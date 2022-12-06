Почему удар кулаком по корпусу заставлял советский телевизор снова работать

Знаменитый советский способ настроить телевизор, ударив по нему сверху кулаком, срабатывал почти всегда. Для многих оставалось загадкой, что же там выходило из строя и восстанавливалось таким незамысловатым способом? Почему с современной техникой этот вариант ремонта в домашних условиях не работает?
В чем заключалась поломка, и почему удар спасал ситуацию
Причины, по которым советские телевизоры начинали работать после удара, кроются в особенностях сборки / Фото: Instagram›ussrlife
Причины очень просты и связаны с особенностью радиоаппаратуры тех времен. На самом деле их было немного – всего три.
1. Ламповая панель
Замена керамической панели для лампы на пластиковую привела к ослаблению контакта за счет разрушения последней в результате нагрева / Фото: romsat-service.com.ua
Первые советские телевизоры работали за счет лампы. Когда она выходила из строя, ее просто заменяли новой. Чтобы проще было менять эту деталь, ее в схему не впаивали, а устанавливали на специальную панель – ламповую. Делали эту панель из особой керамики, а лампы крепили при помощи пружин.
Желание сэкономить на себестоимости привело к более частым поломкам телевизоров в СССР / Фото: брянские.рф
Желание удешевить производство телевизоров взяло верх. Со временем керамику заменили пластиком. И в производстве проще, и по цене намного выгоднее. Не учли только, что пластик от разогревшейся лампы постепенно приходит в негодность. Он становится хрупким и начинает рассыпаться. За счет деформации происходит потеря контакта, соответственно, показывать телевизор не будет.
Иногда удар кулаком по корпусу телевизора заставлял контакты смещаться, и техника начинала показывать / Фото: ogo.ua
Если ударить по корпусу кулаком, лампа немного сместится, появляется контакт и возобновляется работа устройства. И так с периодическим успехом. Благо дело, что корпуса тогда были прочными.
2. Холодная пайка
Переход с ручной сборки телевизоров на автоматическую пайку привел к ухудшению качества последней / Фото: visualrian.ru
В течение длительного времени сборка телевизоров происходила вручную. Все имеющиеся в нем контакты паялись паяльником. Чтобы увеличить производственные объемы, со временем запустили автоматическую пайку. Иногда в процессе «ножки» ряда деталей окислялись, поэтому качество пайки страдало. Постепенно окисление становилось больше и пропадал контакт. Удар по корпусу позволял сместить немного детали и возобновить контакт, правда, это помогало на короткий промежуток времени.
3. Микротрещины на плате
Мелкие трещины на плате часто становились причиной поломки телевизора, удар в этом случае помогал восстановить контакт / Фото: makler.ua
Дорожки на плате делали не из проводков, а из очень тонких полосок фольги. При механическом воздействии они часто обрывались. Иногда и в этих случаях удар давал возможность возобновить контакт, хоть и ненадолго. Более серьезные проблемы всегда требовали вмешательства мастера.
А что сейчас...
Современную технику с помощью молотка, зубила и такой-то матери вернуть к жизни не удастся, лучше обратиться в мастерскую / Фото: television-support.com
Современную технику таким образом вернуть к работе не получится, разве что окончательно разломать. Да и вообще в 99 процентах случаев проблема неисправности в том, что не ту кнопку нажали. И только около одного процента требует реального внимания мастера.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии