Почему удар кулаком по корпусу заставлял советский телевизор снова работать

В чем заключалась поломка, и почему удар спасал ситуацию

Причины, по которым советские телевизоры начинали работать после удара, кроются в особенностях сборки / Фото: Instagram›ussrlife

1. Ламповая панель

Замена керамической панели для лампы на пластиковую привела к ослаблению контакта за счет разрушения последней в результате нагрева / Фото: romsat-service.com.ua

Желание сэкономить на себестоимости привело к более частым поломкам телевизоров в СССР / Фото: брянские.рф

Иногда удар кулаком по корпусу телевизора заставлял контакты смещаться, и техника начинала показывать / Фото: ogo.ua

2. Холодная пайка

Переход с ручной сборки телевизоров на автоматическую пайку привел к ухудшению качества последней / Фото: visualrian.ru

3. Микротрещины на плате

Мелкие трещины на плате часто становились причиной поломки телевизора, удар в этом случае помогал восстановить контакт / Фото: makler.ua

А что сейчас...

Современную технику с помощью молотка, зубила и такой-то матери вернуть к жизни не удастся, лучше обратиться в мастерскую / Фото: television-support.com