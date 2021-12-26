20 вкуснейших завтраков, которые настолько прекрасны, что ими хочется любоваться, а не есть

Яркие и полезные завтраки.
Самира Казан (Samira Kazan)- фут-дизайнер, которая ведёт блог в Instagram, который уже завоевал сердца многих интернет пользователей. В блоге она публикует результаты своих кулинарных экспериментов: радужные коктейли, роскошно украшенные завтраки, десерты с экзотическими фруктами и многое другое. Самира уверена, что каждый заслуживает того, чтобы есть, как король.
1. Летний завтрак
Британский фуд-блогер готовит яркие и полезные завтраки.
2. Космический смузи
Миниатюрная вселенная с ягодными галактиками и фруктовыми звездами на завтрак.
3. Ассорти в пастельных тонах
Персиковый смузи украшен замороженными ягодами и вафельными стаканчиками с бутонами роз.
4. Цветы и ягоды – идеальная пара
Для создания таких восхитительных смузи Самира Казань использует только натуральные ингредиенты.
5. Розовая нежность
Розовые бутоны, замороженная ежевика и белые шарики из вкусного и полезного экзотического плода питахайи.
6. Яркие впечатления
Для украшения приготовленных завтраков, Самира использует много цветов, которые хранит в специальном холодильнике.
7. Смузи «Аква Блу»
В Инстаграме девушка делится рецептами своих превосходных смузи и уверяет, что любой из них можно приготовить самостоятельно.
8. Голубая магия
Смузи с добавлением голубого чая, замороженные ягоды и звезды из питахайи.
9. Смузи «Афродита»
Для нежных и романтических совместных завтраков.
10. Завтрак «Фиолетовая любовь»
Британская девушка считает, что утренний прием пищи – самый важный, поэтому завтраки должны быть королевскими.
11. Гармония цвета
Фуд-блогер постоянно экспериментирует над внешним видом смузи, удачно компонуя цвета, цветы и ягоды.
12. Доброе утро!
Согласитесь, что есть такую красоту на завтрак было бы очень здорово.
13. Ярко, красиво и полезно!
Завтраки от Самиры Казан – настоящие ягодно-фруктовые шедевры.
14. Цветные эксперименты
Разноцветный смузи на завтрак выглядит гораздо аппетитнее, если его украсить ягодами, цветами и фруктовыми шариками.
15. Красивая и полезная еда
Вафельные стаканчики станут отличным дополнением к завтраку.
16. Аппетитный смузи
Простые и витаминизированные завтраки не только придают сил, но и поднимают настроение.
17. Романтический завтрак
Вдохновленная идеей красивых и полезных завтраков, Самира основала собственный интернет-магазин, который специализируется на приготовлении десертов и закусок.
18. Розовые лепестки
Все цветы, которые используются для оформления завтраков, абсолютно съедобны!
19. Яркое дополнение
Смузи от Самиры Казань – это гармоничное сочетание вкуса и внешнего вида.
20. Радужный смузи
Специальный волшебный завтрак для тех, кто верит в единорогов!
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