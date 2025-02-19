15 любопытных коротких фактов о мясе и мясных продуктах

Человечество имеет долгую историю взаимоотношений с мясом: когда-то оно было самым ценным и самым сложно добываемым видом белка. Приходилось изрядно побегать по полям с копьём в большой компании других членов племени, чтобы достать такую роскошь. Это вам не очередь за дефицитом!



Делимся со своими читателями занимательной подборкой фактов, посвящённой мясу и мясным продуктам.

Курицу во фритюре придумали в Шотландии , когда пытались найти самый эффективный способ использовать калории, содержащиеся в свином сале.Название японского блюда «оякодон» переводится как «дети и родители в одной миске». В состав блюда входят рис, яйца и куриное мясо.Козлятина составляет 70% потребляемого в мире красного мяса . Козы — неприхотливые животные, которых держат буквально по всему миру.Почему-то в Японии очень популярна традиция есть на Рождество блюда из KFC. Люди делают заказы за пару месяцев до праздника.Перед олимпийскими играми в Пекине ямайский легкоатлет Усэйн Болт целую неделю ел по 100 куриных наггетсов в день. Он выиграл три золотых медали!На Аляске можно зарегистрироваться в особом списке и получать оповещения, когда на дороге собьют какое-нибудь съедобное животное. После чего вы можете выкупить тушу и съесть.Исследователи работают над созданием мяса из стволовых клеток. Это мясо будет химически неотличимо от любого другого и избавит от необходимости убивать животных.В Японии было запрещено красное мясо, пока там не появились путешественники с Запада. Император решил, что именно красное мясо было причиной высокого роста «западных людей» , и отменил запрет.Термины «белое мясо» и «красное мясо» появились в викторианскую эпоху, когда считалось неприличным говорить «грудь» или «бедро».Основатель сети KFC полковник Сандерс был однажды так расстроен тем, во что со временем превратилось его детище, что заявил: «Это худшая курица, которую я когда-либо пробовал!»Настоящая говядина кобе выращивается только в определённых регионах Японии и экспортируется только в Китай. Купленная в любой другой стране говядина кобе будет или поддельной, или нелегальной.В 2013 году впервые в истории население планеты съело больше рыбы, чем говядины.«Принести домой бекон» — название тактики, используемой при освобождении заложников. Бекон готовится как можно ближе к расположению террористов, чтобы они почувствовали голод и стали более сговорчивыми.Кстати, первым мясом, съеденным на Луне , был сублимированный бекон.Салями под названием «пепперони» — чисто американское изобретение. В Италии слово «пепперони» означает «перец».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)