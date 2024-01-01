5 поселений планеты, где повседневность наполнена экстримом, а люди продолжают там жить

Человек всегда стремился найти такое место, где ему было бы комфортно и безопасно жить. Однако даже из этого, казалось бы, незыблемого правила есть исключения. По всей Земле разбросаны места, где жители ежесекундно подвергаются риску, но это совершенно не останавливает их от проживания там и не вынуждает переехать. Вашему вниманию 5 поселений планеты, где повседневность наполнена экстримом.
1. Остров Ява (Индонезия)
Остров действующих вулканов. /Фото: svoiludi.ru
В Индонезии находится 128 вулканов, а самый активный из них, под названием Мерапи, расположен на острове Ява. Он даёт о себе знать регулярно: небольшие извержения происходят примерно дважды в год, а крупные — приблизительно каждые 7 лет. Последнее такое большое извержение произошло в 2010 году, а его жертвами стали 353 человека. Однако самое поразительное в том, что несмотря на постоянную опасность извержения, у подножия вулкана Мерапи продолжает жить примерно полмиллиона индонезийцев.
2. Черапунджи (Индия)
Само влажное поселение на планете. /Фото: hindirus.ru
Черапунджи не напрасно носит звание одного из наиболее дождливых и влажных мест на Земле, а всё потому, что, по данным редакции Novate.ru, среднегодовое количество осадков составляет 12 тысяч мм. Обильные дожди приводят к тому, что местные почвы отличаются низкой плодородностью. Да только ни плохая земля, ни практически непрекращающиеся осадки не останавливают местное население численностью чуть более 10 тысяч человек продолжать там проживать не даже не помышлять о переезде.
3. Сан-Педро-де-Атакама (Чили)
Город посреди самой сухой пустыни. /Фото: orangesmile.com
Есть на планете и суперсухие места, одним из которых является пустыня Атакама. Как показали исследования, среднегодовой показатель осадков там не превышает цифру в 10 мм. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и растительности, и обитателей в пустыне можно найти крайне мало, а в некоторых местах они и вовсе отсутствуют. Поразительное в данное случае то, что несмотря на столь суровые условия, буквально посреди пустыни раскинулся городок Сан-Педро-де-Атакама, где спокойно проживает около 5 тысяч человек.
4. Иллоккортоормиут (Гренландия)
Самое северное поселение на Земле. /Фото: equatorial.by
Город с необычным названием Иллоккортоормиут носит статус самого северного города на планете. Дорога туда непростая: добраться получится только после путешествия вначале на самолете, затем на вертолёте либо лодке. На протяжении многих лет основными обитателями этой местности были разве что полярные медведи, овцебыки да тюлени. И только в 1925 году на этих гренландских землях появились первые поселенцы. На сегодняшний день население города составляет примерно 500 человек.
5. Даллол (Эфиопия)
Место, где большинство форм жизни не выживают. /Фото: pinterest.de
Местность около самого низкого вулкана Даллол считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой, ещё и одним из самых отдаленных мест на Земле. Там никогда не выпадают дожди, а температура не опускается ниже +24 градусов. В регионе отсутствет инфраструктура, а добраться сюда можно только с помощью караванных путей. Потому нет ничего странного в том, что точного количества жителей в этом удивительно месте так никто и не знает.
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