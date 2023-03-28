5 верных идей интерьера для тех, кто терпеть не может долгие уборки

Кто любит делать уборки? Ну, наверное, педанты. Много ли педантов среди нас? Точно не большинство. Но иногда мы в погоне за модными трендами в интерьере попросту обрекаем себя на то, что теперь на уборку уходят долгие часы. Материал расскажет о пяти идеях, как сделать интерьер таким, чтобы уборка спорилась за минуты, а не часы.
1. Угловые раковины без лишней зоны
Так лучше, если вы не педант.
Раковины такой формы, как на фото слева, оставляют большой неиспользуемый угол, который становится складом для пыли, мусора и опасных бактерий, кроме того, они создают беспорядок даже визуально. Лучше использовать такие угловые раковины, как на фото справа.
2. Дверные коврики из EVA
Решение для хейтеров долгих уборок.
Вместо привычных придверных ковриков с ворсом, которые накапливают вредную для людей и опасную для жизни питомцев грязь с улицы, попробуйте использовать коврики из материала EVA. Они не пропускают грязь и влагу, а весь мусор остаётся в ячейках коврика, из которых его можно легко вытряхнуть в подъезде или на улице.
3. Индукционная плита
Идём в будущее.
Тем, кто терпеть не может убираться и всё мыть, лучше будет вместо газовой плиты использовать индукционную панель. Поверхность такой плиты максимально просто протереть при помощи тряпки и чистящего средства.
4. Стиральная машина с плоским барабаном
Классное решение!
Привычный нам барабан стиральной машины с сильной выемкой внутрь обычно всегда в пыли и грязи. Поэтому лучше приобрести стиральную машину с плоским барабаном. Верное решение для тех, у кого стиральной машинке уже за десять и пора её менять, чтобы не утонуть (в прямом и переносном смысле) в проблемах.
5. Шкаф-пенал с дверцей для ванной
Так лучше.
Вместо очень трендового, модного и отлично смотрящегося в инстаграме открытого стеллажа в ванной комнате, на котором все вещи находятся на виду и пылятся, лучше использовать узкий шкафчик-пенал с дверцей.
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