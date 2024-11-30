Советы, после которых вы не будете бояться стирать куртку в машинке

Наверняка, в такую ситуации попадали многие: постирали пуховик, а наполнитель внутри сбился в комки. Деформация происходит из-за того, что пух в процессе стирки скатывается, образует неровности и пустоты. Если вам кажется, что куртку уже не спасти, попробуйте применить лайфхаки из нашей статьи. Они точно помогут решить проблему и вернуть любимой вещи первозданный вид.

Совет 1: Правильно сушите

Совет 2: Замораживайте наполнитель

Совет 3: Используйте пылесос

Совет 4: Взбивайте в стиральной машине

Совет 5: Проглаживайте пуховик

Совет 6: Раскатывайте пух мячом

Совет 7: Взбивайте наполнитель феном

Совет 8: Используйте расческу

Как сделать так, чтобы пух не сбивался в комки после стирки?

Как бы сильно не хотелось оттянуть этот момент, но рано или поздно пуховик все равно приходится стирать. Конечно, в химчистке с этой задачей справились бы гораздо лучше, но на услуги профессионалов не всегда есть деньги. А дома, в стиральной машине, это делать страшно, ведь всегда есть риск, что после стирки наполнитель собьется в комки и его придется взбивать. Если этого не сделать, верхняя одежда не сможет вернуть свой первоначальный вид, да и согревать будет сомнительно.Рассказываем, как правильно расправлять пух в пуховике, чтобы о неприятных последствиях стирки не осталось даже следа.Сушите куртку на плечиках.Иногда наполнитель сбивается в комки и превращается в бесформенное месиво не во время стирки, а в процессе сушки, потому что не соблюдаются определенные правила.Итак, после того, как вы достали верхнюю одежду из стиральной машины, ее нужно повесить на плечики, хорошо разгладить воротник, подол и рукава. Далее необходимо взбить наполнитель в нижней части пуховика, так как от переизбытка влаги он скапливается именно в этой зоне. Равномерно распределите пух по всей площади куртки пальцами, после чего оставьте ее высыхать.Когда на поверхности пуховика не останется следов от воды, повесьте его на балконе или в любом другом хорошо проветриваемом помещении. Важно, чтобы там было сухо, поэтому в ванной лучше не оставлять, даже с включенной вентиляцией.Повесьте пуховик сушиться на улицу.Если на улице мороз, вывесите пуховик на открытый балкон или откройте окно на лоджии, и подождите, пока пух внутри замерзнет. Зачем это делать? Твердые комки разбивать гораздо проще, так как они становятся податливей и легче распределяются по площади куртки. Чтобы пух окончательно распрямился внутри, не торопитесь убирать одежду в шкаф – она должна полностью высохнуть. Если проигнорировать этот момент, то полностью избавиться от комков не получится, плюс появится неприятный запах плесени.Пылесос используйте без насадки.Об этом лайфхаке знают многие, но почему-то редко им пользуются. И очень зря – он весьма эффективен. Итак, для начала нужно хорошо просушить пуховик на улице или в помещении с хорошей вентиляции, а затем поместить в платяной чехол и вооружиться пылесосом. Включите функцию выдувания воздуха и пройдитесь по куртке несколько раз. В конце хорошо взбейте пуховик руками, чтобы закрепить результат.Есть еще одна хитрость с использованием пылесоса, только в этот раз вам понадобится функция обратной подачи воздуха. Поместите куртку в большой пакет (можно использовать обычный мусорный), край оберните вокруг трубки пылесоса и зафиксируйте скотчем либо веревкой. Важно обеспечить плотное прилегание, чтобы не выходил воздух.Включите пылесос, уберите весь воздух, создав вакуум, а затем вновь наполните пакет воздухом. Такую процедуру нужно повторить хотя бы десять раз в течение получаса. Так вы сможете реанимировать даже самый безнадежный пуховик.Не менее интересный метод – использовать щетку для мебели, которую нужно надеть на трубку пылесоса. Выверните куртку наизнанку, расстелите на столе, полу или любой другой ровной поверхности (можно повесить на плечики), а затем распределите пух сверху вниз с помощью сильного напора воздуха из пылесоса. Таким образом вы сможете качественное взбить пух и вернуть пуховику первоначальный вид. Особое внимание необходимо уделять участкам с избытком влаги – карманам и подолу одежды.Выберите режим «Отжим».Оказывается, решить проблему с наполнителем можно прямо в стиральной машине. Для этих целей понадобится функция сушки или отжим. Когда пуховик полностью высохнет, выверните его наизнанку, положите в барабан вместе с теннисными мячиками и выберите подходящий режим. После окончания цикла сушки или отжима оцените результат. Если пух равномерно распределился внутри куртки и от комков не осталось даже следа, значит, все получилось. Если же наполнитель находится в сомнительном состоянии, повторите процедуру.Разгладьте комки на пуховике утюгомФорму пуховика можно попробовать восстановить с помощью утюга. Выверните одежду наизнанку, разложите на ровной поверхности и пройдитесь по нем снизу вверх скалкой или выбивалкой для ковров, чтобы немного расправить наполнитель. Затем накройте куртку марлей и прогладьте сверху утюгом. Дождитесь, пока ткань пуховика остынет, после чего выверните его, снова застелите марлей и еще раз пройдитесь утюгом. Повторите процедуру несколько раз, не забывая после каждого этапа встряхивать пуховик.Используйте для своих целей баскетбольный мячОтстегните от пуховика все «лишние» детали (капюшон, манжеты и пр.), разложите его на полу, а затем «раскатайте» как тесто с помощью футбольного или баскетбольного мяча двигаясь снизу вверх. Очень важно, чтобы мяч был хорошо накачен.Включите режим холодного воздуха.Пух в тонком пуховике можно взбить с помощью сильной струи воздуха, например, из фена. Установите режим низкой температуре и направьте поток воздуха на проблемные места, где после стирки образовалось больше всего комков. Для удобства повесьте одежду на плечики. В процессе сушки феном активно помогайте себе руками – пощипывайте куртку, чтобы пух разошелся внутри как можно лучше. Обратите внимание, что этот способ придет на выручку, только если речь идет об изделии из тонкого материала без подкладки.Вам понадобится обычная массажная расческа.Положите пуховик на стол, хорошо расправьте все участки, после чего возьмите обычную массажную расческу и пройдитесь по всей поверхности куртки, аккуратно постукивая. Возможно, этот лайфхак не поможет полностью восстановить форму одежды и плотность наполнителя, однако существенно упростит задачу.Вместо расчески можно использовать кухонную скалку. Действуйте по тому же принципу: разложите пуховик на ровной гладкой поверхности и постучите по нему скалкой, уделяя особое внимание проблемным местам. Лучше всего начинать расправлять изделие с капюшона, рукавов и воротника, а потом уже переходить к основной части.Стирайте пуховик с теннисными мячиками.• Пуховики не должны долго находиться в воде, поэтому выбирайте короткий режим стирки.• Стирайте пуховики в прохладной воде, температура которой не превышает 35 градусов.• Делайте все для того, чтобы пуховик быстрее высох. В этом случае риск образования комков внутри изделия сократится до минимума. Сушите куртку на балконе, на улице или в хорошо проветриваемой комнате, периодически пощипывая его, чтобы пух равномерно расходился по ткани.• Стирайте куртку отдельно от других вещей вместе с теннисными мячиками. Также не забывайте про режим отжима.