17 позитивных снимков, доказывающих, что уставший человек может уснуть где угодно

Дети, доказывающие, что спать можно в где угодно.
В новом обзоре были собраны фотографии, которые помогут подтвердить убеждение о том, что маленькие дети способны спать где угодно. Для этих проказников абсолютно не важно, чем они были заняты до этого купанием, приемом пищи или даже прогулкой на улице.
1. «Поднимите мне веки... а заодно и велосипед!»
«Ехала, упала и вдруг нашла занятие поприятней!»
2. «Я не сплю! Я осваиваю йогу!»
В подвешенном состоянии.
3. Шопинг - это так утомительно
Сон в покупательской тележке.
4. Этот парнишка, буквально, берет от отдыха максимум
Не выходя из бассейна.
5. «Ожидание выматывает!»
В любом месте, в любой позе.
6. Каникулы у бабушки - настоящее испытание
Свалилась от усталости.
7. «Надо было быстрее искать!»
Игры в прятки.
8. Быть женщиной - нелегкий труд!
В душ и спать!
9. «Мама, я сложила все грязное в корзину для белья!»
Сон в корзине для белья.
10. Где стоял, там и упал
Тяжелый денек.
11. «Я не сплю, просто лежу с закрытыми глазками!»
Полезный навык.
12. «Тестирую кровать и маме не мешаю!»
Сон в магазине.
13. Асфальт - не худшее место для сна
Экспресс сон.
14. Строительство - это вам не шутки!
Заснул на стройке.
15. Иногда, дети хуже алкоголиков!
Задумался.
16. «Не сплю, а охраняю тыкву!»
Дачник-огородник.
17. «Я уснул, а торт ко мне в рот сам, как прыгнул!»
Уснул на месте «преступления».
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