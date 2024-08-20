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10 фактов, как изменение климата повлияло на развитие цивилизации


10 фактов, как изменение климата повлияло на развитие цивилизации.

10 фактов, как изменение климата повлияло на развитие цивилизации.

Изменение климата является одним из самых обсуждаемых и наболевших вопросов в современном мире. Но мало кто задумывается, что изменение климата на самом деле влияло на людей на протяжении всей истории.

1. Изменение климата и эволюция


Изменение климата и эволюция.

Изменение климата и эволюция.

 

Многочисленные исследования показывают, что большие изменения в эволюции человека совпадали с радикальными изменениями в климате. Например, три миллиона лет назад, появились первые современные разновидности Homo. Именно в это время ранее лесистая Африка начали становиться засушливой, такой как сегодня. По мере того как флора Африки начала изменяться, предки людей должны были приспособиться от лазания по деревьям к хождению на ногах по обширным территориям. Другим следствием засухи Африки стало изменение рациона. Ранее до этого, не нужно было куда-то далеко идти, чтобы найти любую еду. Но засуха существенно скорректировала вкусы.

2. Изменение климата и инновации каменного века


Изменение климата и инновации каменного века

Изменение климата и инновации каменного века

 

Есть две разные точки зрения относительно влиянии изменения климата на предков людей, живущих в каменном веке. Согласно одной из теорий, которая стала широко популярной после ее появления в 2013 году, изменение климата сделало такие радикальные изменения в жизни наших предков, что они были вынуждены изобретать новшества, чтобы получить шанс выжить в новых природных условиях.

Другая теория, которая появилась буквально недавно, утверждает, что толчком к развитию инноваций послужили не резкие изменения в окружающей среде, а экспериментирование в хорошие времена. Доказательства первой теории находятся в Африке, где 30 000 — 280 000 лет назад Homo Sapiens начали развивать символику, инструменты и ювелирные изделия во время дико меняющихся климатических условий.

Результаты исследования 2016 года свидетельствуют о том, что период, который характеризовался наибольшим количеством инноваций, как раз был периодом самых хаотичных изменений климата.

3. Изменение климата и ранние миграции людей


Изменение климата и ранние миграции людей

Изменение климата и ранние миграции людей

 

Ранние предки людей появились в странах Африки к югу от Сахары, и в течение большей части времени после того этого у них не было никакой возможности куда-либо перебраться. 70 000 лет назад на северо-востоке Африки была пустыня, что мешало мигрировать дальше на Ближний Восток, в Азию и Европу. Тем не менее, время, когда люди впервые покинули Африку, совпадает с резким изменением климата, которое привело к появлению большего количества растительности и продуктов питания, что позволило мигрировать в другие районы. В других местах ледники ранее перекрывали пути миграции, но после того, как начались изменения климата, многие ледники начали таять, открыв новые проходы.

4. Изменение климата и Месопотамия


Изменение климата и Месопотамия.

Изменение климата и Месопотамия.

 

12 000 лет назад Месопотамия фактически стала колыбелью цивилизации, поскольку подавляющее большинство ранних культур появились именно оттуда. После того, как предки людей мигрировали в этот район, они обнаружили, что в нем очень плодородная земля из-за благоприятных климатических условий. Хотя сегодня большая часть области является засушливой, в те времена она идеально подходила для того, чтобы осесть на ней.

Тем не менее, около 6 000 лет назад, несколько цивилизаций в ранее плодородном регионе внезапно исчезли, скорее всего, из-за внезапной засухи в регионе. В течение первой половины эпохи голоцена, которая продолжается по сей день, Месопотамия была центром цивилизации, но условия снова резко изменились, в результате чего колыбель цивилизации исчезла.

5. Изменение климата и культура коренных юго-западных американцев


Изменение климата и культура коренных юго-западных американцев.

Изменение климата и культура коренных юго-западных американцев.

 

Племя Анасази было самой передовой индейской культурой, которая была обнаружена на данный момент. Анасази населяли юго-западную Америку, которая сегодня является засушливым регионом. Но в то время (около 3 000 лет назад) это был настоящий оазис с намного более прохладным климатом. Анасази процветали в течение многих столетий, но резкое изменение климата примерно в 300 г. н.э. привело к их исчезновению.

