Советы, после которых вы не будете бояться стирать куртку в машинке

Наверняка, в такую ситуации попадали многие: постирали пуховик, а наполнитель внутри сбился в комки. Деформация происходит из-за того, что пух в процессе стирки скатывается, образует неровности и пустоты. Если вам кажется, что куртку уже не спасти, попробуйте применить лайфхаки из нашей статьи. Они точно помогут решить проблему и вернуть любимой вещи первозданный вид.
Как бы сильно не хотелось оттянуть этот момент, но рано или поздно пуховик все равно приходится стирать. Конечно, в химчистке с этой задачей справились бы гораздо лучше, но на услуги профессионалов не всегда есть деньги. А дома, в стиральной машине, это делать страшно, ведь всегда есть риск, что после стирки наполнитель собьется в комки и его придется взбивать. Если этого не сделать, верхняя одежда не сможет вернуть свой первоначальный вид, да и согревать будет сомнительно.
Рассказываем, как правильно расправлять пух в пуховике, чтобы о неприятных последствиях стирки не осталось даже следа.
Совет 1: Правильно сушите
Сушите куртку на плечиках.
Иногда наполнитель сбивается в комки и превращается в бесформенное месиво не во время стирки, а в процессе сушки, потому что не соблюдаются определенные правила.
Итак, после того, как вы достали верхнюю одежду из стиральной машины, ее нужно повесить на плечики, хорошо разгладить воротник, подол и рукава. Далее необходимо взбить наполнитель в нижней части пуховика, так как от переизбытка влаги он скапливается именно в этой зоне. Равномерно распределите пух по всей площади куртки пальцами, после чего оставьте ее высыхать.
Когда на поверхности пуховика не останется следов от воды, повесьте его на балконе или в любом другом хорошо проветриваемом помещении. Важно, чтобы там было сухо, поэтому в ванной лучше не оставлять, даже с включенной вентиляцией.
Совет 2: Замораживайте наполнитель
Повесьте пуховик сушиться на улицу.
Если на улице мороз, вывесите пуховик на открытый балкон или откройте окно на лоджии, и подождите, пока пух внутри замерзнет. Зачем это делать? Твердые комки разбивать гораздо проще, так как они становятся податливей и легче распределяются по площади куртки. Чтобы пух окончательно распрямился внутри, не торопитесь убирать одежду в шкаф – она должна полностью высохнуть. Если проигнорировать этот момент, то полностью избавиться от комков не получится, плюс появится неприятный запах плесени.
Совет 3: Используйте пылесос
Пылесос используйте без насадки.
Об этом лайфхаке знают многие, но почему-то редко им пользуются. И очень зря – он весьма эффективен. Итак, для начала нужно хорошо просушить пуховик на улице или в помещении с хорошей вентиляции, а затем поместить в платяной чехол и вооружиться пылесосом. Включите функцию выдувания воздуха и пройдитесь по куртке несколько раз. В конце хорошо взбейте пуховик руками, чтобы закрепить результат.
Есть еще одна хитрость с использованием пылесоса, только в этот раз вам понадобится функция обратной подачи воздуха. Поместите куртку в большой пакет (можно использовать обычный мусорный), край оберните вокруг трубки пылесоса и зафиксируйте скотчем либо веревкой. Важно обеспечить плотное прилегание, чтобы не выходил воздух.
Включите пылесос, уберите весь воздух, создав вакуум, а затем вновь наполните пакет воздухом. Такую процедуру нужно повторить хотя бы десять раз в течение получаса. Так вы сможете реанимировать даже самый безнадежный пуховик.
Не менее интересный метод – использовать щетку для мебели, которую нужно надеть на трубку пылесоса. Выверните куртку наизнанку, расстелите на столе, полу или любой другой ровной поверхности (можно повесить на плечики), а затем распределите пух сверху вниз с помощью сильного напора воздуха из пылесоса. Таким образом вы сможете качественное взбить пух и вернуть пуховику первоначальный вид. Особое внимание необходимо уделять участкам с избытком влаги – карманам и подолу одежды.
Совет 4: Взбивайте в стиральной машине
Выберите режим «Отжим».
Оказывается, решить проблему с наполнителем можно прямо в стиральной машине. Для этих целей понадобится функция сушки или отжим. Когда пуховик полностью высохнет, выверните его наизнанку, положите в барабан вместе с теннисными мячиками и выберите подходящий режим. После окончания цикла сушки или отжима оцените результат. Если пух равномерно распределился внутри куртки и от комков не осталось даже следа, значит, все получилось. Если же наполнитель находится в сомнительном состоянии, повторите процедуру.
Совет 5: Проглаживайте пуховик
Разгладьте комки на пуховике утюгом
Форму пуховика можно попробовать восстановить с помощью утюга. Выверните одежду наизнанку, разложите на ровной поверхности и пройдитесь по нем снизу вверх скалкой или выбивалкой для ковров, чтобы немного расправить наполнитель. Затем накройте куртку марлей и прогладьте сверху утюгом. Дождитесь, пока ткань пуховика остынет, после чего выверните его, снова застелите марлей и еще раз пройдитесь утюгом. Повторите процедуру несколько раз, не забывая после каждого этапа встряхивать пуховик.
Совет 6: Раскатывайте пух мячом
Используйте для своих целей баскетбольный мяч
Отстегните от пуховика все «лишние» детали (капюшон, манжеты и пр.), разложите его на полу, а затем «раскатайте» как тесто с помощью футбольного или баскетбольного мяча двигаясь снизу вверх. Очень важно, чтобы мяч был хорошо накачен.
Совет 7: Взбивайте наполнитель феном
Включите режим холодного воздуха.
Пух в тонком пуховике можно взбить с помощью сильной струи воздуха, например, из фена. Установите режим низкой температуре и направьте поток воздуха на проблемные места, где после стирки образовалось больше всего комков. Для удобства повесьте одежду на плечики. В процессе сушки феном активно помогайте себе руками – пощипывайте куртку, чтобы пух разошелся внутри как можно лучше. Обратите внимание, что этот способ придет на выручку, только если речь идет об изделии из тонкого материала без подкладки.
Совет 8: Используйте расческу
Вам понадобится обычная массажная расческа.
Положите пуховик на стол, хорошо расправьте все участки, после чего возьмите обычную массажную расческу и пройдитесь по всей поверхности куртки, аккуратно постукивая. Возможно, этот лайфхак не поможет полностью восстановить форму одежды и плотность наполнителя, однако существенно упростит задачу.
Вместо расчески можно использовать кухонную скалку. Действуйте по тому же принципу: разложите пуховик на ровной гладкой поверхности и постучите по нему скалкой, уделяя особое внимание проблемным местам. Лучше всего начинать расправлять изделие с капюшона, рукавов и воротника, а потом уже переходить к основной части.
Как сделать так, чтобы пух не сбивался в комки после стирки?
Стирайте пуховик с теннисными мячиками.
• Пуховики не должны долго находиться в воде, поэтому выбирайте короткий режим стирки.
• Стирайте пуховики в прохладной воде, температура которой не превышает 35 градусов.
• Делайте все для того, чтобы пуховик быстрее высох. В этом случае риск образования комков внутри изделия сократится до минимума. Сушите куртку на балконе, на улице или в хорошо проветриваемой комнате, периодически пощипывая его, чтобы пух равномерно расходился по ткани.
• Стирайте куртку отдельно от других вещей вместе с теннисными мячиками. Также не забывайте про режим отжима.
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