Историческая фантомная битва: Суворов и Наполеон лицом к лицу

Сходства взглядов

Взгляды Суворова и Бонапарта на стратегию, тактику, подготовку войск обнаруживают много сходства. Тот и другой отдавали безусловный приоритет наступлению. Оборона признавалась ими лишь как вынужденное средство, необходимое только для того, чтобы потом перейти в наступление. Оба полководца видели в решительной атаке с целью полного разгрома противника единственный путь к победе. И Суворов, и Наполеон придавали важнейшее значение быстроте и инициативе действий, ошеломлению противника, а в особенности – фактору внезапности при нападении на врага.

Тот и другой стремились к быстрому достижению победы и не любили долгих военных кампаний. Это происходило отнюдь не из-за какой-то гуманности и стремления победить «малой кровью». Отнюдь. Великие полководцы (а Суворов и Бонапарт были ими) не отягощены подобными сантиментами. Они прекрасно понимали, что забота о наименьших потерях есть верный путь к поражению и, как следствие, к наибольшим потерям. Они знали, что в решающий момент сражения нельзя думать о «цене победы», а необходимо добиваться её любой ценой. В такие моменты они не щадили солдат. В прочее время они их берегли как тот инструмент, который всегда должен быть в исправности для достижения победы.

«Глазомер, быстрота, натиск» – в такой афористичной форме изложил свою наступательную тактику Суворов. Наполеон вполне мог бы подписаться под этими словами. Сам он выразил примерно ту же максиму несколько иначе: «Простота есть первое условие хорошего манёвра».