То же самое можно сказать и об индейцах пуэбло, которые наиболее известны сегодня своими скальными жилищами. Около 700 г. н.э. Юго-Запад стал снова обитаемым (во время расцвета Пуэбло), но 650-450 лет назад климат снова изменился и пуэбло ушли. После этого регион уже никогда не был заселен другим племенем.

6. Засухи и падение империй


Засухи и падение империй

Засухи и падение империй

 

В связи с изменением климата рухнуло несколько могущественных империй. Сегодня Египет, в основном, представляет собой пустыню, но в прошлом земли около реки Нил были весьма плодородными, что позволило Египту стать величайшей империей. Однако, в 1250-1100 годах до н.э. сильная засуха привела к краху империи. То же самое можно сказать и о Древней Греции, которая утратила свою мощь в связи с 300-летней засухой (1200-850 г.г. до н.э.). Начиная с 250 г. н.э., засуха по всей Римской империи также поставила ее на колени.

7. Изменение климата и Чингисхан


Изменение климата и завоевания Чингисхана.

Изменение климата и завоевания Чингисхана.

 

После упадка Рима, печально известный Чингисхан начал вселять ужас в множество стран. Однако, если бы в то время не было благоприятного климата, он не не сумел бы создать свою огромную империю. В конце 1100-х годов интенсивная засуха опустошила Монголию незадолго до начала правления Чингисхана, но в 1211-1225 годах необычно сильные дожди и благоприятный климат сделали монгольские земли плодородными, позволив вырастить тысячи лошадей и увеличиться населению монголов.

С другой стороны, благоприятный климат также стимулировал быстрое расширение монголов на запад, подальше от Китая, поскольку китайцы во время Южной династии Сун также процветали благодаря теплому климату и имели достаточно ресурсов, чтобы держать в страхе Чингисхана.

8. Климат и черная чума


Климат и черная чума.

Климат и черная чума.

 

Черная чума опустошила населения Азии и Европы, убив 25 миллионов человек в течение 1347-1353 годов. В ее распространении обвиняли крыс, но исследования в настоящее время предполагают, что черных крыс попросту не было в некоторых районах, пострадавших от чумы. В то время был так называемый средневековый период потепления, а популяции грызунов уменьшаются в теплое время,

9. Изменение климата и завоевание Америки испанскими конкистадорами


Климат и завоевание Америки.

Климат и завоевание Америки.

 

Незаметно для испанских конкистадоров, которые только начали свои завоевания в Западном полушарии, климат Северной и Южной Америки позволил им захватить новые земли без особого сопротивления. Испанцы прибыли в Америку в прекрасное для себя время, поскольку местные цивилизации находились в упадке из-за сильной засухи.

Майя достигли пика своего развития в 440-660 г.г. до н.э. - период благоприятного влажного климата. А в 660-1000 годах майя столкнулись с засухой, которая разорила их империю. К тому времени, как прибыли конкистадоры, майя были не в состоянии защитить себя. Ацтеки тоже претерпели спад из-за мега-засухи, обрушившейся на них в 16 веке. Когда они были завоеваны в 1519 году, на территории современной Мексики жило 25 миллионов человек. Спустя столетие их было всего 1,2 миллиона.

10. Изменение климата и ислам


Изменение климата и ислам

Изменение климата и ислам

Ранняя история ислама в VII веке совпадает - временем, когда большая часть Ближнего Востока страдала от изменения климата. Различные кочевые племена, населявшие Аравию, сильно пострадали от засухи. Единственным способом выжить являлось членство в племен, а ссылка означала верную смерть. В 615 г. н.э., когда Мухаммед распространял ислам в Мекке, многие из его последователей были изгнаны из своих племен, т. е. брошены на произвол судьбы в суровых климатических условиях. Они бы умерли, если бы Мухаммед и его помощники не сформировали свое собственное племя в 622 г.н.э. По мере ухудшения климатических условий исламисты распространялась на север, создавая массивную империю.

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