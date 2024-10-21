13 самых экстремальных блюд мира
Необычный мраморный дом был спроектирован студией Openbox Architects в Бангкоке, Таиланд. Идея создания монолитного архитектурного шедевра площадью 1000 квадратных метров реализована таким образом, что дом одновременно кажется массивным и невероятно лёгким, частично повиснув в воздухе, а местами упав на землю мраморными валунами.
Достичь уникальной формы особняка удалось путём смещения внутренних и нелинейных плоскостей здания. Мраморный дом расположен на одном конце прямоугольного земельного участка, в другой его части растёт величественное дерево, которое непременно хотели сохранить, поместив в его тени павильон в современном стиле. Контраст простой геометрии и живого дерева отражается в гладкой водной поверхности бассейна, создавая удивительную атмосферу.
Мраморная отделка резиденция представлена крупными, но лёгкими настенными плитами с мраморным рисунком, закрывающими кирпичный каркас. Они помогают охлаждать дом в условиях жаркого климата.
Наличие балконов в условиях городской среды и близости соседей является необходимостью. Архитекторы создали защищённые, но при этом открытые террасы, которые обеспечивают неприкосновенность частной жизни, не препятствуя естественному освещению и вентиляции.
Игра материалов, пространства и форм создаёт прочные связи между архитектурой, ландшафтом и интерьером.
Фотографии: Wison Tungthunya
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