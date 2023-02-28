Как обновить кухню без ремонта

Бывают случаи, когда сделать ремонт на кухне не представляется возможным. Причины могут быть разные: отсутствие финансов, недостаток времени, запрет хозяина, если квартира съемная.

Из этой ситуации есть отличный выход. Обновить кухню можно без ремонта и больших денежных вложений, для преображения потребуется виниловая плёнка и немного времени. Плёнка отлично подходит для оформления фартука, её можно использовать для декора стен и бытовых предметов. Буквально за час кухня обретёт новый облик, и будет выглядеть так, как будто на ней только закончили ремонт.

















































































































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