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Трогательные снимки детей и животных от фотографов со всего мира


Трогательные снимки детей и животных от фотографов со всего мира.

Трогательные снимки детей и животных от фотографов со всего мира.

Пожалуй, дети и животные – одна из любимых тем для фотографов, которые стараются запечатлеть самые яркие и трогательные моменты из жизни детишек и зверушек. Искрение улыбки, неподдельные эмоции, первые переживания, интерес, любопытство, и, конечно же, дружба искренняя и настоящая, от которой горят глаза и светятся лица – вот самое главное в снимках, созданных фотографами со всего мира, где маленькие герои и их четвероногие друзья приковывая к себе взгляды, вызывают умиление, заряжая позитивом на целый день.

Лисицы-сестрицы.

Лисицы-сестрицы.


Утёнок.

Утёнок.

 
Знакомство.

Знакомство.

 
Зимняя сказка.

Зимняя сказка.

 
Мой четвероногий друг.

Мой четвероногий друг.

 
Белый кролик.

Белый кролик.

 
Когда-то мы оба были маленькими.

Когда-то мы оба были маленькими.

 
Никому тебя не отдам.

Никому тебя не отдам.

 
Привет, мой нежданный гость.

Привет, мой нежданный гость.

 
Сказки севера.

Сказки севера.

 
Однажды, в студёную зимнюю пору.

Однажды, в студёную зимнюю пору.

 
Солнечный день.

Солнечный день.

 
Котёнок.

Котёнок.

 
Утята.

Утята.

 
Хаски.

Хаски.

 
Маленький комочек счастья.

Маленький комочек счастья.

 

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