливковым маслом или добавляйте в салаты.
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