Как оформить стену в квартире

Несмотря на разнообразие ассортимента материалов для отделки стен, обои по-прежнему не теряют популярности.







Кроме того, бои — это самый доступный во всех отношениях материал, существующий в тысячах цветовых и фактурных вариантах.Продавец-консультант отдела отделочных материалов «Леруа Мерлен Новая Рига» Светлана Фадеева рассказала об интересных модных веяниях в отделке стен и новшествах в дизайне обоев.



Обратить внимание на обои с имитацией разных отделочных материалов

Создать акцентную стену с крупным принтом

Добавить природных мотивов

Снова вспомнить о популярных в прошлом фотообоях

Обои с имитацией кирпичной кладкиСегодня все более популярными становятся обои, которые визуально похожи на мрамор, деревянные плиты, штукатурку или мягкую шероховатую рогожку. С их помощью получается создать иллюзию уникальной поверхности, которая может выступать также фоном для ярких деталей интерьера: предметов мебели, текстиля, аксессуаров. Так обои, имитирующие кирпичную кладку, хорошо будут смотреться с полом из натурального дерева и бархатным диваном. Или в помещении с индустриальным дизайном, в котором есть некий налет продуманной небрежности. А стена, стилизованная под мрамор, гармонично сочетается с каменными и стеклянными предметами обстановки.Акцентная стена с крупным принтомДизайнеры все больше включают в свои проекты акцентные стены или фрагменты, так как обои с ярким принтом выигрышно смотрятся с фоновыми обоями. Крупный смелый принт на декоративной стене — модное веяние, которое помогает привнести в обстановку индивидуальности и глубины. Во-первых, в интерьере появляется возможность выделить зоны — например, в спальне у изголовья кровати или на кухне у обеденного стола. А во-вторых, правильно расставленные акценты способны расширить пространство и сделать комнату визуально больше. Этот прием стоит учитывать, создавая интерьеры небольших по площади квартир.Обои с геометрическим изображениемТакже в создании интерьеров сегодня популярны принты с геометрическими фигурами или абстракциями. Они универсальны: не слишком навязчивы и прекрасно сочетаются с самыми разными элементами. Например, у Inspire есть обои с интересными вариантами рисунков, где благодаря игре светотени поверхность кажется многоуровневой, будто одни фигуры находятся чуть выше, а другие — чуть ниже. За счет этой особенности дизайн можно принять за популярные в оформлении интерьера 3D-панели.Обои с природными мотивамиСовременные дизайнеры во всем мире черпают вдохновение в живой природе, используя ее мотивы и сюжеты в отделке жилых помещений. Поэтому в своих интерьерных проектах они часто отдают предпочтение обоям натуральных оттенков с растительными и анималистичными рисунками. К давно уже ставшим традиционным цветочным орнаментам добавились изображения зарослей джунглей, тропических узоров, экзотических животных и птиц. Считается, что все они не только приятны глазу, но и способны даже благотворно влиять на самочувствие человека.Фотообои с изображением природыВозможность наносить яркие и реалистичные цифровые изображения возвратили в моду фотообои. Благодаря развитию современных технологий и многообразию материалов, передача изображения вышла на новый уровень.Фотообои с абстрактным изображениемСовременные обои производят из текстурного винила горячего тиснения на основе из флизелина. Материал отлично скрывает швы, не разрывается и не тянется после поклейки. Выбор изображения для фотообоев расширился. Сегодня это не только морские пейзажи и городские сюжеты. Востребованными стали стильные имиджи, скомпонованные из разных изображений и приправленные эффектом 3D. Большой популярностью также пользуются изображения художников из киноиндустрии и мира моды. В обоях же для детских комнат часто используют обои с сюжетами из известных мультфильмов и компьютерных игр.Фотообои с цветочным принтомВарианты принтов современных обоев настолько разнообразны, что позволяют реализовать практически любую дизайнерскую концепцию — от минималистичных решений с имитацией краски до благородной классики, сложных задумок с яркими акцентами и проектов с объемными текстурами в отделке.