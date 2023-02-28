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Как обновить кухню без ремонта

Бывают случаи, когда сделать ремонт на кухне не представляется возможным. Причины могут быть разные: отсутствие финансов, недостаток времени, запрет хозяина, если квартира съемная.
Из этой ситуации есть отличный выход. Обновить кухню можно без ремонта и больших денежных вложений, для преображения потребуется виниловая плёнка и немного времени. Плёнка отлично подходит для оформления фартука, её можно использовать для декора стен и бытовых предметов. Буквально за час кухня обретёт новый облик, и будет выглядеть так, как будто на ней только закончили ремонт.

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта



Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта



Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта



Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта



Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта

Как обновить кухню без ремонта
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