5 верных идей интерьера для тех, кто терпеть не может долгие уборки

1. Угловые раковины без лишней зоны

Так лучше, если вы не педант.

2. Дверные коврики из EVA

Решение для хейтеров долгих уборок.

3. Индукционная плита

Идём в будущее.

4. Стиральная машина с плоским барабаном

Классное решение!

5. Шкаф-пенал с дверцей для ванной

Так лучше.