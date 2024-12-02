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Последний сибирский единорог

Всем с детства знакомы истории о единорогах – сказочных созданиях прошлого, живших во время короля Артура и рыцарей Круглого стола. Единорог служил олицетворением могущества, силы, которая противостоит силам тьмы, поддерживая равновесие во Вселенной.

Многие традиции говорят о единороге как о мифическом животном, символизирующем высшую власть Бытия, но, к сожалению, не существующем. Но что, если это существо действительно населяло нашу планету, и не так уж давно, пусть и выглядело не совсем так, как мы представляем?

На этот вопрос позволяет пролить свет последняя находка ученых.

Последний сибирский единорог

Открытие принадлежит ученым Томского государственного университета. Они сообщают о том, что часть черепа носорога (Elasmotherium sibiricum) – ископаемого животного, жившего в Евразии, была найдена в Казахстане в поселке Кожамжар. Проведя радиоуглеродный анализ, палеонтологи выяснили, что животное жило каких-то 26 тысяч лет назад, то есть застало появление человека разумного. Ранее носорог-эласмотерий считался вымершим еще 350 тысяч лет назад.

Последний сибирский единорог

Как утверждает руководитель исследования Андрей Шпанский, кости принадлежали самому крупной из обнаруженных ранее особей эласмотерия. Скорее всего, это был очень старый и большой самец. К сожалению, определить индивидуальный возраст животного оказалось невозможно, так зубы в его челюстях не сохранились.

Последний сибирский единорог

Новоявленный единорог рушит все сложившиеся стереотипы об этом животном: вместо грациозной лошади со спирально закрученным рогом во лбу мы имеем скорее огромного шерстистого носорога, достигавшего в длину до пяти метров и весившего более пяти тонн. Рог его достигал длины до двух метров. Рацион этого единорога состоял преимущественно из клубней и луковиц растений.

Последний сибирский единорог

Результаты исследований указывают на то, что найденный томскими учеными вид достаточно долго обитал в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. До этого считалось, что единороги вообще не посещали данную территорию, будучи теплолюбивыми животными. И это позволяет сделать выводы о том, что, возможно, климат на Урале и в Сибири был совершенно не таким, как его описывали ранее. «Существует еще одна возможность – они могли мигрировать и просто некоторое время жить в более южных регионах», – рассказал Андрей Шпанский.

Последний сибирский единорог

Эта находка позволяет сделать также еще один вывод — раз представители эласмотерия просуществовали вплоть до верхнего палеолита, древние люди могли успеть увидеть их воочию. Следовательно, изображенные на наскальных рисунках единороги не были просто плодом разыгравшейся фантазии наших далеких предков.

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