О безграничной любви, страданиях и физической боли: «читаем» автопортреты Фриды Кало

Автопортреты Фриды Кало.
Картины мексиканской художницы Фриды Кало известны во всем мире. В нашем сегодняшнем обзоре – пять ее автопортретов. На них художница аллегорически отобразила свои внутренние переживания, боль, через которую пришлось пройти, пережив два тяжелейших события – автокатастрофу и развод с любимым мужем Диего Риверой.
Среди основных тем творчества Фриды Кало искусствоведы называют следующие: интерес к ее предкам и к тому, какое наследие Фрида сможет оставить будущим поколениям, а также отражение борьбы с бесплодием и собственной феминностью. В автопортретах, которые мы рассмотрим в нашем обзоре, Фрида переосмысляет два ключевых события из своей биографии: несчастный случай, произошедший с ней в юности, и разрыв отношений с Диего Риверой.
Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри, 1940 год
Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри, 1940 год.
За свою жизнь Фрида написала 55 автопортретов, среди которых наиболее известен – «Автопортрет с ожерельем из шипов и колибри». Этот портрет Фрида завершила в 1940 году ровно через год после болезненного разрыва отношений с возлюбленным - мексиканским художником Диего Риверой. На картине художница запечатлела себя с пантерой и обезьяной. Выбор этих животных обусловлен, в том числе и тем, что во время семейной жизни Фрида и Диего держали в доме обезьянок в качестве домашних животных. Злые языки говорили, что так они компенсируют отсутствие детей.
Фрида Кало и Диего Ривера с обезьянкой, 1937 год.
В центре внимания – украшение из безжизненного терновника. Увядшие ветви оплетают шею Фриды, причиняя ей страдания, впиваясь в кожу шипами. В реальности Фрида стойко переносила бракоразводный процесс, поэтому выбрала такой символ для передачи внутренних эмоций и переживаний.
Две Фриды, 1939 год
Две Фриды, 1939 год.
«Две Фриды» – еще один автопортрет, написанный в период расставания с Диего. Внутренний дуализм, переживания нашли отображение в двух абсолютно разных женских образах. Слева – девушка с разбитым сердцем, одетая в европейском стиле. Справа – ее антипод: ее сердце цело и бьется, а сама она – в традиционном мексиканском платье (такую одежду Фрида предпочитала после свадьбы с Диего).
Фрида Кало пишет автопортрет *Две Фриды*, 1939 год.
На картине показана связь девушек: они держатся за руки, а также их соединяет кровоточащая артерия. Слева Фрида зажала сосуд медицинскими щипцами, справа – артерия соединена с крохотным медальоном, на котором нанесен портрет Диего (многие зрители упускают из виду эту важную деталь).
Этот автопортрет – иллюстрация внутренней борьбы Фриды, тяжелых раздумий, которые предшествовали тому, чтобы принять развод, примириться с ситуацией. «Я никогда не пишу мечты или ночные кошмары. Я пишу мою собственную реальность», - говорила она.
Автопортрет с обрезанными волосами, 1940 год
Автопортрет с обрезанными волосами, 1940 год.
Маскулинный образ продиктован все теми же любовными переживаниями. Фрида сидит на желтом стуле с ножницами в руках, у нее короткая стрижка и на ней мужской костюм. Вокруг нее – обрезанные локоны. Над ее изображением – строки из мексиканской песни, которые в переводе означают следующее: «Посмотри, даже если я любил тебя, то за твои волосы. Теперь их нет, и я больше тебя не люблю».
Фрида Кало в молодости.
Кало, которую мы привыкли видеть с длинными волосами, в летящих платьях и с крупными украшениями, вдруг выбрала для себя андрогинный образ. Такое случалось с ней и ранее, в реальной, а не вымышленной жизни. В молодости Фрида часто носила мужские костюмы, на ранних снимках ее можно видеть в мужских костюмах, даже когда родственницы и подруги носили женственные платья.
Фрида Кало в мужском костюме.
Сломанная колонна, 1944 год
Сломанная колонна, 1944 год.
Сравнивая два трагических события в своей жизни, Фрида признавалась, что развод с Диего оказался страшнее катастрофы. В 1925 году в возрасте 18 лет она попала в автомобильную аварию и получила серьезную травму позвоночника, из-за чего долго была прикована к постели. Сломанная колонна – это образ ее собственного разбитого тела.
Фрида Кало раскрашивает корсет во время лечения.
Автопортрет стал отражением тягот, перенесенных во время лечения. Оковы и металлический остов – аллюзия к корсету, который пришлось носить, к сломанному позвоночнику. Обнаженное тело – это тоже отсылка к «больничному прошлому», постоянным осмотрам врачей. Фрида создает образ мученицы, в чье тело вонзаются десятки гвоздей, в этом явная связь с традициями иконописи и изображения распятого Христа.
*Автобус*, художник Фрида Кало.
В 1929 году Кало пишет картину «Автобус». Это воспоминания о том, что она увидела за секунду до инцидента. Память художницы хранила этот волнительный момент.
Раненный олень, 1946 год
Раненный олень, 1946 год.
Автопортрет, на котором Фрида изобразила себя в образе оленя, чье тело пронзают стрелы, тематически близок полотну «Сломанная колонна». Это рефлексия на тему переживаемой эмоциональной и физической боли, которая сопровождала процесс долгой реабилитации.
Фрида Кало и ее олень, 1939 год.
Выбор животного обусловлен тем, что у Фриды жил олененок по имени Гранизо. На переднем плане картины – сломанная ветвь, образ, который постоянно появляется в мексиканском погребальном дискурсе. Очевидно, что олень на картине – обречен на смерть. В этот период здоровье Фриды сильно пошатнулось, у нее началась гангрена, требовалась ампутация, она постоянно испытывала боли во всем теле.
Святой Себастьян, художник Андреа Мантенья.
Обе картины – и «Раненный олень», и «Сломанная колонна» - написаны в традиции христианской иконописи. Согласно Библии, Святой Себастьян был застрелен стрелами, и сюжет о его мученической смерти вдохновлял многих мастеров на протяжении столетий.
Фриды Кало не стало в 1954 году. На память о ней остались картины, которые до сих пор хранят ее переживания, невысказанную боль, приоткрывают нам внутренний мир этой безгранично талантливой художницы.
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