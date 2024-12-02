Последний сибирский единорог

Всем с детства знакомы истории о единорогах – сказочных созданиях прошлого, живших во время короля Артура и рыцарей Круглого стола. Единорог служил олицетворением могущества, силы, которая противостоит силам тьмы, поддерживая равновесие во Вселенной.
Многие традиции говорят о единороге как о мифическом животном, символизирующем высшую власть Бытия, но, к сожалению, не существующем. Но что, если это существо действительно населяло нашу планету, и не так уж давно, пусть и выглядело не совсем так, как мы представляем?
Открытие принадлежит ученым Томского государственного университета. Они сообщают о том, что часть черепа носорога (Elasmotherium sibiricum) – ископаемого животного, жившего в Евразии, была найдена в Казахстане в поселке Кожамжар. Проведя радиоуглеродный анализ, палеонтологи выяснили, что животное жило каких-то 26 тысяч лет назад, то есть застало появление человека разумного. Ранее носорог-эласмотерий считался вымершим еще 350 тысяч лет назад.
Как утверждает руководитель исследования Андрей Шпанский, кости принадлежали самому крупной из обнаруженных ранее особей эласмотерия. Скорее всего, это был очень старый и большой самец. К сожалению, определить индивидуальный возраст животного оказалось невозможно, так зубы в его челюстях не сохранились.
Новоявленный единорог рушит все сложившиеся стереотипы об этом животном: вместо грациозной лошади со спирально закрученным рогом во лбу мы имеем скорее огромного шерстистого носорога, достигавшего в длину до пяти метров и весившего более пяти тонн. Рог его достигал длины до двух метров. Рацион этого единорога состоял преимущественно из клубней и луковиц растений.
Результаты исследований указывают на то, что найденный томскими учеными вид достаточно долго обитал в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. До этого считалось, что единороги вообще не посещали данную территорию, будучи теплолюбивыми животными. И это позволяет сделать выводы о том, что, возможно, климат на Урале и в Сибири был совершенно не таким, как его описывали ранее. «Существует еще одна возможность – они могли мигрировать и просто некоторое время жить в более южных регионах», – рассказал Андрей Шпанский.
Эта находка позволяет сделать также еще один вывод — раз представители эласмотерия просуществовали вплоть до верхнего палеолита, древние люди могли успеть увидеть их воочию. Следовательно, изображенные на наскальных рисунках единороги не были просто плодом разыгравшейся фантазии наших далеких предков.
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