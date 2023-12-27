Трогательные снимки детей и животных от фотографов со всего мира.

Лисицы-сестрицы.

Утёнок.

Знакомство.

Зимняя сказка.

Мой четвероногий друг.

Белый кролик.

Когда-то мы оба были маленькими.

Никому тебя не отдам.

Привет, мой нежданный гость.

Сказки севера.

Однажды , в студёную зимнюю пору.

Солнечный день.

Котёнок.

Утята.

Хаски.