20 вкуснейших завтраков, которые настолько прекрасны, что ими хочется любоваться, а не есть

Яркие и полезные завтраки.

1. Летний завтрак

Британский фуд-блогер готовит яркие и полезные завтраки.

2. Космический смузи

Миниатюрная вселенная с ягодными галактиками и фруктовыми звездами на завтрак.

3. Ассорти в пастельных тонах

Персиковый смузи украшен замороженными ягодами и вафельными стаканчиками с бутонами роз.

4. Цветы и ягоды – идеальная пара

Для создания таких восхитительных смузи Самира Казань использует только натуральные ингредиенты.

5. Розовая нежность

Розовые бутоны, замороженная ежевика и белые шарики из вкусного и полезного экзотического плода питахайи.

6. Яркие впечатления

Для украшения приготовленных завтраков, Самира использует много цветов, которые хранит в специальном холодильнике.

7. Смузи «Аква Блу»

В Инстаграме девушка делится рецептами своих превосходных смузи и уверяет, что любой из них можно приготовить самостоятельно.

8. Голубая магия

Смузи с добавлением голубого чая, замороженные ягоды и звезды из питахайи.

9. Смузи «Афродита»

Для нежных и романтических совместных завтраков.

10. Завтрак «Фиолетовая любовь»

Британская девушка считает, что утренний прием пищи – самый важный, поэтому завтраки должны быть королевскими.

11. Гармония цвета

Фуд-блогер постоянно экспериментирует над внешним видом смузи, удачно компонуя цвета, цветы и ягоды.

12. Доброе утро!

Согласитесь, что есть такую красоту на завтрак было бы очень здорово.

13. Ярко, красиво и полезно!

Завтраки от Самиры Казан – настоящие ягодно-фруктовые шедевры.

14. Цветные эксперименты

Разноцветный смузи на завтрак выглядит гораздо аппетитнее, если его украсить ягодами, цветами и фруктовыми шариками.

15. Красивая и полезная еда

Вафельные стаканчики станут отличным дополнением к завтраку.

16. Аппетитный смузи

Простые и витаминизированные завтраки не только придают сил, но и поднимают настроение.

17. Романтический завтрак

Вдохновленная идеей красивых и полезных завтраков, Самира основала собственный интернет-магазин, который специализируется на приготовлении десертов и закусок.

18. Розовые лепестки

Все цветы, которые используются для оформления завтраков, абсолютно съедобны!

19. Яркое дополнение

Смузи от Самиры Казань – это гармоничное сочетание вкуса и внешнего вида.

20. Радужный смузи

Специальный волшебный завтрак для тех , кто верит в единорогов!