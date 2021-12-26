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20 вкуснейших завтраков, которые настолько прекрасны, что ими хочется любоваться, а не есть


Яркие и полезные завтраки.

Яркие и полезные завтраки.

Самира Казан (Samira Kazan)- фут-дизайнер, которая ведёт блог в Instagram, который уже завоевал сердца многих интернет пользователей. В блоге она публикует результаты своих кулинарных экспериментов: радужные коктейли, роскошно украшенные завтраки, десерты с экзотическими фруктами и многое другое. Самира уверена, что каждый заслуживает того, чтобы есть, как король.

1. Летний завтрак


Британский фуд-блогер готовит яркие и полезные завтраки.

Британский фуд-блогер готовит яркие и полезные завтраки.

 

2. Космический смузи


Миниатюрная вселенная с ягодными галактиками и фруктовыми звездами на завтрак.

Миниатюрная вселенная с ягодными галактиками и фруктовыми звездами на завтрак.

 

3. Ассорти в пастельных тонах


Персиковый смузи украшен замороженными ягодами и вафельными стаканчиками с бутонами роз.

Персиковый смузи украшен замороженными ягодами и вафельными стаканчиками с бутонами роз.

 

4. Цветы и ягоды – идеальная пара


Для создания таких восхитительных смузи Самира Казань использует только натуральные ингредиенты.

Для создания таких восхитительных смузи Самира Казань использует только натуральные ингредиенты.

 

5. Розовая нежность


Розовые бутоны, замороженная ежевика и белые шарики из вкусного и полезного экзотического плода питахайи.

Розовые бутоны, замороженная ежевика и белые шарики из вкусного и полезного экзотического плода питахайи.

 

6. Яркие впечатления


Для украшения приготовленных завтраков, Самира использует много цветов, которые хранит в специальном холодильнике.

Для украшения приготовленных завтраков, Самира использует много цветов, которые хранит в специальном холодильнике.

 

7. Смузи «Аква Блу»


В Инстаграме девушка делится рецептами своих превосходных смузи и уверяет, что любой из них можно приготовить самостоятельно.

В Инстаграме девушка делится рецептами своих превосходных смузи и уверяет, что любой из них можно приготовить самостоятельно.

 

8. Голубая магия


Смузи с добавлением голубого чая, замороженные ягоды и звезды из питахайи.

Смузи с добавлением голубого чая, замороженные ягоды и звезды из питахайи.

 

9. Смузи «Афродита»


Для нежных и романтических совместных завтраков.

Для нежных и романтических совместных завтраков.

 

10. Завтрак «Фиолетовая любовь»


Британская девушка считает, что утренний прием пищи – самый важный, поэтому завтраки должны быть королевскими.

Британская девушка считает, что утренний прием пищи – самый важный, поэтому завтраки должны быть королевскими.

 

11. Гармония цвета


Фуд-блогер постоянно экспериментирует над внешним видом смузи, удачно компонуя цвета, цветы и ягоды.

Фуд-блогер постоянно экспериментирует над внешним видом смузи, удачно компонуя цвета, цветы и ягоды.

 

12. Доброе утро!


Согласитесь, что есть такую красоту на завтрак было бы очень здорово.

Согласитесь, что есть такую красоту на завтрак было бы очень здорово.

 

13. Ярко, красиво и полезно!


Завтраки от Самиры Казан – настоящие ягодно-фруктовые шедевры.

Завтраки от Самиры Казан – настоящие ягодно-фруктовые шедевры.

 

14. Цветные эксперименты


Разноцветный смузи на завтрак выглядит гораздо аппетитнее, если его украсить ягодами, цветами и фруктовыми шариками.

Разноцветный смузи на завтрак выглядит гораздо аппетитнее, если его украсить ягодами, цветами и фруктовыми шариками.

 

15. Красивая и полезная еда


Вафельные стаканчики станут отличным дополнением к завтраку.

Вафельные стаканчики станут отличным дополнением к завтраку.

 

16. Аппетитный смузи


Простые и витаминизированные завтраки не только придают сил, но и поднимают настроение.

Простые и витаминизированные завтраки не только придают сил, но и поднимают настроение.

 

17. Романтический завтрак


Вдохновленная идеей красивых и полезных завтраков, Самира основала собственный интернет-магазин, который специализируется на приготовлении десертов и закусок.

Вдохновленная идеей красивых и полезных завтраков, Самира основала собственный интернет-магазин, который специализируется на приготовлении десертов и закусок.

 

18. Розовые лепестки


Все цветы, которые используются для оформления завтраков, абсолютно съедобны!

Все цветы, которые используются для оформления завтраков, абсолютно съедобны!

 

19. Яркое дополнение


Смузи от Самиры Казань – это гармоничное сочетание вкуса и внешнего вида.

Смузи от Самиры Казань – это гармоничное сочетание вкуса и внешнего вида.

 

20. Радужный смузи


Специальный волшебный завтрак для тех, кто верит в единорогов!

Специальный волшебный завтрак для тех, кто верит в единорогов!

 

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