Последняя воля: Странные завещания, которые оставили известные личности

Они позаботились обо всём заранее.
В последнее время все чаще разгораются скандалы вокруг наследства ушедших звёзд. Дабы оградить своих близких от неприятных выяснений отношений, многие знаменитости готовят ответственный документ задолго до наступления возраста зрелости. По наследству передают не только имущество и деньги. Бывает, что завещание включает в себя весьма странные условия, выполнить которые далеко не просто.
Чарли Чаплин
Чарли Чаплин. / Фото: www.dropi.ru
Гениальный комик, умевший рассмешить зрителя одним движением бровей, был широко известен ещё и как заядлый курильщик. Со своей трубкой он расставался, пожалуй, только в кадре. Решив после своей смерти осчастливить такого же страстного курильщика, как он сам, великий Чаплин добавил в завещание пункт, по которому ровно миллион долларов достанется тому, кто первым в мире проделает определенный трюк с табачным дымом. Будущему миллионеру нужно всего-то выпустить 6 колец табачного дыма, а затем через них пропустить седьмое. С момента смерти Чарли Чаплина прошло уже больше 40 лет, а миллион всё ещё ждет своего нового владельца.
Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра. / Фото: www.wallhere.com
Еще при жизни он снискал славу не только талантливого певца и шоумена, но ещё и дамского угодника, а также любителя крайне веселого времяпровождения. Фрэнк Синатра твёрдо решил не отказываться от удовольствий в ином мире. Именно поэтому он в завещание включил требование положить в могилу вместе с ним бутылку любимого виски «Jack Daniels», пачку «Camel», зажигалку Zippo и несколько 10-центовых момент на случай «непредвиденных трат». Его последнюю волю исполнили в точности, а на его могилу, увенчанную надписью «Всё лучшее впереди», поклонники и сегодня приносят виски и сигареты.
Гарри Гудини
Гарри Гудини. / Фото: www.iconicauctions.com
Он при жизни отрицал существование сверх способностей, считая медиумов и экстрасенсов обычными мошенниками. Он не делал секрета из своих фокусов, щедро открывая их тайны на страницах написанных ним книг. Одновременно иллюзионист ценил хороший розыгрыш и не смог отказать себе в удовольствии подшутить над толпой даже после собственной смерти. Отдельным пунктом в завещании Гарри Гудини указал место расположения сейфа, в котором хранятся описания всех его фокусов. Открыть его надлежало в день столетнего юбилея Гудини. 24 марта 1974 года сейф был открыт, но оказался абсолютно пуст.
Малкольм Макларен
Малкольм Макларен. / Фото: www.gitarkin.ru
Широко известный менеджер легендарной группы «Sex Pistols» не любил стереотипы. Помимо привычных пунктов завещания о наследовании имущества, музыкант решил сделать шоу из собственных похорон. В результате выполнения последней воли ушедшего, похороны Малкольма Макларена были удивительными. Пришедшие проститься могли лицезреть гроб, украшенный четырьмя лошадьми и надписью «Жил слишком быстро, умер слишком молодым», а вместо минуты молчания скорбящие должны были в память об ушедшем устроить «минуту хаоса» с громкой музыкой.
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор. / Фото: www.art-wallpaper.org
Кинодива тоже была очень озабочена проведением собственных похорон, а потому в завещании выделила указание начать церемонию на 15 минут позже назначенного времени. Складывалось ощущение, что звезда, славившаяся своей удивительной способностью всюду опаздывать, не собиралась отказать себе в этом удовольствие и после смерти.
Марлон Брандо
Марлон Брандо. / Фото: www.pinimg.com
Актёр любил эпатировать публику при жизни, а к собственным похоронам начал готовиться задолго до своего ухода из жизни. Он лично надиктовал на аудиокассеты сценарий похорон, согласно которому прощальную церемонию должен был вести Джек Николсон, а первый поминальный тост произносил Майкл Джексон. В последние годы жизни Марлон Брандо жил на пособие от государства, задолжав больше 10 миллионов долларов своим кредиторам. Поэтому и завещание касалось лишь способа захоронения. Впрочем, могилы великого актёра не существует: он велел развеять свой прах над островами, когда-то ему принадлежавшими.
Фредерик Джон Бор
Фредерик Джон Бор. / Фото: www.paulsills.com
Химик-технолог, который когда-то придумал упаковку для популярных чипсов Pringles, не желал, чтобы его прах был захоронен в стандартной урне. Он чрезвычайно гордился своим изобретением и завещал похоронить не урну с прахом, а ту самую цилиндрическую коробку от чипсов. Наследники дизайнера исполнили его волю.
Ален Делон
Ален Делон. / Фото: www.bs-klub.ru
Символ мужской красоты прошлого века, покоритель женских сердец и страстный любитель животных заявил, что хочет уйти из жизни вместе со своей овчаркой. Актер сообщил, что попросит ветеринара усыпить четвероногого друга в том случае, если покинет этот мир раньше собаки. При этом актёр желает быть похороненным рядом со своими 35 любимцами, кладбище для которых он устроил в саду собственного дома.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. / Фото: www.tntmusic.ru
Американская звезда реалити-шоу, несмотря на довольно молодой возраст, уже успела составить завещание. О том, кому и что она собирается оставить в наследство, неизвестно. Но вот озабоченность своим внешним видом после смерти явно не дает звезде покоя. Она подробно описала в завещании не только одежду, в которой её надлежит похоронить, но даже прическу, цвет губной помады и лака для ногтей.
Уильям Шекспир
Уильям Шекспир. / Фото: www.konstantinus.com
Национальный поэт Англии оказался непревзойденным педантом. В своем завещании он упомянул абсолютно всё, чем владел, вплоть да видавших виды ботинок и старой одежды.
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